Che cos’è uno spread rialzista del mercato ribassista?

Una specie di Orso spread di mercato È una strategia di opzione in due parti che prevede la vendita di uno Opzioni di chiamata E addebita la commissione dell’opzione in anticipo, quindi acquista una seconda opzione call con la stessa data di scadenza ma allo stesso tempo un prezzo più alto Prezzo di esercizioLo spread rialzista del mercato ribassista è una delle quattro situazioni di base Spread verticale delle opzioni.

Poiché il prezzo di esercizio della vendita di opzioni call (ossia opzioni call short) è inferiore al prezzo di esercizio dell’acquisto di opzioni call (ossia opzioni call long), Premio opzione Il costo incassato nella prima tappa è sempre maggiore del costo pagato nella seconda tappa.

Poiché l’inizio del gap di potere nel periodo di chiamata del mercato ribassista comporterà la ricezione di un premio prepagato, è anche chiamato gap di potere del periodo di chiamata del credito, o anche noto come gap di potere del periodo di chiamata breve. Questa strategia viene solitamente utilizzata per generare entrate premium in base alle opinioni ribassiste dei trader di opzioni su azioni, indici o altri strumenti finanziari.

Profitto da spread rialzisti nel mercato ribassista

Lo spread delle opzioni call del mercato ribassista è in qualche modo simile alla strategia di mitigazione del rischio dell’acquisto di opzioni call per proteggere le azioni. Posizione corta In azioni o indici. Tuttavia, poiché lo strumento per la vendita allo scoperto in un’opzione call di mercato ribassista non è un’azione, il profitto massimo è limitato al premio netto ricevuto, mentre in una vendita allo scoperto, il profitto massimo è che la vendita allo scoperto è interessata ed è zero ( il titolo può scendere al minimo teorico).

Pertanto, gli spread delle opzioni call di mercato ribassista dovrebbero essere considerati nelle seguenti situazioni di trading:

Aspettati una leggera flessione : Questa strategia è ideale quando i trader si aspettano piccoli cali di azioni o indici piuttosto che forti cali. Come mai?Perché se l’aspettativa è un forte calo, è meglio che i trader implementino cose come Vendita allo scoperto, Acquistando opzioni put o avviando uno spread put di mercato ribassista, i potenziali benefici sono ampi e non limitati al premio ricevuto.

: Questa strategia è ideale quando i trader si aspettano piccoli cali di azioni o indici piuttosto che forti cali. Come mai?Perché se l’aspettativa è un forte calo, è meglio che i trader implementino cose come Vendita allo scoperto, Acquistando opzioni put o avviando uno spread put di mercato ribassista, i potenziali benefici sono ampi e non limitati al premio ricevuto. Alta volatilità : L’elevata volatilità implicita si traduce in livelli più elevati di raccolta premi. Pertanto, anche se il lato corto e il lato lungo dello spread dell’opzione call del mercato ribassista compensano in misura considerevole l’impatto della volatilità, quando la volatilità è elevata, i rendimenti della strategia saranno migliori.

: L’elevata volatilità implicita si traduce in livelli più elevati di raccolta premi. Pertanto, anche se il lato corto e il lato lungo dello spread dell’opzione call del mercato ribassista compensano in misura considerevole l’impatto della volatilità, quando la volatilità è elevata, i rendimenti della strategia saranno migliori. Necessità di ridurre il rischio: Lo spread dell’opzione call del mercato ribassista limita le perdite illimitate teoricamente illimitate (cioè scoperte) che possono essere causate dalla vendita allo scoperto di opzioni call. Ricorda, la vendita di un’opzione call impone al venditore l’obbligo di consegnare il titolo sottostante al prezzo di esercizio. Pensa alla potenziale perdita se il sottostante sale due o tre o dieci volte prima della scadenza della chiamata.Pertanto, sebbene la posizione lunga nello spread dell’opzione call del mercato ribassista riduca il venditore dell’opzione call (o scrittore), il suo costo è del tutto ragionevole, perché riduce notevolmente il rischio.

Esempio di uno spread di opzione call di mercato ribassista

Prendiamo come esempio l’ipotetico titolo Skyhigh Inc. La società afferma di aver inventato un rivoluzionario additivo per carburante per aerei che ha recentemente raggiunto un record di $ 200 nel commercio volatile. Il leggendario trader di opzioni “Bob Bear” è short su questo titolo e anche se pensa che ad un certo punto cadrà, crede che inizialmente il titolo scenderà solo al ribasso. Bob vuole usare la volatilità di Skyhigh per guadagnare premi, ma è preoccupato che il rischio di un’impennata delle azioni sia maggiore. Pertanto, Bob ha avviato uno spread di chiamata del mercato ribassista su Skyhigh come segue:

Venduti 5 contratti di opzione call Skyhigh da 200 dollari USA, che scadono un mese dopo, a un prezzo di transazione di 17 dollari USA. Acquista cinque contratti di opzione call Skyhigh per $ 210, che scadono entro un mese a un prezzo di transazione di $ 12. Poiché ogni contratto di opzione rappresenta 100 azioni, il reddito netto da premio di Bob è di $ 2.500 o ($ 17 x 100 x 5) – ($ 12 x 100 x 5) = $ 2.500

Per semplicità, abbiamo escluso le commissioni in questi esempi. Considera la possibile situazione tra un mese, negli ultimi minuti di trading alla data di scadenza dell’opzione:

scena uno

Il punto di vista di Bob si è rivelato corretto e il prezzo della transazione di Skyhigh è stato di $ 195.In questo caso, entrambe le opzioni call da $ 200 e $ 210 sono Paga E scadrà senza valore. Pertanto, Bob può trattenere l’intero premio netto di $ 2.500 (meno le commissioni). La situazione in cui il titolo è inferiore al prezzo di esercizio dell’opzione call short è l’opzione migliore per uno spread call di mercato ribassista.

