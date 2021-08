Che cos’è un’estensione del prestito studentesco?

Nella maggior parte dei casi, un’estensione del prestito studentesco può impedirti di rimborsare il prestito o ridurre l’importo del pagamento per un massimo di tre anni. Durante il periodo di proroga, i prestiti agevolati del governo federale non maturano interessi perché il governo addebita gli interessi. Tuttavia, gli interessi sui prestiti non agevolati si verificano e vengono aggiunti all’importo dovuto alla fine del periodo di proroga.

Il rinvio è considerato una misura temporanea.Se prevedi che non sarai in grado di recuperare i pagamenti del prestito studentesco in tre anni o meno, dovresti considerare Rimborso basato sul reddito (IDR). Le informazioni in questo articolo si basano sui principi generali dell’estensione del prestito studentesco, piuttosto che sui regolamenti speciali che circondano la pandemia di COVID-19.

Punti chiave Un’estensione del prestito studentesco ti consente di interrompere il rimborso del prestito per un massimo di tre anni, ma non eliminerà il prestito.

Devi richiedere (ed essere idoneo) per posticipare l’ammissione, a meno che tu non sia a scuola per almeno la metà del tempo.

Gli interessi sui prestiti agevolati dal governo federale non maturano durante il periodo di proroga.

Gli interessi sui prestiti non agevolati matureranno infatti durante il periodo di proroga e verranno aggiunti al tuo prestito alla fine del periodo di proroga.

L’estensione dei prestiti agli studenti privati ​​varia da prestatore a prestatore e non tutti gli istituti di credito lo forniscono.

Dovresti posticipare il pagamento dei prestiti agli studenti?

Al momento di decidere se richiedere un’estensione del prestito studentesco, dovresti porti le seguenti domande:

Il mio prestito è un prestito federale o un sussidio di prestito Perkins? Interessi sui prestiti agevolati federali e prestito Perkins Il periodo di proroga non si accumula.Se il tuo prestito è un prestito federale non sovvenzionato o Prestito personale, A meno che non si paghino interessi durante il periodo di differimento, gli interessi possono maturare.

Interessi sui prestiti agevolati federali e prestito Perkins Il periodo di proroga non si accumula.Se il tuo prestito è un prestito federale non sovvenzionato o Prestito personale, A meno che non si paghino interessi durante il periodo di differimento, gli interessi possono maturare. Posso permettermi il pagamento del prestito ridotto? Se non sei in grado di pagare alcuna commissione, il pagamento differito potrebbe fornire un po’ di respiro fino a quando non potrai ricominciare a pagare. Se ciò di cui hai bisogno è un pagamento inferiore a lungo termine, il piano IBR potrebbe avere più senso.

Se non sei in grado di pagare alcuna commissione, il pagamento differito potrebbe fornire un po’ di respiro fino a quando non potrai ricominciare a pagare. Se ciò di cui hai bisogno è un pagamento inferiore a lungo termine, il piano IBR potrebbe avere più senso. Posso riavviare presto il pagamento del mio prestito studentesco? Se possibile, un’estensione può essere un buon modo per superare ostacoli finanziari temporanei sulla strada. Se non vedi alcun metodo di pagamento, l’estensione non è una buona opzione.

A causa del COVID-19, i pagamenti dei prestiti studenteschi e gli interessi sui prestiti studenteschi verranno automaticamente posticipati fino al 31 gennaio 2022.

Idoneità per l’estensione del prestito studentesco

Non puoi semplicemente smettere di pagare il tuo prestito studentesco e annunciarti una dilazione di pagamento.Devi essere idoneo, il che implica Gestore di prestiti o prestatore E, nella maggior parte dei casi, viene presentata una domanda. Il tuo prestatore o prestatore elaborerà la tua domanda, ti farà sapere se hai bisogno di ulteriori informazioni e ti dirà se sei idoneo. In attesa della decisione, è importante continuare a rimborsare il prestito in modo tempestivo.In caso contrario, alla fine si potrebbero ottenere prestiti predefinito E infliggerà un duro colpo al tuo punteggio di credito.

