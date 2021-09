Chewy non ha soddisfatto il rendimento atteso. Questo è l’ultimo incidente di incidenti domestici.

Share it

Yulia Zavalishna/Dreamstime

molto gommoso

È l’ultima quarantena domestica in questa stagione di guadagni. Dopo che la performance della società è stata inferiore alle aspettative degli analisti, il prezzo delle azioni di questa società di e-commerce focalizzata sugli animali domestici è sceso rapidamente nel trading after-hour.

Chewy (codice azionario: CHWY) ha registrato vendite per 2,16 miliardi di dollari nel secondo trimestre. Secondo i dati di FactSet, questo è leggermente inferiore ai 2,17 miliardi di dollari comunemente previsti dal mercato. Secondo i dati di FactSet, la società ha registrato una perdita netta di 16,7 milioni di dollari, o 4 centesimi per azione, mentre gli analisti prevedono una perdita netta di 1 centesimo per azione. L’utile rettificato prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento è stato di 23,3 milioni di dollari, con un aumento del 50,5% su base annua.

Le azioni gommose sono scese del 9,3% a $ 79,30 nel trading after-hour mercoledì. Alla chiusura, il prezzo delle azioni è sceso del 2,8% nel 2021.Altri titoli che gli investitori hanno acquistato a causa della crescita guidata dalla pandemia, come ad esempio Peloton Interactive (PTON) e Zoom video (ZM) Tutto caduto Quando hanno riportato i risultati ad agosto. La società ha affermato che i suoi clienti attivi hanno raggiunto i 20,1 milioni, in aumento rispetto ai 19,8 milioni di clienti attivi nel primo trimestre fiscale. Le vendite nette per cliente attivo sono aumentate del 13,5% su base annua a 404 USD. La società ha dichiarato in una lettera agli azionisti che il livello di esaurimento delle scorte è rimasto elevato in questo trimestre, ma è leggermente migliorato rispetto al primo trimestre. Questo porta ad un minore impatto sulle vendite. La società ha dichiarato: “Questo perché alcuni fornitori hanno ridotto l’arretrato e le condizioni della catena di approvvigionamento in alcune regioni sono migliorate”. “Tuttavia, altre aree, come il cibo umido per cani, sono ancora interessate da vincoli di capacità a livello di settore”. Per il terzo trimestre fiscale, la società prevede che le vendite siano comprese tra 2,2 miliardi e 2,22 miliardi di dollari USA. La sua guida annuale richiede vendite comprese tra 8,9 miliardi e 9 miliardi di dollari USA. I dati di FactSet mostrano che le aspettative degli analisti per il terzo trimestre e l’intero anno sono nella fascia alta di questi due intervalli. Scrivi a Connor Smith connor.smith@barrons.com