Scena due

Il prezzo della transazione di Skyhigh è di $ 205.In questo caso, la chiamata da $200 è In soldi $ 5 (e scambiato a $ 5), e l’opzione call $ 210 sta perdendo denaro e quindi senza valore.

Pertanto, Bob ha due opzioni: (A) chiudere la gamba call short con $ 5, o (B) acquistare azioni sul mercato per $ 205 per adempiere agli obblighi derivanti dall’esercizio dell’opzione call short. L’opzione A è preferibile perché l’opzione B comporterà commissioni aggiuntive per l’acquisto e la consegna di azioni.

Terminare una breve gamba rialzista a $ 5 richiederebbe un esborso di $ 2.500 (ovvero $ 5 x 5 contratti x 100 azioni per contratto). Poiché Bob ha ricevuto un credito netto di $ 2.500 all’inizio dello spread dell’opzione call del mercato ribassista, il rendimento totale è di $ 0. Pertanto, Bob va in pareggio durante la transazione, ma paga di tasca propria entro le commissioni pagate.

scena 3

La richiesta di carburante per jet di Skyhigh è stata verificata e il titolo è attualmente scambiato a $ 300. In questo caso, un’opzione call da $ 200 è $ 100 e un’opzione call da $ 210 è $ 90.

Tuttavia, poiché Bob ha una posizione corta nell’opzione call da $200 e una posizione lunga nell’opzione call da $210, la sua perdita netta sullo spread dell’opzione put è: [($100 – $90) x 5 x 100] = 5.000 dollari.

Ma poiché Bob ha ricevuto $ 2.500 all’inizio dello spread dell’opzione call del mercato ribassista, la perdita netta = $ 2.500-$ 5.000 =-$ 2.500 (più commissione).

In che modo questo riduce il rischio? In questo caso, se Bob vende 5 opzioni call per $ 200 (e non acquista opzioni call per $ 210) invece di uno spread di opzioni call di mercato ribassista, quando Skyhigh viene scambiato a $ 300, la sua perdita sarà Sì: 100 USD x 5 x 100 = 50.000 dollari USA.

Se Bob vendesse allo scoperto 500 azioni di Skyhigh a un prezzo di $ 200 senza acquistare alcuna opzione call che riducesse il rischio, subirebbe una perdita simile.

Calcolo dello spread dell’opzione call di mercato ribassista

Per ricapitolare, questi sono i calcoli chiave relativi agli spread delle opzioni call di mercato ribassista:

Perdita massima = La differenza tra il prezzo di esercizio dell’opzione call (ovvero il prezzo di esercizio dell’opzione call meno Prezzo di esercizio dell’opzione call short) – premio netto o credito ricevuto + commissione pagata.

Guadagno massimo = Premio netto o credito ricevuto – commissione pagata.

La perdita è maggiore quando il prezzo di transazione del titolo è pari o superiore al prezzo di esercizio dell’opzione call. Viceversa, quando il prezzo di transazione del titolo è uguale o inferiore al prezzo di esercizio dell’opzione call short, apparirà il rendimento massimo.

pareggiare = Prezzo di esercizio dell’opzione call short + premio netto o credito ricevuto.

Nell’esempio precedente, il punto di pareggio è = $ 200 + $ 5 = $ 205.

Orso vantaggio spread rialzista del mercato

Lo spread dell’opzione call del mercato ribassista ti consente di guadagnare un reddito premium con un rischio inferiore, invece di vendere o vendere chiamata nuda.

Utilizzo dello spread rialzista del mercato orso Decadimento del tempo, Questo è un fattore molto efficace nella strategia delle opzioni. Poiché la maggior parte delle opzioni scade o non viene esercitata, le probabilità sono sbilanciate verso l’originatore dello spread dell’opzione call del mercato ribassista.

Lo spread del mercato ribassista può essere adattato al profilo di rischio di una persona. Un trader relativamente prudente può scegliere uno spread stretto che non è molto diverso dal prezzo di esercizio dell’opzione call, perché questo ridurrà il rischio massimo e il massimo potenziale rendimento della posizione. I trader aggressivi possono preferire spread più grandi per massimizzare i rendimenti, anche se ciò significa maggiori perdite se il titolo sale.

Poiché si tratta di una strategia di spread, rispetto alla vendita di opzioni call nude, gli spread delle opzioni call del mercato ribassista hanno requisiti di margine inferiori.

Svantaggio dello spread rialzista del mercato orso

I vantaggi di questa strategia di opzioni sono molto limitati: se la strategia non funziona, potrebbe non essere sufficiente a giustificare il rischio di perdita.

Le opzioni call a breve termine prima della scadenza presentano rischi di trasferimento significativi, soprattutto quando le azioni stanno aumentando rapidamente. Ciò può comportare che i trader siano costretti ad acquistare azioni sul mercato a un prezzo molto più alto del prezzo di esercizio dell’opzione call short, con conseguenti perdite immediate e sostanziali. Questo rischio è ancora maggiore se la differenza tra il prezzo di esercizio di un’opzione call short e un’opzione call long è elevata.

Lo spread dell’opzione call del mercato ribassista è più adatto per azioni o indici con maggiore volatilità e trading leggermente inferiore, il che significa che la gamma di condizioni ottimali per questa strategia è limitata.

Linea di fondo

Lo spread dell’opzione call del mercato ribassista è una strategia di opzione adatta per generare reddito da premi durante i periodi di volatilità. Tuttavia, dato che i rischi di questa strategia superano i benefici, il suo utilizzo dovrebbe essere limitato a investitori e trader relativamente maturi.