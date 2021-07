Chase offre punti DoorDash su carte co-branded

Share it

A maggio, Chase ha ampliato la sua partnership con DoorDash per fornire ai titolari di carte carte di credito co-branded idonee con un anno di abbonamento gratuito a DashPass. Le banche ora rendono le transazioni ancora più dolci: se attivi la tua iscrizione gratuita prima del 30 settembre, il tuo primo ordine fornirà un credito di $ 10.

Punti chiave All’inizio del 2020, Chase ha iniziato a offrire sconti DoorDash sulle sue carte di credito di punta e recentemente l’ha ampliata a molte carte in co-branding.

I titolari di carte di credito in co-branding idonei possono ottenere un anno di abbonamento gratuito a DashPass.

Chase ha ora aggiunto $ 10 in punti DoorDash per incentivare i titolari di carta ad attivare la loro iscrizione gratuita.

Chase aggiunge punti DoorDash per incoraggiare nuove registrazioni

Il 10 maggio, Chase ha fornito ai titolari di carte carte di credito co-branded idonee Guadagna un anno di abbonamento DashPass Se si attivano prima del 31 dicembre, è gratis. Per coloro che hanno ricevuto l’offerta ma non si sono ancora registrati, se attivano la promozione prima del 30 settembre, la banca ora fornirà loro una linea di credito di $ 10 per il loro prossimo acquisto DoorDash.

DoorDash DashPass offre sconti sulla spedizione gratuita e sui costi di servizio per ordini di ristoranti idonei di $ 12 o più. Inoltre, durante il periodo della promozione estiva DashPass, i membri possono ricevere uno sconto del 5% su ogni ordine di ritiro e risparmiare ulteriori $ 10 a settimana fino al 6 settembre.

Possono partecipare alla promozione le seguenti carte di credito:

Carta di credito Southwest Rapid Rewards Plus

Carta di credito Premier Southwest Rapid Rewards

Carta di credito prioritaria Southwest Fast Rewards

Tessera United Gateway

Carta Esploratore Congiunto

Carta Missione Congiunta

Carta United Club Unlimited

Biglietto da visita congiunto

Carta di firma Visa British Airways

Carta di firma del visto aereo irlandese

Carta di firma Visa Iberia Plus

Carta di credito per viaggiatori IHG Rewards Club

Carta di credito Premier IHG Rewards Club

Carta di credito in grassetto Marriott Bonvoy

Carta di credito illimitata Marriott Bonvoy

Carta di credito World of Hyatt

Carta Visa Disney

Carta premio stella

I titolari di carta possono usufruire di questi vantaggi attivando l’offerta Pagina di destinazione di DoorDash Chase.