Estensione del prestito studentesco federale

La maggior parte delle estensioni di prestito studentesco federale richiedono di applicare. Un tipo chiamato differimento intramurale è automatico se partecipi almeno la metà del tempo. Se ritieni di essere idoneo per un’estensione nelle altre categorie elencate di seguito, dovrai fare domanda.Per fare ciò, visita il Federal Student Aid del Dipartimento dell’Istruzione degli Stati Uniti Modulo di rimborso Sito Web, fai clic su Estensione, quindi cerca i tipi di applicazioni di estensione che ritieni idonee.

Estensione del prestito studentesco privato

Rimanda uno Prestito studentesco privato, Devi contattare il tuo prestatore. Molte persone forniranno qualche forma di estensione o sollievo se ti iscrivi a scuola, presti servizio militare o diventi disoccupato. Alcuni prevedono anche proroghe per difficoltà finanziarie. Come per i prestiti federali non sovvenzionati, nella maggior parte dei casi, qualsiasi estensione di un prestito privato comporterà interessi maturati, che verranno capitalizzati alla fine del periodo di estensione. Puoi evitare questa situazione pagando gli interessi generati.

La tolleranza è un altro modo per posticipare il rimborso. Tuttavia, come per il rinvio, questa è solo una soluzione temporanea. Se prevedi che le tue difficoltà finanziarie continueranno, un piano di rimborso orientato al reddito potrebbe essere un’opzione migliore.

Tipi di estensione del prestito studentesco federale

I seguenti tipi di estensione si applicano ai prestiti studenteschi federali. Come accennato in precedenza, alcuni istituti di credito privati ​​offrono anche agevolazioni di pagamento, ma i tipi, le regole e i requisiti variano da un prestatore all’altro.

Rinvio dello studente

Questa è l’unica estensione automatica fornita dal governo federale e richiede di frequentare la scuola almeno la metà del tempo.Se hai sussidi o non sussidi diretto o federazione Stafford Prestiti per studenti, o se sei uno studente laureato o professionista Aggiungi direttamente O prestito FFEL PLUS, il tuo prestito sarà sospeso fino a sei mesi dopo la laurea o la fine della scuola. Tutte le altre persone con un prestito PLUS devono iniziare a rimborsare immediatamente dopo aver lasciato la scuola. Se non ricevi l’estensione automatica, chiedi all’ufficio ammissioni della tua scuola di inviare le informazioni sull’ammissione alla tua agenzia di servizi di prestito.

Estensione dei genitori della scuola

Se sei un genitore che richiede un prestito Direct PLUS o FFEL PLUS e ti sei registrato per almeno la metà del tempo per lo studente che richiede il prestito, hai anche diritto a richiedere una proroga, ma devi fare domanda. La tua estensione è lo stesso periodo di grazia di sei mesi dello studente sopra menzionato. Non ci sono limiti di tempo per entrambi i tipi di estensioni nel campus.

Rinvio della disoccupazione

Se sei disoccupato o non riesci a trovare un lavoro a tempo pieno, puoi richiedere una proroga fino a tre anni. Per qualificarti, devi ricevere l’indennità di disoccupazione o cercare un lavoro a tempo pieno registrandoti presso un’agenzia di collocamento. È inoltre necessario riapplicare per una proroga ogni sei mesi.

Rinvio delle difficoltà economiche

Se stai attualmente ricevendo un governo statale o Aiuti federali, Anche attraverso il Programma di assistenza nutrizionale supplementare (SNAP) o l’Assistenza temporanea per le famiglie bisognose (TANF). Lo stesso vale se il tuo reddito mensile è inferiore al 150% della soglia di povertà nel tuo stato. È necessario richiedere nuovamente una proroga ogni 12 mesi.

