Chi è John Rogers?

Per John Rogers, fondatore e chief portfolio manager di Ariel Investments, è diventato un acclamato Gestore degli investimenti Era la realizzazione dell’ambizione che aveva abbracciato fin da quando era un adolescente. Ha fondato la sua società di gestione degli investimenti pochi anni dopo la laurea.

A giugno 2021, Ariel Investments gestisce $ 16,8 miliardi e il suo fondo comune di investimento ha portato agli investitori un rendimento netto annualizzato dell’11,67% dalla sua istituzione a luglio 2021.

Punti chiave John Rogers è il fondatore e chief portfolio manager di Ariel Investments, che a giugno 2021 gestisce 16,8 miliardi di dollari.

Rogers cerca aziende sottovalutate che secondo lui raggiungeranno il loro pieno potenziale in tre, cinque o sette anni.

John Rogers, insieme a Warren Buffett e John Templeton, è riconosciuto come uno dei migliori gestori di fondi dell’era moderna.

Nel 1996, Rogers ha fondato l’Ariel Community College, una scuola pubblica focalizzata sul miglioramento dell’alfabetizzazione finanziaria dei giovani delle minoranze etniche nel centro della città.

Rogers ha fatto parte dei consigli di amministrazione di numerose organizzazioni civiche, educative e artistiche, tra cui la Chicago Symphony Orchestra, la Rainbow/PUSH Alliance, la University of Chicago Laboratory School e la Oprah Winfrey Foundation.

Vita e formazione

John Rogers è cresciuto nel sud di Chicago ed è l’unico figlio di John Rogers Sr. e Jule Lafontaine. Rogers Sr. eseguì più di 100 missioni di combattimento come pilota di Tuskegee durante la seconda guerra mondiale e in seguito divenne giudice della Contea di Cook. La madre di Rogers è stata una delle prime donne afroamericane a laurearsi alla University of Chicago Law School, e in seguito è diventata un’eccezionale avvocato e una figura chiave nella politica repubblicana. I genitori di Rogers hanno divorziato quando aveva tre anni.

Rogers Jr. ha iniziato a studiare azioni e a investire quando aveva 12 anni, quando suo padre gli ha regalato azioni come regalo di compleanno. Questo Controllo del dividendo Mandaglielo e lui studiò il rapporto trimestrale. Quando era un adolescente, suo padre lo presentò al suo agente di cambio Stacy Adams (Stacy Adams), uno dei primi broker afroamericani di Chicago.Rogers ha trascorso la sua estate con Adams e ha guardato Ticker.

Rogers ha studiato a Princeton, dove ha studiato economia e ha giocato a basket. La sua formazione ha ulteriormente stimolato il suo interesse per la gestione degli investimenti, ma la sua esperienza come capitano della squadra di basket ha influenzato il modo in cui conduce gli affari.

Lezioni importanti che John Rogers ha imparato dall’allenatore di Princeton Peter Carril:

“La prima lezione riguarda il lavoro di squadra e la cura dei tuoi compagni di squadra prima di tutto. L’ha giocato in casa e alla fine è diventato un modo così libero e divertente di giocare. È cambiato. Non ha più bisogno di spingere l’idea; la squadra completamente lo accetta. Non pensi a chi segna o a chi ottiene onore; stai pensando a come aiutare i tuoi compagni di squadra ad avere successo in campo”.

Poco dopo la laurea nel 1980, Stacy Adams lo aiutò a intervistare per una posizione come agente di cambio presso William Blair & Company.Dopo due anni e mezzo di trading, fondi comuni e investimento bancarioRogers ha iniziato la propria attività nel 1983 e ha fondato Ariel Investments.

Risultati notevoli

Ariel Investment

Rogers ha fondato Ariel Investments su consiglio dei suoi mentori, tra cui Ned Jannotta, l’ex presidente di William Blair. Ma ha seguito la sua passione e ha trasformato 10.000 dollari in più di un miliardo di dollari in 20 anni. Non ha mai scosso il suo principio di investimento più basilare, che si riflette nel motto della sua azienda: “Vinci il gioco lentamente e costantemente”.

Rogers apprezza la pazienza durante la ricerca Sottostimato Crede che l’azienda realizzerà il suo pieno potenziale in tre, cinque o sette anni. Insieme a Warren Buffet e John Templeton, è riconosciuto come uno dei migliori gestori di fondi dei tempi moderni.

John Rogers sui suoi cambiamenti come leader:

“Mi assicuro costantemente di creare un ambiente che incoraggi le persone del team a esprimere i propri pensieri, esprimere i propri pensieri e dare loro l’opportunità di discutere su queste opinioni, e assicurarsi che non insistano sul fatto che vadano a casa e tornare. Parlare con le loro famiglie di questa idea. Questo è qualcosa su cui ho lavorato; come posso creare un ambiente del genere, come posso porre le domande giuste, come posso assicurarmi che le persone ti dicano cosa pensano veramente? Questo richiede pazienza, ma questo è l’approccio giusto”.

volontariato

Rogers è molto orgoglioso dei suoi successi al di fuori del campo degli investimenti. È stato ricercato e attivo nel campo dei servizi pubblici e accademici e ha fatto parte dei consigli di amministrazione di molte organizzazioni civiche, educative e artistiche.

Alcune organizzazioni che ha servito includono Chicago Symphony Orchestra, Rainbow/PUSH Alliance, University of Chicago Laboratory School e Oprah Winfrey Foundation.

Ariel Community College

Rogers ha a lungo sostenuto una maggiore diversità nelle posizioni dirigenziali dell’azienda.Ha investito molto tempo, denaro ed energie per migliorare conoscenza finanziaria Tra i giovani delle minoranze etniche del centro città. Nel 1996 ha fondato Ariel Community Academy, una scuola pubblica incentrata sull’educazione finanziaria.

La scuola insegna agli studenti le basi della finanza e degli investimenti e fornisce loro anche un’effettiva gestione del portafoglio di investimenti. Alla fine dell’anno scolastico, gli utili generati dal portafoglio vengono ripartiti tra la scuola ei laureandi per la loro formazione universitaria. Il preside del portfolio consegnerà al prossimo gruppo di studenti del primo anno la gestione della laurea di terza media.

Il rendimento delle scuole è sempre stato migliore di quello delle città e dei paesi. Rogers crede che l’apice del suo successo sia stato uno dei primi laureati che ha assunto presso l’University College di Chicago.

Linea di fondo

John Rogers è un imprenditore di successo e rispettato e gestore di portafoglio che restituisce alla comunità attraverso opere di beneficenza e advocacy. È particolarmente degno di nota il fatto che abbia fondato Ariel Community Academy, una scuola pubblica focalizzata sul miglioramento dell’alfabetizzazione finanziaria dei giovani delle minoranze etniche nel centro della città.