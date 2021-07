Chi è Kamala Harris? Cosa dovresti sapere su di lei?

Kamala Harris ha fatto la storia come la prima donna a ricoprire il ruolo di vicepresidente degli Stati Uniti e la prima donna di colore. Tuttavia, come ex procuratore generale della California e senatore degli Stati Uniti, Harris ha abbattuto le barriere durante la sua carriera. Ecco alcune cose che dovresti sapere sul vicepresidente Kamala Harris, inclusa la sua storia personale e politica e la sua posizione sulle questioni principali.

Punti chiave Kamala Harris ha fatto la storia come la prima donna a ricoprire il ruolo di vicepresidente degli Stati Uniti e la prima donna di colore.

Kamala Harris è stata allevata da padre giamaicano e madre di origine indiana.

Ha servito come procuratore distrettuale di San Francisco e procuratore generale della California.

Il curriculum di Harris come pubblico ministero è considerato molto neutrale, mentre come senatrice è considerata principalmente liberale.

Sebbene sia il presidente Biden che il vicepresidente Harris provengano dai moderati del Partito Democratico, il record di Harris al Senato è considerato più a sinistra di Biden.

Vita e formazione

Kamala Devi Harris è nata il 20 ottobre 1964 a Oakland, in California. Sua madre, Shyamala, è una nota ricercatrice sul cancro al seno immigrata dall’India. Suo padre Donald è un professore di economia alla Stanford University ed è arrivato negli Stati Uniti dalla Giamaica.

Quando Harris aveva sette anni, i suoi genitori divorziarono. All’età di 12 anni si è trasferita a Montreal con la madre e la sorella Maya. Fu lì che Kamala e sua sorella organizzarono una protesta presumibilmente riuscita contro i proprietari del loro condominio per non aver permesso ai bambini di giocare sul prato dell’edificio.

Da studente alla Westmont High School in Quebec, Harris sognava di diventare un avvocato. Dopo la laurea, è tornata negli Stati Uniti ed è entrata alla Howard University di Washington, DC, dove ha conseguito una laurea in scienze politiche ed economia. Poi è tornata nella sua città natale, la California, dove ha studiato all’Università della California, Hastings School of Law, e ha conseguito il JD nel 1989.

Risultati notevoli

Harris ha iniziato la sua carriera legale come vice procuratore distrettuale nella contea di Alameda, in California, concentrandosi sui crimini sessuali. Da lì, è diventata un avvocato esecutivo presso il dipartimento penale professionale di San Francisco e nel 2000 è diventata capo del dipartimento della comunità e del vicinato di San Francisco dell’ufficio del procuratore distrettuale, dove ha istituito il primo dipartimento di giustizia infantile dello stato.

Procuratore Generale di San Francisco

Nel 2003, Harris ha sconfitto il suo ex capo Terence Hallinan nella campagna per il procuratore distrettuale di San Francisco (la prima donna di colore a ricoprire la carica). Nei suoi primi tre anni, il tasso di condanna di San Francisco è passato dal 52% al 67%. Allo stesso tempo, ha lanciato l’iniziativa “Rimettiti in carreggiata” per ridurre la recidiva attraverso la formazione professionale e altri programmi per criminali di basso livello.

Durante il suo mandato come procuratore distrettuale di San Francisco, Harris è passata dall’essere una delle preferite della polizia ad essere evitata dal sindacato di polizia perché era nota per aver perseguito solo i casi più severi e nel 2004 ha gestito un caso contro un killer della polizia. Harris personalmente ha espresso spesso la sua opposizione alla pena di morte e ha promesso che non l’avrebbe mai chiesta. Tuttavia, quando si è rifiutata di chiedere la pena di morte per un membro di una banda condannato per l’omicidio dell’agente di polizia Isaac Espinoza, molte persone sulla linea blu si sono opposte a lei.

Procuratore Generale della California

Nel novembre 2010, Harris ha sconfitto per poco il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles Steve Cooley nelle elezioni, diventando la prima donna in California e la prima procuratore generale nero e sud-asiatico americano. Si è immediatamente ritirata dalle trattative di insediamento con le cinque maggiori istituzioni finanziarie del paese a causa di prestiti ipotecari impropri e alla fine ha stabilito un importo cinque volte superiore all’importo originale proposto.

Come procuratore generale, Harris ha creato Open Justice, una piattaforma online che fornisce dati sulla giustizia penale al pubblico in generale. Il database ha contribuito a migliorare la responsabilità della polizia classificando i decessi e i feriti delle persone detenute dalla polizia. Ha anche presieduto la creazione di “Operation Boo”, che è un coprifuoco obbligatorio per tutti i criminali sessuali senzatetto ad Halloween.

Senatore degli Stati Uniti dalla California

Quando ha sconfitto Loretta Sanchez nel 2016, Harris è diventata la prima sudamericana a entrare al Senato degli Stati Uniti. Il suo acuto interrogatorio di testimoni ben noti come Jeff Sessions, allora procuratore generale degli Stati Uniti e nominato alla Corte Suprema Brett Kavanaugh, ha suscitato grandi lodi da parte della sinistra. Al Senato, Harris sostiene il sistema sanitario a pagamento unico e ha introdotto una legislazione per fornire aiuti finanziari a coloro che affrontano l’aumento dei costi abitativi.