Corpi di pace rinviati

Se stai prestando servizio nei Peace Corps, puoi anche estenderlo per tre anni. Sebbene il servizio Peace Corps sia considerato finanziariamente difficile, non richiede di riapplicare durante il periodo di proroga.

Rinvio militare

Il servizio militare attivo legato a guerre, operazioni militari o emergenze nazionali può anche qualificarti per un’estensione del prestito studentesco. Questo può includere un periodo di grazia di 13 mesi dopo la fine del servizio o fino al tuo ritorno a scuola per almeno mezza giornata.

Trattamento ritardato del cancro

Se hai il cancro, puoi richiedere di posticipare il debito del prestito studentesco durante il trattamento ed entro sei mesi dal trattamento.

Altre opzioni di estensione

Se non soddisfi uno dei tipi di estensione appena elencati, potresti comunque soddisfare una delle seguenti condizioni:

Se sei iscritto a un programma approvato, la borsa di studio post-laurea viene posticipata.

Se hai partecipato a un programma di formazione riabilitativa approvato per disabili, la formazione riabilitativa verrà posticipata.

Se si riceve un prestito Perkins e si sta lavorando per annullare il prestito, Perkins perdona il prestito per l’estensione.

Se disponi di un prestito diretto o del piano FFEL prima del 1 luglio 1993, sono disponibili opzioni di estensione aggiuntive/potenziate. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore del servizio di prestito.

questo Piano di salvataggio americano Una clausola approvata dal Congresso e firmata dal presidente Biden nel marzo 2021 include una disposizione secondo cui le esenzioni sui prestiti studenteschi emesse tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2025 non saranno riscosse sui destinatari.

Come calcolare gli interessi del prestito studentesco

Gli interessi sui prestiti studenteschi sono calcolati in modo leggermente diverso dalla maggior parte degli altri prestiti. Per i prestiti agli studenti, l’interesse aumenterà ogni giorno, ma non aumenterà (aggiunto al saldo). Invece, il tuo pagamento mensile include parte degli interessi e del capitale del mese.

Ecco un esempio di come funziona:

Importo totale del prestito: $ 20.000

Tasso di interesse annuo = 7%

Tasso di interesse giornaliero (TAEG diviso 365) = .07/365 = 0,00019 o 0,019%

Importo dell’interesse giornaliero (saldo moltiplicato per il tasso di interesse giornaliero) = $ 20.000 x 0,019% = $ 3,80

Quando rimborsi il prestito, il saldo diminuirà e diminuirà anche l’importo degli interessi giornalieri. Tuttavia, quando il tuo prestito è in stato differito, l’importo degli interessi giornalieri rimane lo stesso fino a quando non inizi a rimborsare il prestito, perché gli interessi non verranno capitalizzati (aggiunti al prestito) fino alla fine del periodo di differimento.

Costo differito

Se si dispone di un prestito studentesco federale privato o non sovvenzionato, l’estensione può essere costosa. Questo perché, a differenza dei prestiti agevolati, gli interessi su questi prestiti si accumulano durante il periodo di differimento e vengono capitalizzati (aggiunti al saldo residuo) al termine del periodo di differimento. Ciò aumenterà l’importo dovuto dopo l’inizio del rimborso e l’importo totale pagato durante la durata del prestito.

Ad esempio, supponiamo di ottenere un prestito studentesco di $ 20.000 e di finanziarlo a un tasso di interesse annuo del 7% per 10 anni. La tabella seguente mostra l’importo che pagherai in base a quattro diverse situazioni: (1) Pagamento come concordato; (2) Sussidio differito senza interessi di 36 mesi; (3) Non sovvenzione di 36 mesi differito e pagamento degli interessi differito; ( 4) ) Nessun sussidio, posticipo di 36 mesi, nessun interesse sarà pagato durante il periodo posticipato.