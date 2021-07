Chi è Garrett Camp? Cosa sta facendo?

Garrett Camp (nato nel 1978) è un canadese nativo imprenditore È noto per le sue avventure tecnologiche pionieristiche. Le sue aziende più famose includono Uber e StumbleUpon (ora Mix), entrambe da lui co-fondate. Camp è attualmente presidente di Mix e socio fondatore dell’incubatore d’impresa Expa, attraverso il quale finanzia le start-up. Uno dei suoi ultimi progetti è Eco, che originariamente doveva essere una criptovaluta, ma ora è un’applicazione di finanza/investimento personale.

Vita e formazione

Garrett Camp è nato e cresciuto a Calgary, Alberta. Ha completato un Bachelor of Science (B.Sc.) in Ingegneria Elettrica presso l’Università di Calgary dal 1996 al 2001, e poi un Master of Science in Ingegneria del Software (M.Sc.) presso la stessa istituzione dal 2001 al 2005.

Mentre frequentavano la scuola di specializzazione, Camp e tre colleghi hanno lanciato StumbleUpon nel novembre 2001. StumbleUpon è un Contenuti Internet Discovery Portal, il primo nel suo genere, funziona come un motore di ricerca web, ma è personalizzato per soddisfare gli interessi dell’utente attingendo ai consigli dei peer collegati e dei social network.

Risultati notevoli

Inciampato su

La piattaforma unica è decollata. Nel 2006, StumbleUpon si è trasferito nell’area di San Francisco dopo aver ottenuto con successo $ 1,2 milioni di finanziamenti da angel investor. Come amministratore delegato, è seguito da Camp (da allora vive negli Stati Uniti).

Società eBay (eBay) Ha acquisito StumbleUpon nel 2007 per 75 milioni di dollari. Camp ha continuato a gestirlo, ma frustrato dalla mancanza di flessibilità e controllo, lo ha riacquistato nel 2009. In qualità di CEO di questa nuova società indipendente, Garrett ha guidato l’operazione di successo e la base di utenti di StumbleUpon è quintuplicata, inclusi 25 milioni di utenti entro il 2012.

Questo è stato il suo picco.Intorno alla metà del 2012, Camp si è dimesso da amministratore delegato per concentrarsi su altre società, ma ha continuato a ricoprire la carica di presidente. Nell’agosto 2015, quando StumbleUpon era in difficoltà con i debiti, Camp ha riacquistato di nuovo una quota di maggioranza della società. Ha continuato a inciampare e chiudere nel 2018, il suo account è stato trasferito su Mix e una piattaforma simile è stata avviata Camp (vedi sotto).

Uber

All’inizio del 2009, Camp e Travis Kalanick hanno co-fondato una società di autonoleggio chiamata UberCab, che è stata successivamente ribattezzata Uber Technologies ((Uber), ma è generalmente chiamato Uber in tutto il mondo. Kalanick è diventato amministratore delegato, mentre Camp è entrato nel consiglio di amministrazione e ha ricoperto la carica di presidente per diversi anni.

Il servizio è stato lanciato nell’area di San Francisco a metà del 2010 e si è gradualmente esteso ad altre città degli Stati Uniti e ad altre località internazionali.

Ha aggiunto diversi tipi di servizi durante il 2012, ovvero UberX, Uber SUV e UberTAXI. Al fine di ridurre il costo dei taxi, Camp ha introdotto un’opzione di carpooling all’inizio del 2013.

Essendo la startup privata più apprezzata al mondo, Uber è diventata pubblica il 9 maggio 2019. Ha rivoluzionato l’industria del trasporto automobilistico all’interno del globo.

Travis Kalanick è stato costretto a dimettersi da amministratore delegato nel 2017 a causa delle segnalazioni secondo cui le pratiche e la cultura del lavoro di Uber sono dannose. Alla fine di marzo 2020, Camp ha annunciato che si sarebbe dimesso dal consiglio di amministrazione. All’inizio di quell’anno, ha venduto o donato un terzo delle azioni della società.

“Ho deciso di passare da direttore nel consiglio di amministrazione a osservatore nel consiglio, concentrandomi sulla strategia di prodotto”. ——Garret Kemp, annunciando che sta lasciando Uber.

sensibilizzazione

Nel maggio 2013, Camp ha fondato Expa. Expa è una rete globale di imprenditori, che aiuta la creazione di imprese e società supportate da pari. Dalla sua fondazione, Expa ha avviato o investito con successo in più di 30 società e ha raccolto fondi per oltre 1 miliardo di dollari. Il suo dipartimento Expa Studio fornisce spazio di lavoro, supporto operativo e consulenza tecnica per i seguenti progetti Startup E giovani aziende.

Nell’ottobre 2015, Camp ha fatto un nuovo tentativo sullo strumento di ricerca su Internet, che è un po’ simile a StumbleUpon. Ha lanciato Mix.com, un portale progettato per “scoprire i contenuti più interessanti” sul web per gli utenti. Combinando le preferenze dell’utente con i consigli di amici ed esperti in materia, i contenuti online vengono forniti al dispositivo mobile o al computer dell’utente. Nel 2018, l’account StumbleUpon registrato defunto è stato trasferito a Mix.

Ecologia

Un altro progetto Expa di Camp è Eco. Quando è stato annunciato nel 2018, ha inizialmente immaginato Eco Come una nuova criptovaluta, Ma entro il 2019, questo concetto, ora partner di Beam.io, si è evoluto in una piattaforma fintech più generale, un’applicazione per la spesa, l’invio e il risparmio che fornisce rendimenti elevati (2,5%) Saldo e ricompense in denaro.

Ricchezza e filantropia

$ 3,9 miliardi Il patrimonio netto di Garrett Kemp a luglio 2021.

Campo Garrett #655 Forbes La rivista ha pubblicato un elenco di miliardari globali nel 2021.

Di recente ha fondato la Camp Foundation, un’organizzazione senza scopo di lucro la cui missione è sostenere la ricerca su infrastrutture, sostenibilità e progetti di conservazione che hanno un impatto globale significativo.La fondazione attualmente si concentra su Every.org, a 501(c)(3) Un social network per raccolte fondi e donazioni.

Linea di fondo

Garrett Camp è un imprenditore miliardario specializzato in aziende di innovazione tecnologica. Le sue aziende più famose coinvolgono Internet, il cloud e i dispositivi mobili; hanno portato la digitalizzazione nella vita di tutti i giorni e alcune delle aziende di maggior successo, come Uber, l’hanno gravemente sconvolta.