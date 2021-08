Chen Maobo dovrebbe annunciare un ulteriore calo del tasso di disoccupazione questa settimana

Condividi questo articolo!

Data: 15 agosto 2021 alle 11:28

Il segretario finanziario Chen Maobo ha dichiarato nel suo blog che la spesa per consumi privati ​​ha registrato una contrazione di un anno e mezzo e ha continuato a migliorare dall’inizio dell’anno.Con il continuo miglioramento della spesa per consumi privati, ci si può aspettare che l’ultimo tasso di disoccupazione annunciato questa settimana scenderà dall’attuale 5,5%, livello più in basso.

Il testo completo è il seguente:

Scorta per il porto

L’economia di Hong Kong ha continuato a migliorare: la crescita economica appena annunciata nel secondo trimestre ha raggiunto il 7,6% e, sebbene sia stata leggermente inferiore all’8% del primo trimestre, è rimbalzata per il secondo trimestre consecutivo. Una crescita totale del 7,8% nella prima metà dell’anno Tenendo conto della forte performance economica nella prima metà dell’anno, aumenteremo la nostra previsione di crescita per l’intero anno dal 3,5% al ​​5,5% al ​​5,5% al ​​6,5 % Riteniamo che l’economia dovrebbe continuare a migliorare nella seconda metà dell’anno, tuttavia la forza trainante dipende dalla situazione di prevenzione e controllo dell’epidemia locale e globale nei prossimi mesi.

Beneficiando delle forti esportazioni dal continente, le esportazioni complessive di merci di Hong Kong sono aumentate per quattro stagioni consecutive, con una crescita del 20,2% nel trimestre precedente.La situazione epidemica a Hong Kong è stata sotto controllo stabile negli ultimi mesi, il che fornisce un favorevole spazio per ulteriori miglioramenti economici. Ad esempio, gli investimenti fissi sono aumentati del 23,8% nell’ultimo trimestre. La spesa per consumi privati ​​ha subito una contrazione di un anno e mezzo e ha continuato a migliorare dall’inizio dell’anno: dopo un aumento del 2,1% nel primo trimestre, è ulteriormente aumentata del 6,8% nel trimestre precedente. Poiché l’effetto dei buoni al consumo ha iniziato a manifestarsi in agosto, si ritiene che stimolerà ulteriormente la crescita dei consumi privati.

Con riferimento ai dati passati, quando i consumi privati ​​continueranno a migliorare, migliorerà di conseguenza anche il mercato del lavoro, perché circa un terzo dei salariati locali è impegnato nei settori della vendita al dettaglio, della ristorazione, del turismo, della logistica e dei trasporti, e questi settori seguono il mercato dei consumatori sono strettamente correlati. Con il continuo miglioramento della spesa per consumi privati, si può prevedere che l’ultimo tasso di disoccupazione annunciato questa settimana scenderà ulteriormente dall’attuale livello del 5,5%.

Il tasso di disoccupazione è passato dal 3,4% all’inizio del 2020 a un massimo del 7,2% all’inizio dell’anno. Sebbene la situazione occupazionale sia notevolmente migliorata negli ultimi mesi, sarà difficile che il tasso di disoccupazione torni al livello basso prima dell’epidemia in un breve periodo di tempo a meno che l’epidemia non sia completamente controllata e il ritorno del personale dalla terraferma e internazionale viene ripristinato. Dal punto di vista della stabilizzazione dei mezzi di sussistenza delle persone e della garanzia dell’occupazione, il collegamento chiave è un controllo efficace dell’epidemia. Questa guerra di prevenzione e anti-epidemia va avanti da un anno e mezzo. L’esperienza di questo periodo di tempo mostra che questa non è solo una guerra di prevenzione e controllo delle epidemie, ma anche una guerra di difesa economica. È altrettanto importante per tutelare la salute e il sostentamento dei cittadini.