Secondo GovTrack, Harris si unisce a progetti di legge bipartisan meno frequentemente di tutti gli altri democratici del Senato: dei 696 progetti di legge che ha co-sponsorizzato, solo il 14% è stato presentato dai repubblicani. D’altra parte, ha più sostegno da entrambe le case (Camera e Senato) sul disegno di legge rispetto a qualsiasi altro membro della sua classe al Senato e ha il maggior numero di co-sponsor nella sua classe.

Durante il suo mandato come senatore, Harris ha presentato un disegno di legge che è diventato legge nel 2019: S. 129 (n. 116): The St. Francis Dam Disaster National Memorial Act. Prevede l’istituzione di un monumento nazionale per commemorare le vittime del crollo della Diga di San Francesco il 12 marzo 1928. Gli altri tre progetti di legge che sostiene sono stati emanati attraverso altre leggi: S. 3055 (Articolo 115): La legge sul passaporto e sullo status per le vittime di disastri del 2018

S. 3033 (115th): COUNT Vittime Act

S. 729 (Sezione 115): John Muir National Historic Site Expansion Act.

campagna presidenziale

Harris ha annunciato che si candiderà alla presidenza nel gennaio 2019. Il culmine della sua campagna è arrivato durante il primo dibattito democratico, quando Harris ha affrontato Joseph Biden negli anni ’70 sull’opposizione di Joseph Biden al transito interregionale: ha raccontato storie emozionanti sulle opportunità offerte dal transito. linea, “Quella bambina sono io. “Questo video ha fatto subito scalpore virale, e così anche la sua candidatura, per un po’.

Tuttavia, la conseguente impennata dei sondaggi d’opinione non è continuata. Harris ha chiuso la sua campagna a dicembre 2019 e ha supportato Biden a marzo 2020. Ha annunciato Harris come suo compagno di corsa nell’agosto 2020 e ha dichiarato: “Quando Kamara era procuratore generale, ha lavorato a stretto contatto con (mio figlio) Bo. Li ho visti sfidare le grandi banche e promuovere i lavoratori. , Per proteggere donne e bambini da abusi. Ero orgoglioso allora, e ora sono orgoglioso di averla come partner in questa campagna”.

Il 7 novembre 2020, Biden è stata annunciata come 46° presidente eletto degli Stati Uniti, rendendo Harris la prima donna a ricoprire la carica di vicepresidente, la prima nera e la prima asiatica americana. Ha prestato giuramento il 20 gennaio 2021.

Filosofia e pubblicazioni

Lavori pubblicati

Harris ha pubblicato tre libri.

La sua prima volta è stata nel 2009. Smart crime: un piano dei pubblici ministeri per renderci più sicuri Ha discusso della sua filosofia e dei suoi pensieri sulla riforma della giustizia penale (nonostante abbia assunto un atteggiamento duro nei confronti dei reati sessuali, ha adottato punizioni meno severe per le lavoratrici del sesso).

Altri due libri sono apparsi all’inizio del 2019: La verità che abbiamo: un viaggio in America è un ricordo Quella Rifletti sulla sua relazione personale e sulla sua educazione, e I supereroi sono ovunque, Un’autobiografia di un libro illustrato per bambini.

Pensato

Sia Biden che Harris sono generalmente considerati moderati del Partito Democratico, sebbene GovTrack abbia segnato Harris come uno dei membri più liberi del Senato. Il record di Harris al Senato è alla sinistra di Biden.

Ad esempio, in termini di assistenza sanitaria, Harris si è unito per la prima volta al senatore Bernie Sanders nel chiedere un’assicurazione sanitaria universale. Tuttavia, in seguito sussultò, rendendo incerta la sua posizione.Biden non supporta l’assicurazione sanitaria universale, ma chiede riparazione ed espansione Atto di cura a prezzi accessibili (ACA). Harris è il co-sponsor del Green New Deal e Biden non lo supporta.

L’area su cui sembrano essere più d’accordo è l’immigrazione. Entrambi sostengono il modo in cui gli immigrati privi di documenti che vivono negli Stati Uniti possono ottenere la cittadinanza; entrambi sostengono la protezione dei sognatori, compresi i piani per risolvere il rinvio del ritorno dei bambini (DACA); e lei lo sostiene per revocare il divieto musulmano del presidente Donald Trump.

Durante un viaggio in America Centrale nel giugno 2021, Harris disse senza mezzi termini ai guatemaltechi “Non venire” – questa frase ha suscitato critiche, sebbene riflettesse la realtà delle regole dell’amministrazione Trump, che consentono agli agenti di frontiera di rifiutare rapidamente gli immigrati senza dare loro l’opportunità di applicare per asilo. L’obiettivo del governo è fermare l’immigrazione verso il confine sudoccidentale lavorando per migliorare le condizioni in America Centrale.

Linea di fondo

La carriera nel servizio pubblico di Kamala Harris è stata piena di primati: la prima donna… la prima nera… la prima sud-asiatica americana eletta a varie posizioni e posizioni di governo, tra cui il procuratore generale e il senatore degli Stati Uniti. A partire dal 2021, il culmine di questi risultati è il lavoro del vicepresidente degli Stati Uniti, come ha affermato una pubblicazione: “Il suo talento politico è facile da dimenticare. Sta facendo la storia in ogni fase della sua carriera”.

Sebbene il suo ruolo sia ancora in evoluzione, si prevede che diventerà un attore importante in questioni come il diritto di voto e l’immigrazione, e porterà il suo liberalismo orientato ai risultati brevettato.