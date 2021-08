Chi è Dave Ramsey?

All’età di 26 anni, Dave Ramsey portava a casa $ 250.000 all’anno e aveva un portafoglio di investimenti immobiliari di $ 4 milioni. Due anni dopo ha perso tutto.

Oggi, il sessantenne Ramsey è una delle fonti più affidabili di consulenza finanziaria negli Stati Uniti. Secondo il sito web di Ramsey, il suo programma radiofonico congiunto “The Dave Ramsey Show” è uno dei primi cinque talk show negli Stati Uniti, con 13 milioni di ascoltatori che ascoltano più di 600 stazioni radio ogni settimana.

Ramsey è trasparente riguardo al suo stile di investimento. Ha incoraggiato i suoi follower a evitare di investire in singoli titoli e ad acquistare fondi comuni di investimento con buone prestazioni a lungo termine.Personalmente la sua partecipazione si divide in quattro tipologie Fondo comune: Crescita, crescita e reddito, crescita attiva e internazionalizzazione.

Oltre ai fondi comuni, Ramsey possiede anche una serie di proprietà in affitto. La sua filosofia di investimento immobiliare è quella di ottenere immobili senza utilizzare beni. Finanziamento del debito.

Dave Ramsey ha fatto molta strada da quando ha dichiarato bancarotta personale nei suoi primi anni.Usa il suo preventivo patrimonio netto Con 200 milioni di dollari USA, ha dimostrato dal vivo che chiunque può invertire una brutta situazione finanziaria. Ramsey ha guadagnato il suo primo milione di dollari, poi lo ha perso e poi ha ricostruito una maggiore ricchezza in un periodo di tempo relativamente breve.

Vita e formazione

Ramsey è nato il 3 settembre 1960. È cresciuto in una famiglia che ha instillato una forte etica professionale.In “Vivere come nessuno”, 20 minuti disco Nella sua vita, Ramsey racconta la storia di aver chiesto soldi a suo padre per comprare ghiaccioli quando aveva 12 anni. Ha detto che suo padre ha detto in risposta alla sua richiesta: “Hai abbastanza per trovare un lavoro. È da qui che vengono i soldi”.

Quella conversazione con suo padre ha ispirato Ramsey a diventare un imprenditoreLo stesso giorno, ha stampato 500 biglietti da visita presso la tipografia locale.Questa è stata la sua prima impresa imprenditoriale: attività di cura del prato. Durante i suoi studi, si è impegnato in molte altre attività, una delle quali è la vendita di bracciali in pelle. Ramsey ha affermato che le sue prime iniziative imprenditoriali gli hanno insegnato una preziosa esperienza, come l’importanza del servizio clienti e il mantenimento delle promesse.

Tre settimane dopo aver compiuto 18 anni, Ramsey ha superato l’esame di licenza immobiliare. Ha usato la commissione della vendita di immobili durante il college per pagare le tasse scolastiche. Da bambino, è stato esposto al mondo degli immobili, nel suo libro La guida completa al denaro di Dave Ramsey, Ha spiegato, “I miei genitori lavorano nel settore immobiliare, quindi è sempre stata una parte importante della mia vita”.

Risultati notevoli

Successo e fallimento immobiliare

Dopo la laurea, ha iniziato la speculazione immobiliare. Con alcuni legami familiari nella banca locale, Ramsey è stato in grado di ottenere finanziamenti per la sua transazione. All’età di 26 anni, il suo portafoglio di investimenti immobiliari valeva 4 milioni di dollari USA e il suo patrimonio netto superava solo 1 milione di dollari USA.

Il suo successo iniziale è stato di breve durata e alla fine ha presentato istanza di protezione da bancarotta personale all’età di 28 anni nel 1988, principalmente perché il suo più grande prestatore – gli doveva $ 1,2 milioni – è stato acquisito da una banca più grande. La banca richiede a Ramsey di saldare tutti i debiti entro 90 giorni.Poco dopo aver ricevuto il suo primo avviso di richiesta, un’altra banca lo chiamò $ 800.000 AppuntiRamsey è riuscito a ripagare la maggior parte del debito, con i restanti $378.000 in sospeso.

Attività di consulenza finanziaria

La caduta di Ramsey gli ha fatto credere nel cristianesimo. Iniziò a leggere la Bibbia e scoprì che “la parola di Dio ha molto da dire sul denaro”. Nel documentario, Ramsey ha detto che un giorno dopo la fine della chiesa, un uomo che aveva incontrato difficoltà finanziarie gli chiese come fosse sopravvissuto alle difficoltà finanziarie in passato.Ha accettato di aiutare quest’uomo e sua moglie a creare un Piano finanziario Nati per la loro vita, la carriera di consulente finanziario di Ramsey è iniziata così.

Ramsey ha fondato una società di consulenza finanziaria personale chiamata The Lampo Group.il suo Gestione del denaro La classe è iniziata con 37 studenti, ma dopo diversi anni di attività, il numero dei membri è aumentato a più di 350.

Autore e Dave Ramsey Show

Con il successo di The Lampo Group, Ramsey ha iniziato a co-organizzare a personale Guarda un programma radiofonico incentrato sulla finanza chiamato “Money Game” con il suo amico Roy Matlock. In quel periodo, pubblicò anche il suo primo libro “Financial Peace” e utilizzò il suo crescente pubblico radiofonico per aiutarlo a venderlo.

Ramsey ha quindi lanciato uno spin-off radiofonico chiamato “The Dave Ramsey Show”. In ogni episodio, persone da tutto il paese chiameranno Ramsay per chiedere informazioni su vari problemi finanziari personali.

Come cristiano evangelico, Ramsey usa i principi biblici per insegnare ai suoi seguaci come migliorare la loro situazione finanziaria.Ad esempio, spesso consiglia agli altri di evitare debito Perché la Bibbia Proverbi 22:7 dice: “Il ricco governa il povero e chi prende in prestito è schiavo di chi presta”.

Linea di fondo

Fin da piccolo, Dave Ramsey ha capito che una giornata di lavoro è preziosa. Da bambino, ha avviato diverse attività commerciali per guadagnare una paghetta extra. La sua impeccabile etica del lavoro lo ha aiutato a diventare milionario all’età di 26 anni. Pochi anni dopo aver raggiunto il traguardo del milione di dollari, Ramsey ha presentato istanza di fallimento personale.

Da allora, ha creato un impero commerciale per insegnare pratiche intelligenti di gestione del denaro sui suoi precedenti errori di denaro e versetti biblici. Oggi, milioni di americani si sono rivolti agli insegnamenti di Dave Ramsey per guidarli sulla via della sicurezza finanziaria e della ricchezza.