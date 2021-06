L’ex agente di polizia di Minneapolis Derek Chauvin è stato condannato a più di 22 anni di carcere per l’omicidio di George Floyd venerdì.La morte di Freud è diventata una gara nazionale e il servizio di polizia uno spartiacque nel dibattito.

Nonostante la richiesta di clemenza della difesa, la sentenza di 270 mesi del giudice Peter Cahill è stata di 10 anni più lunga del tempo raccomandato dalle linee guida statali.

“Non si basa sull’emozione o sulla simpatia”, ha detto Cahill in un’udienza presso l’Hennepin County Government Center a Minneapolis. “Ma allo stesso tempo, voglio ammettere che tutte le famiglie, in particolare la famiglia Freud, stanno soffrendo profondamente e grandemente”.

Ha detto a Xiao Wan che questa frase era basata sul suo abuso di potere e “particolarmente crudeltà” nei confronti di George Freud.

Chauvin, 45 anni, è stato condannato ad aprile. Sei settimane di provaL’ex agente di polizia di Minneapolis si è inginocchiato sul collo di Freud per più di 9 minuti durante il suo arresto, perché Freud ha ripetutamente urlato che non riusciva a respirare.

Prima che la sentenza fosse pronunciata, Xiao Wan ha detto che a causa di questioni legali in corso, non poteva fare una dichiarazione completa – può fare appello – ma ha espresso condoglianze alla famiglia di Freud.

All’udienza di condanna, Terrence Floyd ha pianto mentre raccontava alla corte come l’omicidio di suo fratello lo avesse colpito.

“Voglio sapere da quest’uomo, perché? Quando le tue ginocchia sono sul collo di mio fratello, a cosa stai pensando?”, disse. “Perché stai lì?”

“Cerchiamo la pena più alta per me e la mia famiglia”, ha aggiunto. “Non vogliamo più che nessuno schiaffeggi il polso.”

La figlia di 7 anni di George Floyd, Gianna, ha detto tramite video che se potesse parlare con suo padre ora, gli direbbe: “Mi manchi, ti amo”.

Dopo che la morte di Freud è stata filmata e pubblicata su Internet, ha scatenato proteste contro la giustizia razziale negli Stati Uniti e in tutto il mondo.Darnella Frazier, che aveva solo 17 anni quando è stato girato l’omicidio, ha poi vinto un premio speciale Comitato Premio Pulitzer.

Questo omicidio ha suscitato un’attenzione sproporzionata sull’uccisione da parte della polizia di neri americani e ha innescato un dibattito più ampio sulla disuguaglianza razziale nella società americana nel suo insieme.

L’ufficiale di polizia è Raramente carica, Per non parlare di essere stato condannato per omicidio per omicidio mentre era in servizio.Ma la giuria Chauvin condannato Omicidio di secondo grado, omicidio di terzo grado e omicidio colposo di secondo grado. È stato condannato solo per il crimine più grave.

Il pm ha chiesto al giudice di condannare a 30 anni di reclusione, mentre la difesa ha chiesto la sospensione della pena.

La madre di Chauvin, Carolyn Pawlenty, ha detto a suo figlio che credeva ancora che fosse innocente e ha chiesto clemenza alla corte.

“Il pubblico non saprà mai che è una persona premurosa e premurosa, ma la sua famiglia lo sa”, ha detto. “Derek ha ricordato quello che è successo quel giorno più e più volte nella sua mente.”

Cahill ha scritto in una decisione che il suo ragionamento era che “parte della missione del dipartimento di polizia di Minneapolis è quella di dare voce e rispetto ai cittadini”. Qui, il signor Xiao Wan non ha perseguito la missione MPD, ma non ha rispettato il signor Freud e privarlo della dignità che merita per tutti, e certamente offrirà questa dignità ai suoi amici o vicini”.

Alla morte di Freud erano presenti anche altri tre agenti di polizia. Gli ex agenti di polizia, Alexander Kueng, Thomas Lane e Tou Thao, saranno processati a marzo per favoreggiamento nell’omicidio.

Dopo la pronuncia del verdetto, il numero dei media ha superato quello degli attivisti e degli osservatori esterni al tribunale. Ma un uomo di nome Leon Lawson ha guidato suo figlio di 4 anni dal Michigan. Lawson ha detto che suo zio ha scontato più di 50 anni di carcere per omicidio commesso in gioventù. Ha detto che per Xiao Wan vent’anni non bastano.

Ha detto: “Spero che mio figlio possa vedere di persona il nostro sistema giudiziario.” “Ha detto che questo ragazzo era qui quando è stato condannato e che può confrontare le differenze nel colore della pelle… Penso che questo stia andando nella giusta direzione . Un passo avanti, quindi faremo del nostro meglio”.

Benjamin Crump, l’avvocato che rappresenta la famiglia Freud Contenzioso civile Le accuse contro la città di Minneapolis hanno affermato venerdì che “la sentenza non risolve i problemi di giustizia penale”.