Punti chiave 26 milioni di adulti americani, circa l’11%, non hanno una storia creditizia.

Un modo per accumulare crediti è utilizzare le carte di credito degli studenti, che offrono l’opportunità di accumulare crediti durante la scuola.

A differenza delle carte di credito garantite, non è richiesto alcun deposito.

Puoi ottenere denaro contante, miglia aeree e premi simili.

Prendi l’abitudine di pagare il saldo mensilmente per evitare l’addebito degli interessi.

Il tuo rapporto di credito e il tuo punteggio giocano un ruolo importante nella tua vita finanziaria, sia che tu stia prendendo in prestito denaro per comprare una casa, comprando un’auto o cercando tassi di interesse più bassi per le carte di credito. Se sei giovane e vai ancora a scuola, potresti non avere una storia finanziaria sufficiente per creare un rapporto di credito. Il Consumer Financial Protection Bureau ha riferito che 26 milioni di consumatori americani (11% della popolazione adulta) sono invisibili al credito, il che significa che non hanno precedenti con una delle principali agenzie di credito o che la loro storia creditizia è troppo limitata per ottenere un punteggio.

Sebbene ottenere una carta di credito ed effettuare pagamenti regolari ti aiuti a costruire una reputazione finanziaria, ottenere l’approvazione può essere difficile. Un modo in cui gli studenti universitari possono prendere è una carta dello studente.

Qual è la differenza tra una carta dello studente e una carta normale? Ti spiegheremo e ti forniremo le informazioni necessarie per trovare la carta di credito giusta nel processo e ti metteremo sulla strada per stabilire un credito solido.

Che cos’è una carta di credito per studenti e perché ne ho bisogno?

La funzione di una carta di credito per studenti è simile a quella di una carta di credito standard.sono Nessuna garanzia, Quindi non hai bisogno di garanzie o margini.

La principale differenza tra le carte di credito per studenti e le carte di credito standard sono i loro requisiti di idoneità: le carte di credito per studenti sono progettate specificamente per coloro che vanno all’università e anche i candidati senza precedenti creditizi possono presentare domanda. Che tu sia part-time o full-time, puoi ottenere una carta di credito per studenti emessa da una banca o da una cooperativa di credito.

Come studente universitario, è più probabile che tu abbia diritto a una carta di credito per studenti rispetto ad altre forme di credito (come prestiti personali o prestiti auto). Attraverso un uso responsabile, le carte di credito degli studenti possono essere uno strumento utile per completare i tuoi studi, permettendoti di pagare le tasse necessarie e allo stesso tempo stabilire credito.

Dopo la laurea, alcuni emittenti di carte di credito ti consentono di convertire il tuo account in una carta standard. In tal caso, potresti avere diritto a un limite di credito più elevato.

Tre motivi per ottenere una carta di credito per studenti

Costruisci il tuo credito

Come studente universitario, potresti non avere l’opportunità di costruire il tuo credito. La tua storia creditizia e il tuo punteggio di credito hanno un impatto importante sulla tua vita, dall’ottenere l’approvazione dell’appartamento all’acquisto di un’auto.

Quando apri un account studente, ottieni una linea di credito, che è essenzialmente il tuo limite di spesa.Questo limite di credito aumenterà il tuo equilibrio, Questo è il tuo limite di credito meno il saldo dovuto.Se mantieni il tuo equilibrio basso, ridurrai il tuo Utilizzo del credito—Questa è la percentuale del credito totale disponibile che il mutuatario sta attualmente utilizzando.Questo fattore influenzerà il tuo 30% Punteggio di credito FICO.

Quando inizi a utilizzare la tua carta ed effettui un pagamento, puoi creare la cronologia dei pagamenti, Che rappresenta il 35% del tuo punteggio di credito. Quando paghi puntualmente ogni mese, puoi creare un rapporto di credito affidabile.

Tieni una carta di credito in caso di emergenza

Torni a casa e la gomma è a terra. Un membro della famiglia è malato e devi tornare a casa immediatamente. Indipendentemente dalla situazione, possono sorgere costi imprevisti in qualsiasi momento. Se hai una carta di credito, puoi pagare queste commissioni rapidamente. A seconda di dove vivi, i servizi di emergenza (come le società di rimorchio) potrebbero richiederti di pagare con la plastica, quindi avere una carta di credito può fornirti una sicurezza extra.

Guadagna premi

Con le carte di credito degli studenti, puoi ottenere premi al momento dell’acquisto. Per esempio, Scopri la carta cashback studenti Ti consente di guadagnare il 5% di rimborso sugli ordini da Amazon.com, negozi di alimentari, ristoranti, distributori di benzina e alcune transazioni PayPal, fino a una volta ogni trimestre. Puoi anche ottenere un rimborso dell’1% per tutti gli altri acquisti.

Ricorda, i premi sono ciò che ti motiva a spendere di più. Essere intelligenti! Usa la tua carta solo per gli acquisti necessari per evitare addebiti di interessi e debiti inutili.

Rischi delle carte di credito degli studenti

Come tutte le forme di debito, le carte di credito degli studenti presentano degli svantaggi. Il loro tasso di interesse annuale (TAEG) tende ad essere elevato, quindi se le tue spese superano la tua capacità di pagare prima della data di scadenza, dovrai affrontare gli interessi. Questi tassi di interesse di solito si aggirano intorno al 20%, quindi il costo dei saldi non pagati aumenterà rapidamente.

Forse il rischio più grande è che le carte di credito rendano così facile acquistare cose, il che potrebbe indurti a prendere decisioni finanziarie sbagliate e ad acquistare cose che non puoi permetterti.

Per instillare disciplina finanziaria, crea un budget basato sul flusso di cassa mensile e sulle spese. Usa la tua carta di credito solo per gli acquisti necessari e paga sempre il saldo per intero ogni mese.

Ottieni una carta di credito

Se usi la tua carta di credito studente in modo responsabile, puoi stabilire il tuo credito e ottenere un finanziamento di riserva per le emergenze.Se decidi di richiedere una carta di credito ma non sai da dove cominciare, dai un’occhiata alla nostra selezione La migliore carta di credito per studenti del 2021.