Chi controllerà gli erogatori di mutui?

Comprare casa è uno dei problemi più grandi investimento Molti americani fanno soldi nelle loro vite. Poche persone possono permettersi una casa interamente in contanti.Realizzare il sogno di possedere una casa significa trovare un creditore ipotecario che troverà qualcuno abbastanza degno di aiutarli prestitoI prestiti ipotecari sono una parte importante del sistema finanziario. Possono essere complicati, soprattutto quando il prestatore non tiene conto dei migliori interessi del cliente. Quindi chi supervisionerà il settore dei mutui? Questo articolo discute i principali attori responsabili della responsabilità dei finanziatori.

Punti chiave Il governo federale ha approvato una serie di leggi approvate dal Congresso per regolamentare il settore dei mutui.

Il regolamento Z del Lending Truth Act fornisce ai consumatori le informazioni di cui hanno bisogno per prendere decisioni informate su tassi di interesse, commissioni e condizioni di credito.

RESPA vieta agli agenti immobiliari di riscuotere sconti e impedisce ai finanziatori di richiedere ai mutuatari di utilizzare compagnie di assicurazione del titolo preferenziale.

Fondamenti del regolamento sui prestiti ipotecari

mutuo prestatore Le regole stabilite dal governo federale devono essere seguite. Queste regole richiedono che i creditori trattino i mutuatari in modo equo ed equo.In breve, il governo federale regola mutuo Industria, e farlo attraverso varie agenzie e una serie di progetti di legge del Congresso.

Questi due Verità sulla legge sui prestiti (TILA) con Regola Z Progettato per aiutare a proteggere il rapporto tra consumatori e finanziatori. Secondo le normative, i finanziatori devono divulgare le informazioni sui loro prodotti in modo tale da consentire ai consumatori di effettuare confronti significativi. Prima del disegno di legge, i consumatori si sono trovati di fronte a una serie di termini confusi e fuorvianti.

Un altro componente chiave della regolamentazione dei mutui è Legge sulla procedura di regolamento immobiliare (RESPA)Il disegno di legge è stato promulgato dal Congresso, quindi acquirenti e venditori possono rivelare tutti i costi di liquidazione relativi all’acquisto di una casa.

Uno dei regolamenti più importanti è Riforma Dodd-Frank Wall Street e legge sulla protezione dei consumatori, approvato dal Congresso Crisi dei mutui subprime Ha contribuito a Crisi finanziaria 2007-2008Il Dodd-Frank Act mira a risolvere alcuni dei problemi che hanno portato alla crisi dei mutui subprime, come ad esempio Prestiti predatori E standard di qualificazione rilassati per i prestiti ipotecari. Il Congresso ha allentato le disposizioni del Dodd-Frank Act nel 2018, compreso l’allentamento dei requisiti di custodia per gli istituti di deposito o le cooperative di credito.

La crisi finanziaria ha portato anche ai salvataggi del governo Freddie con Fannie Mae, viene messo in Prendersi cura di. Questo Agenzia federale per il finanziamento degli alloggi (FHFA) Monitorare entrambi per garantire che le istituzioni continuino a fornire supporto al mercato ipotecario senza ulteriori interventi del governo.

L’approvazione della legge Dodd-Frank offre una maggiore protezione per i consumatori, ma le modifiche nel 2018 allentano alcune parti della legge.

La legge sul prestito reale del regolamento Z

Attuato dal Regolamento Z, il Loan Truth Act è stato emanato nel 1968 per proteggere i consumatori da pratiche dolose, losche o sleali da parte di prestatori e altri creditori.Il creditore deve essere adeguato Divulgazione Per quanto riguarda i tassi di interesse, le commissioni, i termini di credito e altre normative. Devono inoltre fornire ai consumatori i passaggi necessari per presentare un reclamo e devono gestire i reclami in modo tempestivo. I mutuatari possono anche annullare determinati tipi di prestiti entro un periodo di tempo specificato. Avere tutte queste informazioni a disposizione dei consumatori consente ai consumatori di guardarsi intorno quando prendono o ottengono prestiti per trovare i tassi di interesse e gli istituti di credito più favorevoli. carta di credito.

RESPA

Il disegno di legge regola il rapporto tra prestatori di mutui e altri professionisti del settore immobiliare (principalmente agenti immobiliari) per garantire che nessuna delle parti riceva sconti per incoraggiare i consumatori a utilizzare determinati servizi ipotecari. Il disegno di legge vieta inoltre ai fornitori di prestiti di imporre requisiti per conti di deposito a garanzia di grandi dimensioni e limita i venditori dai requisiti obbligatori per le compagnie di assicurazione del titolo.

Interprete chiave

Questo Ufficio per la protezione finanziaria dei consumatori (CFPB)È un’agenzia governativa indipendente che mira a fornire un unico sistema di responsabilità per l’attuazione delle leggi finanziarie e di protezione dei consumatori. La Federal Reserve regola anche il settore bancario, che si estende agli istituti di credito ipotecario. Questo Dipartimento per l’edilizia abitativa e lo sviluppo urbano (HUD) degli Stati Uniti Sorvegliare Amministrazione federale degli alloggi (AFI) Ha fornito agli acquirenti di case un’assicurazione ipotecaria da 1,3 trilioni di dollari. La Federal Housing Finance Agency sovrintende alle attività di Fannie Mae e Freddie Mac, fornitori di liquidità nel mercato dei mutui.

Presentare un reclamo

I consumatori che hanno reclami sugli istituti di credito ipotecario devono prima contattare il CFPB tramite il sito Web dell’istituto. Fornisce ai consumatori molti strumenti per risolvere i reclami sui prestiti. Riserva federale, Corporazione federale per l’assicurazione dei depositi (FDIC),così come Amministrazione nazionale dell’Unione di credito (NCUA) I consumatori sono inoltre invitati a contattarli in merito a reclami da parte di istituti di credito ipotecario.