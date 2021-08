Chen Maobo: Hong Kong deve pianificare e implementare per connettersi con il 14° piano quinquennale del paese e approfondire lo sviluppo del RMB offshore market-shareandstocks.com

Data: 29 agosto 2021 alle 11:31

Il segretario alle finanze Chen Maobo ha affermato che Hong Kong deve avere piani e accordi corrispondenti. Dal mercato finanziario ad altri campi, deve stabilire nuove direzioni di sviluppo nella prospettiva di raggiungere un nuovo livello. Solo cogliendo le opportunità di sviluppo e collegandosi con il “14esimo Pianificazione “cinque”. Ha detto che Hong Kong deve accelerare la promozione di “solo facendo bene oggi possiamo vincere domani”.

La scorsa settimana, l’Ufficio per gli affari di Hong Kong e Macao del Consiglio di Stato ha guidato una delegazione a Hong Kong per predicare il “14esimo piano quinquennale” nazionale, nel quale approfondire lo sviluppo del mercato offshore del renminbi e promuovere l’internazionalizzazione del RMB è un tema di sviluppo importante e attraente per Hong Kong. Ha sottolineato che Hong Kong, come il più grande hub offshore in RMB del mondo, non è solo un “serbatoio” per fornire fondi in RMB offshore, ma anche un “ecosistema offshore” per RMB, che ha le condizioni e la capacità di creare più RMB offshore- investimenti denominati.Gli strumenti significano anche che Hong Kong deve fare un buon lavoro nell’allineamento di politiche, industrie e mercati e, cosa più importante, l’allineamento di idee e idee.

Chen Maobo ha dichiarato nel suo blog che Hong Kong è uno dei principali luoghi di raccolta fondi al mondo per le IPO. Sebbene lo sviluppo abbia raggiunto determinati risultati, deve ancora aumentare gli sforzi in molti aspetti, tra cui l’approfondimento e lo sviluppo più ampio del mercato obbligazionario di Hong Kong , e migliorando vigorosamente il mercato dell’asset management.Approfondimento e diversificazione dei prodotti, nonché lo sviluppo della finanza verde e sostenibile; inoltre, è necessario approfondire lo sviluppo del mercato offshore del renminbi per facilitare l’internazionalizzazione del renminbi.

Ha anche affermato che lo sviluppo finanziario di Hong Kong deve ancora aumentare gli sforzi in molti aspetti, tra cui l’approfondimento e lo sviluppo più ampio del mercato obbligazionario locale, facendo progressi in più collegamenti ed esaminando l'”ecosistema” dell’intero mercato obbligazionario, compresa l’emissione, il commercio e il credito servizi di rating ecc., dobbiamo anche aumentare vigorosamente la profondità del mercato dell’asset management e la diversificazione dei prodotti e sviluppare una finanza verde e sostenibile.

L’aggancio di idee e idee

La scorsa settimana, il governo centrale ha inviato a Hong Kong una delegazione guidata dall’Ufficio per gli affari di Hong Kong e Macao del Consiglio di Stato per predicare il “14esimo piano quinquennale” nazionale con tutti i ceti sociali di Hong Kong, ed esplorare congiuntamente come Hong Kong Kong può integrare meglio la strategia di sviluppo nazionale e come può essere migliore nel processo di integrazione nello sviluppo complessivo del paese.Buono sviluppo. Il team di presentazione ha condiviso le considerazioni strategiche, il quadro generale e le direzioni chiave del “14° Piano quinquennale Outline”, permettendoci di avere una panoramica completa del suo layout e delle sue idee. Tra questi, finanza e tecnologia innovativa sono le aree chiave di in discussione approfondita in questa presentazione.

Essendo un centro finanziario internazionale e il più grande hub offshore in RMB del mondo, Hong Kong fa affidamento sui vantaggi geografici e di mercato del collegamento con la terraferma. Quindi, durante il periodo del “14° Piano quinquennale”, di cosa ha bisogno il continente? In che modo Hong Kong dovrebbe prendere accordi strategici per cogliere le opportunità chiave?

Il paese è già la seconda economia più grande del mondo, con una popolazione di classe media di circa 400 milioni. Man mano che il paese continua a riformarsi e ad aprirsi e l’economia cresce costantemente, la “quantità” e la “qualità” dell’economia del paese saranno ulteriormente migliorate e le esigenze di finanziamento e di gestione del rischio delle imprese aumenteranno; e la crescente classe media aumentare notevolmente la domanda di servizi di gestione patrimoniale. Ancora più importante, poiché le dimensioni dell’economia e del commercio estero e degli investimenti continuano ad aumentare, la domanda per l’uso e gli investimenti all’estero del renminbi è destinata ad aumentare. Questo porta nuove opportunità e nuovi spazi di sviluppo per Hong Kong.

Hong Kong è uno dei principali luoghi di raccolta fondi al mondo per le IPO. In termini di emissioni obbligazionarie, Hong Kong è la terza più grande in Asia (eccetto il Giappone) dopo la Cina continentale e la Corea del Sud. Sebbene lo sviluppo attuale abbia raggiunto determinati risultati, nella prospettiva di entrare in una nuova fase di sviluppo e cogliere nuove opportunità, dobbiamo ancora aumentare i nostri sforzi sotto molti aspetti.

