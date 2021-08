Chase ha aumentato i vantaggi e il tasso di ricompensa della Sapphire Card

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Chase ha annunciato modifiche alla sua carta di credito Sapphire, inclusi tassi di ricompensa più elevati e altri vantaggi, ma la quota annuale della carta non è cambiata. Queste modifiche entreranno in vigore il 16 agosto 2021. La banca ha anche lanciato la Chase Sapphire Lounge del Club, che sarà presto lanciata in tre sedi.

Punti chiave Chase Sapphire Preferred e Chase Sapphire Reserve sono da tempo tra le migliori carte di credito da viaggio disponibili.

Con il nuovo aggiornamento, i titolari di carta con qualsiasi carta possono iniziare a ottenere più premi in categorie specifiche.

I titolari della carta Sapphire Preferred riceveranno anche alcune offerte per l’anniversario, mentre i titolari della carta Sapphire Reserve potranno usufruire di nuove offerte gastronomiche premium.

Nuovi vantaggi della carta Chase Sapphire

La carta di credito Chase Sapphire è migliorata. Dal 16 agosto 2021, le nuove carte e i titolari delle carte esistenti otterranno più sconti sulla base delle carte esistenti.

se hai Carta preferita Chase Sapphire, I tuoi nuovi vantaggi includeranno:

Guadagna 5 punti per ogni dollaro di viaggio prenotato tramite Chase Ultimate Rewards.

Puoi guadagnare 3 punti per dollaro per cibo e bevande, inclusi i servizi di consegna idonei, il cibo da asporto e i pasti fuori casa.

Scegli i servizi di streaming per guadagnare 3 punti per dollaro.

Acquista generi alimentari online e guadagna 3 punti per dollaro, esclusi Target, Wal-Mart e club all’ingrosso.

I soggiorni in hotel prenotati tramite Chase Ultimate Rewards riceveranno un credito di $ 50 all’anno.

Premio del 10% di punti anniversario basato sull’acquisto: se spendi 25.000 USD in un anno, riceverai 2.500 punti.

Il cambiamento nel piano di ricompensa è un aggiornamento su larga scala a Chase Sapphire Preferred, che tradizionalmente fornisce solo 2 punti per dollaro su viaggi e pasti, e solo 1 punto per dollaro in tutte le altre aree.

Con l’aggiunta di punti hotel annuali e bonus anniversario, coprirai più facilmente la quota annuale di $ 95 della carta.

Se sei un Chase Sapphire Reserve Titolari di carta, gli aggiornamenti non sono così preziosi, ma comunque benvenuti:

Chase Dining acquistato tramite il programma Ultimate Rewards può guadagnare 10 punti per dollaro.

Guadagna 10 punti per dollaro per soggiorni in hotel e noleggi auto prenotati tramite Chase Ultimate Rewards.

Puoi guadagnare 5 punti per ogni dollaro per i viaggi aerei prenotati tramite Chase Ultimate Rewards.

Inoltre, entro la fine dell’anno, i titolari della carta Reserve potranno usufruire del programma Reserve by Sapphire, che offrirà l’opportunità di effettuare prenotazioni in alcuni dei ristoranti più esclusivi del paese. Gli esempi includono Canlis a Seattle, Redbird a Los Angeles e Reverence a New York City.

Infine, i titolari della carta Sapphire Reserve potranno presto utilizzare la nuova lounge dell’aeroporto: la Chase Sapphire Lounge del Club. Inizialmente, Chase aprirà lounge in tre aeroporti, tra cui l’aeroporto LaGuardia di New York, l’aeroporto internazionale di Boston Logan e l’aeroporto internazionale di Hong Kong.

Chase ha detto che annuncerà le date di apertura nel tempo e aggiungerà nuove sedi in aeroporti selezionati. Anche i membri della rete di sale VIP Priority Pass possono utilizzare le sale VIP.