Chase ha rilanciato la carta di credito Slate come Slate Edge

Chase ha rilanciato la carta di credito Slate dopo essersi ritirata nell’aprile 2020.La nuova carta Slate Edge non è così potente Riferimento saldo Fornito come originale, ma viene fornito con un bonus in denaro introduttivo e un metodo per abbassare i tassi di interesse nel tempo.

Punti chiave La precedente carta Chase Slate ha ricevuto un nuovo nome e diversi privilegi ed è diventata la carta Slate Edge.

La carta potrebbe non essere più qualificata come carta di credito per il trasferimento del saldo superiore, ma offre alcuni vantaggi nuovi e interessanti.

I titolari di carta che sperano in ricompense anticipate dignitose e risparmi sugli interessi a lungo termine potrebbero trovare attraente la nuova carta.

Quali sono le nuove funzionalità di Chase Slate Edge?

Chase ha rinnovato la sua altra carta di credito di punta.Dopo aver rinnovato la carta Chase Freedom, introdotta Inseguendo la libertà Flex L’anno scorso, gli emittenti di carte sono passati a Chase Slate.

La carta Chase Slate originale offre una promozione APR 0% di 15 mesi per acquisti e trasferimenti del saldo. La commissione di trasferimento del saldo non viene addebitata per i primi 60 giorni. Ma a parte questo, questa carta non offre molto valore.

Di seguito i servizi forniti dalla nuova carta di credito Chase Slate Edge:

Breve promozione APR introduttiva: Riceverai una promozione introduttiva del TAEG 0% per 12 mesi su acquisti e trasferimenti di saldo.

Riceverai una promozione introduttiva del TAEG 0% per 12 mesi su acquisti e trasferimenti di saldo. Nessuna esenzione dalle spese di trasferimento del saldo: La carta ora addebita una commissione di trasferimento del 3% per i primi 60 giorni e successivamente una commissione del 5%. La commissione di trasferimento minima è di $ 5.

La carta ora addebita una commissione di trasferimento del 3% per i primi 60 giorni e successivamente una commissione del 5%. La commissione di trasferimento minima è di $ 5. La possibilità di ridurre il TAEG: Una volta terminata la promozione APR 0% introduttiva, il TAEG variabile può variare dal 14,99% al 23,74%, a seconda della tua reputazione. Ma la cosa interessante è che se paghi le bollette puntualmente ogni mese e spendi almeno $ 1.000 all’anno, il tuo tasso di interesse annuale può essere ridotto fino al 2%. Il tasso di interesse minimo si basa sul miglior tasso di interesse, quindi può cambiare nel tempo, ma attualmente è del 12,99%.

Una volta terminata la promozione APR 0% introduttiva, il TAEG variabile può variare dal 14,99% al 23,74%, a seconda della tua reputazione. Ma la cosa interessante è che se paghi le bollette puntualmente ogni mese e spendi almeno $ 1.000 all’anno, il tuo tasso di interesse annuale può essere ridotto fino al 2%. Il tasso di interesse minimo si basa sul miglior tasso di interesse, quindi può cambiare nel tempo, ma attualmente è del 12,99%. Ricompensa in denaro: Quando spendi $ 500 nei primi sei mesi, la carta fornirà un bonus di $ 100, ma non esiste un programma di premi in corso, quindi non riceverai alcun rimborso sugli acquisti giornalieri.

Quando spendi $ 500 nei primi sei mesi, la carta fornirà un bonus di $ 100, ma non esiste un programma di premi in corso, quindi non riceverai alcun rimborso sugli acquisti giornalieri. Possibilità di aumentare il limite di credito: Spendi almeno $ 500 nei primi sei mesi e paga le bollette in tempo, Chase esaminerà automaticamente il tuo account per un limite di credito più elevato.

A causa della promozione APR più breve dello 0% e dell’assenza di esenzione dalla commissione di trasferimento del saldo, è difficile considerare questa carta come un concorrente per la migliore carta di trasferimento del saldo. Sebbene il nuovo bonus di iscrizione aggiunga più valore rispetto alla carta originale, la mancanza di programmi bonus aggiuntivi indebolisce l’offerta rispetto ad altre carte di credito cash back e 0% APR.

La caratteristica più interessante della nuova carta è la possibilità di ridurre i tassi di interesse nel tempo. Questo può essere vantaggioso per i titolari di carta che tendono ad avere un saldo mensile ma non hanno un punteggio di credito sufficientemente alto per qualificarsi per un APR basso.

Tuttavia, è meglio pagare il saldo per intero ogni mese per evitare l’addebito degli interessi. Se non vuoi un equilibrio, questo vantaggio potrebbe non significare molto per te.