Il primo è quello di consentire al mercato obbligazionario di Hong Kong di svilupparsi più profondamente e più ampiamente. Il mercato azionario di Hong Kong si sta sviluppando prosperamente, ma i canali di finanziamento delle imprese devono essere più diversificati.Le obbligazioni sono un altro strumento importante per le aziende per raccogliere fondi. Dal punto di vista dell’investitore, anche le obbligazioni sono un’opzione importante, che consente effettivamente ai fondi di abbinare progetti con scadenze e rischi simili in base alle esigenze del periodo di investimento. Lo sviluppo del mercato obbligazionario contribuisce alla formazione di una curva dei rendimenti di lungo periodo, importante dato di riferimento per il costo dei fondi a lungo termine, aiuta gli investitori a gestire i rischi e guida i fondi a lungo termine per favorire lo sviluppo dell’economia reale . In breve, le funzioni di asset e risk management delle obbligazioni aiutano a raccogliere fondi a lungo termine. Con il continuo sviluppo economico della terraferma guiderà un’enorme domanda e il lancio del “Southbound Link” di Bond Connect, il mercato obbligazionario di Hong Kong avrà più spazio per lo sviluppo.

Tuttavia, dobbiamo ancora fare progressi in molti aspetti per portare lo sviluppo del mercato obbligazionario a un nuovo livello. Ad esempio, molte obbligazioni sono attualmente negoziate fuori borsa, con un’insufficiente trasparenza dei prezzi, che aumenta i costi di transazione sotto mentite spoglie e indebolisce l’efficienza della transazione. In effetti, l’intero “ecosistema” del mercato obbligazionario, compresi i servizi di emissione, negoziazione, liquidazione, quotazione in borsa, custodia, tassazione e rating del credito, sono tutte direzioni che devono essere riviste. Al fine di accelerare lo sviluppo del mercato obbligazionario di Hong Kong, il comitato direttivo per lo sviluppo del mercato obbligazionario di Hong Kong guidato da me ha iniziato i suoi lavori la scorsa settimana.

Il secondo è quello di rafforzare vigorosamente la profondità del mercato dell’asset management e la diversificazione dei prodotti. Negli ultimi anni, l’attività di gestione patrimoniale di Hong Kong ha continuato a crescere, con un aumento di oltre il 20% a quasi 35 trilioni di dollari di Hong Kong lo scorso anno, di cui oltre il 60% dei fondi proveniva dall’estero. Il “Link finanziario transfrontaliero” nella Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao, che è pronto per il finanziamento e sarà presto lanciato, attirerà una maggiore domanda di fondi e prodotti.

Il terzo è che lo sviluppo della finanza verde e sostenibile diventerà un altro nuovo volano per la crescita del mercato finanziario. Gli obiettivi di neutralità del carbonio del paese e gli atteggiamenti positivi dei paesi di tutto il mondo nei confronti della governance del clima hanno fatto sì che il mercato presti maggiore attenzione all’importanza dello sviluppo verde e sostenibile. Pertanto, green bond, green finance e fondi conformi alla filosofia di investimento dello “sviluppo sostenibile” daranno nuovo slancio allo sviluppo del mercato finanziario.

Infatti, oltre allo sviluppo diversificato di mercati e prodotti, Hong Kong ha anche un tema di sviluppo molto importante e attraente nel “14th Five-Year Plan” del Paese: approfondire lo sviluppo del mercato RMB offshore e aiutare l’internazionalizzazione del RMB.

Mentre l’economia nazionale continua ad espandersi, e sotto il nuovo modello di sviluppo dell’iniziativa “Belt and Road” e dei doppi cicli nazionali e internazionali, che si tratti di imprese, istituzioni finanziarie o di altro tipo finanziate dall’estero o continentali, utilizzare, detenere e investire in RMB all’estero Essendo il più grande hub offshore in RMB del mondo, Hong Kong non è solo un “serbatoio” per fornire fondi in RMB all’estero, ma anche un “ecosistema offshore” per il RMB. Hong Kong ha le condizioni e la capacità di creare più strumenti di investimento offshore denominati in RMB, fornire canali, strumenti finanziari e progetti con ritorni sugli investimenti e servizi di gestione della tesoreria sicuri ed efficienti come la gestione del rischio di cambio e del tasso di cambio, in modo che i fondi in RMB possano essere offshored Il mercato circola. In qualità di mercato offshore del RMB “domestico e estero”, Hong Kong può dare piena attuazione ai punti principali proposti nel “14° Piano quinquennale”: “Promuovere con prudenza l’internazionalizzazione del RMB, aderire alla scelta indipendente e guidata dal mercato di imprese e creare una fondazione basata sull’uso gratuito di RMB Un nuovo tipo di cooperazione reciprocamente vantaggiosa.”

Per allinearsi al “14esimo piano quinquennale” del Paese, Hong Kong deve anche avere una pianificazione e un dispiegamento corrispondenti. Dal mercato finanziario ad altri campi, deve stabilire nuove direzioni di sviluppo nella prospettiva di un nuovo livello. Solo così possiamo cogliere saldamente le opportunità di sviluppo. Dobbiamo fare un buon lavoro nel collegamento di politiche, industrie e mercati e, cosa più importante, nel collegamento di idee e idee. Solo in questo modo possiamo mobilitare al massimo il potere e le risorse dell’intera società in un mercato complesso e interattivo e promuovere il migliore sviluppo di Hong Kong nel progetto per il futuro del paese. Il nuovo modello e la strategia di sviluppo del Paese hanno portato una nuova tappa e un nuovo spazio per Hong Kong. Dobbiamo accelerare la promozione: “Solo facendo bene oggi possiamo vincere domani”.

29 agosto 2021

