Che cos’è Amazon Web Services e perché ha così tanto successo?

Amazon Web Services (AWS), sviluppato da Amazon.com Inc (Amazon), è diventata una parte importante del portafoglio di attività del gigante dell’e-commerce. Nel secondo trimestre del 2021, AWS ha registrato vendite nette record di $ 14,8 miliardi, che hanno rappresentato poco più del 13% delle vendite nette totali di Amazon. Negli ultimi trimestri, AWS è cresciuta costantemente entro il 30% ed è leader di altre piattaforme di cloud computing come il concorrente Microsoft Azure. Quindi cos’è AWS e perché è così redditizio e di successo per Amazon?

Punti chiave In qualità di piattaforma di cloud computing leader, Amazon Web Services (AWS) è il principale motore di profitto di Amazon.

AWS fornisce server, storage, networking, elaborazione remota, e-mail, sviluppo mobile e sicurezza.

A partire dal secondo trimestre del 2021, AWS rappresentava circa il 13% delle entrate totali di Amazon.

Amazon controlla più di un terzo del mercato del cloud, quasi il doppio di quello del suo secondo concorrente.

Cos’è AWS?

AWS è composto da molti diversi cloud computing prodotto e servizio. La redditizia divisione di Amazon fornisce server, storage, networking, elaborazione remota, e-mail, sviluppo mobile e sicurezza. AWS può essere suddiviso in tre prodotti principali: EC2 (il servizio di macchine virtuali di Amazon), Glacier (un servizio di cloud storage a basso costo) e S3 (il sistema di storage di Amazon). AWS è così grande e presente nel mondo informatico che supera di gran lunga i suoi concorrenti. A partire dal primo trimestre del 2021, un analista indipendente ha riferito che AWS rappresentava oltre un terzo della quota di mercato al 32,4%, seguita da Azure al 20% e Google Cloud al 9%.

AWS ha 81 zone di disponibilità e i suoi server si trovano in esse. Queste aree di servizio sono suddivise per consentire agli utenti di impostare restrizioni geografiche sui propri servizi (se lo desiderano), fornendo anche sicurezza decentralizzando le posizioni fisiche in cui sono archiviati i dati. Nel complesso, AWS copre 245 paesi e regioni.

risparmiare sui costi

Jeff Bezos paragonato a Amazon.com serviva le società di servizi pubblici nei primi anni del 1900. Cento anni fa, le fabbriche che avevano bisogno di elettricità avrebbero costruito le proprie centrali elettriche, ma una volta che le fabbriche fossero state in grado di acquistare elettricità dalle società di servizi pubblici, la domanda di costose centrali elettriche private sarebbe diminuita. AWS sta cercando di spostare l’azienda dalla tecnologia di elaborazione fisica al cloud.

Tradizionalmente, le aziende che cercano grandi quantità di spazio di archiviazione necessarie per costruire e mantenere fisicamente lo spazio di archiviazione.Archiviare sul cloud può significare firmare contratti costosi per la grande quantità di spazio di archiviazione che l’azienda può utilizzare “diventare”Se l’azienda decolla, costruire o acquistare troppo poco spazio di archiviazione può essere catastrofico, altrimenti sarà costoso.

Lo stesso vale per la potenza di calcolo. Le aziende che subiscono un aumento del traffico finiscono tradizionalmente per acquistare grandi quantità di elettricità per mantenere la propria attività durante le ore di punta. Durante le ore non di punta, ad esempio, ciò che potrebbero incontrare i contabili fiscali, la potenza di calcolo non viene utilizzata, ma i fondi aziendali vengono comunque spesi.

Con AWS, le aziende pagano per ciò che utilizzano. Non sono previsti costi iniziali per la creazione di un sistema di storage e non è necessario stimare l’utilizzo. I clienti AWS utilizzano ciò di cui hanno bisogno e i loro costi vengono automaticamente adeguati di conseguenza.

Scalabile e adattabile

Poiché i costi di AWS vengono modificati in base all’utilizzo dei clienti, le startup e le piccole imprese possono vedere gli ovvi vantaggi dell’utilizzo di Amazon per soddisfare le proprie esigenze informatiche. In effetti, AWS è molto adatto per costruire un business da zero perché fornisce tutti gli strumenti necessari a un’azienda per avviare il cloud. Per le aziende esistenti, Amazon fornisce servizi di migrazione a basso costo in modo che la tua infrastruttura esistente possa essere migrata senza problemi ad AWS.

Man mano che l’azienda cresce, AWS fornirà risorse per aiutare ad espandersi. Poiché il modello di business consente un utilizzo flessibile, i clienti non devono mai perdere tempo a valutare se devono ricontrollare l’utilizzo dei computer. Infatti, oltre a ragioni di budget, le aziende possono effettivamente “impostare e dimenticare” tutte le loro esigenze informatiche.

Sicuro e affidabile

Si può dire che Amazon Web Services è molto più sicuro di un’azienda che ospita il proprio sito Web o spazio di archiviazione. AWS ha attualmente dozzine di data center in tutto il mondo, e questi data center sono continuamente monitorati e mantenuti rigorosamente. La diversificazione dei data center può garantire che un disastro che colpisce una regione non provochi perdite di dati permanenti su scala globale. Immagina se Netflix raccogliesse tutti i file del personale, i contenuti e i dati di backup sul sito alla vigilia di un uragano. Seguì il caos.

In effetti, non è saggio localizzare i dati in una posizione facilmente identificabile dove centinaia di persone possono effettivamente accedervi. AWS cerca di nascondere il più possibile i propri data center, posizionarli in posizioni remote e consentire l’accesso solo su base essenziale. Il data center e tutti i dati in esso contenuti non verranno compromessi e con l’esperienza di Amazon nei servizi cloud, interruzioni e potenziali attacchi possono essere rapidamente identificati e risolti facilmente 24 ore al giorno. Questo non è il caso di una piccola azienda, i cui calcoli sono gestiti da un unico esperto IT che lavora in un grande ufficio.

Critica di AWS

Sebbene il successo di AWS sia indiscutibile, i critici del servizio affermano che Amazon sta abusando del suo controllo della quota di mercato partecipando a comportamenti anticoncorrenziali. Questa critica proviene dai produttori di database open source che affermano che Amazon sta copiando e integrando software originariamente creato da altre società tecnologiche.

Una delle società, Elastic, ha intentato una causa contro Amazon per presunta violazione delle leggi sui marchi. La società ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che “il comportamento di Amazon non è conforme alle norme e ai valori che sono particolarmente importanti nell’ecosistema open source”.

Linea di fondo

Amazon Web Services è la mucca da mungere di Amazon. Questi servizi stanno scuotendo il mondo dell’informatica nello stesso modo in cui Amazon ha cambiato lo spazio di vendita al dettaglio negli Stati Uniti. Con un prezzo estremamente basso dei suoi prodotti cloud, Amazon può fornire servizi convenienti e scalabili a tutti, dalle ultime startup alle aziende Fortune 500.