Affinché Hong Kong possa ottenere una ripresa economica stabile, dobbiamo creare condizioni sociali ed economiche favorevoli. Oltre a mantenere un’efficace azione anti-epidemia, è anche importante sforzarsi di mantenere la sicurezza e la stabilità sociale ed evitare interferenze politiche esterne, in modo che l’economia di Hong Kong possa continuare a svilupparsi. Il paese ha fatto del suo meglio per mantenere la sicurezza, la stabilità, la prosperità e lo sviluppo di Hong Kong. Dopo le rivolte nere nel 2019, il governo centrale ha promulgato una legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong; per la stabilità a lungo termine di Hong Kong, ha anche migliorato il sistema elettorale di Hong Kong, di fronte alle brutali sanzioni unilaterali imposte dagli Stati Uniti Per le interferenze causate dalle operazioni commerciali, il Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo ha approvato a giugno la legge anti-sanzioni straniere. Il modo in cui questa legge sarà attuata a Hong Kong deve essere deciso dal Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, ma lo sviluppo degli ultimi due anni ha dimostrato che ogni misura del Paese è una risposta forte alle sfide emergenti , e la considerazione che c’è dietro è per il bene di Hong Kong.Sviluppo costante a lungo termine.

Di fronte al rapido sviluppo del paese, gli Stati Uniti hanno ripetutamente irragionevolmente soppresso e persino utilizzato Hong Kong come mezzo per interferire con lo sviluppo del mio paese, compresa l’abolizione di tariffe speciali su Hong Kong, l’imposizione di controlli sulle esportazioni di prodotti scientifici e tecnologici, voci sfrenate e persino sanzioni irragionevoli sull’ambiente degli affari di Hong Kong.I funzionari del governo centrale e della regione amministrativa speciale hanno tutti lo scopo di causare seri disturbi all’ambiente degli affari di Hong Kong, e queste pratiche di bullismo stanno peggiorando. La “Legge anti-sanzioni straniere” approvata in precedenza dal Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo mira a fornire contromisure più diversificate nella cassetta degli attrezzi della politica, che possono controbilanciare e rispondere con una forza commisurata. L’arricchimento delle opzioni nella “cassetta degli attrezzi” può essere considerato come uno schieramento difensivo “passivo”, assicurando che ci sia una forza di contrattacco sufficiente, in modo che gli avversari brutali possano affrontare la realtà e tornare a un atteggiamento razionale per negoziare e risolvere i problemi. La strategia di ” fermare la guerra dopo la guerra”.

La legge sulle sanzioni estere svolge un ruolo in due modi: uno è quello di impedire a qualsiasi organizzazione o individuo di attuare le cosiddette sanzioni estere, e l’altro è quello di attuare contromisure nazionali. Che si tratti di bloccare le cosiddette “braccia lunghe” delle sanzioni estere o di attuare le nostre contromisure, sono tutte volte a ristabilire il normale ordine del mercato ea tutelare gli interessi di sviluppo delle normali imprese operanti. In effetti, anche l’UE o il Regno Unito hanno contromisure simili per proteggere i propri interessi. Prima del 1997, Hong Kong ha anche adottato leggi (l’ordinanza sulla protezione dei diritti commerciali (capitolo 471)) per contrastare le ulteriori restrizioni commerciali imposte da altri paesi al fine di ridurre l’impatto sulle imprese di Hong Kong. Si può vedere che il paese ha formulato la legge anti-sanzioni straniere sulla stessa linea di pensiero per salvaguardare la dignità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo del paese.

Le sanzioni anti-straniere sono una questione estranea, che appartiene all’autorità centrale, e Hong Kong ha la responsabilità costituzionale di attuarle. I modelli di redazione delle leggi nel continente e a Hong Kong sono diversi: molte leggi nel continente stabiliscono alcuni principi di base e l’operazione specifica è lasciata alla formulazione di norme di attuazione pertinenti o alla promulgazione di misure amministrative da parte dei dipartimenti governativi competenti in futuro. La legge anti-sanzioni estere è una legge nazionale che stabilisce i principi di base.Quando la implementeremo a Hong Kong in futuro, prenderemo in considerazione la situazione attuale di Hong Kong e il suo status di centro finanziario, commerciale e marittimo internazionale. Tuttavia, si può prevedere che alcune persone potrebbero usare questo clamore per cercare di indebolire lo status di Hong Kong come centro finanziario internazionale e screditare l’ambiente degli affari di Hong Kong, e persino causare le fluttuazioni del mercato per pescare in acque agitate. Dobbiamo essere vigili, preparati, e in questi momenti prestare maggiore attenzione alla gestione dei rischi.

15 agosto 2021

