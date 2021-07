Che cos’è una polizza di carico?

Il caricamento è l’attività o il processo di caricamento di merci su navi o altre navi. La polizza di carico è un documento che viene fornito al mittente al momento della consegna e poi fornito al destinatario al momento della consegna.Nel commercio internazionale, questo documento garantisce Esportatore pagato e Importatore Ricevi la loro merce perché sia ​​lo spedizioniere che il corriere devono firmare i documenti al momento del ritiro della merce. Dopo che la merce è stata consegnata con successo, il destinatario deve anche firmare i documenti.

Un tipo polizza di carico Come documento standard richiesto per il trasporto di merci. Allo stesso tempo, la polizza di carico oceanica è un documento standard simile, ma è specificamente utilizzato per il trasporto di merci attraverso acque internazionali. Entrambi i documenti possono essere utilizzati come ricevuta per i servizi di trasporto. In altre parole, firmando la polizza di carico, il destinatario (o il suo agente) conferma il ricevimento della merce.

polizza di carico

Una tipica polizza di carico delinea i dettagli specifici delle merci e include tutte le informazioni pertinenti necessarie per l’elaborazione e la fatturazione. Le informazioni sulla polizza di carico di solito includono i nomi e i rispettivi indirizzi di tutte le parti coinvolte, il numero totale di unità di spedizione, l’imballaggio utilizzato e il valore della spedizione.

Punti chiave La polizza di carico è un documento che garantisce che l’esportatore riceva il pagamento e l’importatore riceva la merce.

La polizza di carico oceanica si applica al carico marittimo.

La polizza di carico mira a raggiungere tre obiettivi: come ricevuta e conferma di ricezione della merce, delineando i termini del contratto, e come documento di proprietà della merce.

Se il mittente inizia a utilizzare il documento di spedizione appena creato, la polizza di carico potrebbe non essere più aggiornata.

La polizza di carico è un documento legalmente vincolante tra il mittente e il vettore. Ad esempio, un’azienda automobilistica con sede in California ha bisogno di una polizza di carico per consegnare un camion di auto a un’azienda automobilistica del Massachusetts. Anche una stazione di servizio in Arizona richiede una polizza di carico per acquistare benzina dal Texas.

Polizza di carico

Uno Polizza di carico Segui la struttura simile alla normale polizza di carico e delinea i dettagli e i dettagli della spedizione. Tuttavia, la polizza di carico oceanica riguarda esclusivamente il trasporto marittimo e oltremare.

Ad esempio, una casa automobilistica giapponese avrà bisogno di una polizza di carico oceanica per spedire le merci a una concessionaria negli Stati Uniti. Si precisa inoltre che, oltre alla polizza di carico marittima, se le merci devono essere trasportate via terra prima di poter raggiungere lo spedizioniere per il trasporto estero, è richiesta anche una polizza di carico interna.

La polizza di carico è uno dei tre documenti fondamentali utilizzati nel commercio.Polizza assicurativa e fattura Sono gli altri due. Tuttavia, la polizza di carico potrebbe diventare rapidamente obsoleta perché le nuove regole di spedizione hanno creato un documento competitivo chiamato “documento di trasporto” che potrebbe eventualmente sostituire la polizza di carico di vecchia data.