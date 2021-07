Chi è Kim Yong?

Jim Yong Kim è stato il dodicesimo presidente Banca Mondiale Dal 2012 al 2019. Questo ex medico e antropologo coreano-americano ha ottenuto molti altri importanti risultati personali nella sua vita ed è ampiamente conosciuto come una stimolante storia di successo.

Punti chiave Kim Yong è stato nominato dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama ed è stato il dodicesimo presidente della Banca mondiale dal 2012 al 2019.

Kim ha sempre avuto un vivo interesse per le questioni sanitarie.

Nel 1987, Kim e il suo amico universitario Paul Farmer hanno co-fondato la Partnership for Health (PIH), un’organizzazione che fornisce servizi medici ai paesi in via di sviluppo.

Kim ha lavorato molto per promuovere trattamenti farmacologici a basso costo per le persone con AIDS, MDR-TB e altre malattie.

Nel 2015, Forbes La rivista classifica il dottor Jin come una delle 50 persone più potenti del mondo.

Vita e formazione

Jin Yong è nato a Seoul, Corea del Sud, l’8 dicembre 1959, e la sua famiglia emigrò a Muscatine, Iowa, quando Jin aveva solo cinque anni. La madre di Jin ha ricevuto un dottorato. Ha conseguito il dottorato di ricerca in filosofia presso l’Università dell’Iowa, dove suo padre insegnava odontoiatria.

Quando era giovane, Kim cambiò il suo nome in Yong Kim per conformarsi alle convenzioni di denominazione occidentali. Ha poi aggiunto il nome “Jim” per occidentalizzare ulteriormente il suo nome.

Come studente della Muscatine High School, King si è unito a Model United Nations e si è dedicato all’atletica come il basket e il calcio. Dopo essersi diplomato come oratore d’addio nel 1978, King ha iniziato a studiare all’Università dell’Iowa. Nel suo secondo anno, si è trasferito alla Brown University e si è laureato con lode nel 1982 con una laurea in biologia umana.

Kim ha studiato all’Università di Harvard come studente laureato e ha conseguito la laurea in medicina e il dottorato nel 1991. Ha conseguito il dottorato in antropologia nel 1993.

Risultati notevoli

Responsabile dell’assistenza sanitaria

Nel 1987, mentre ancora studiava ad Harvard, Kim e il suo compagno di classe e amico Paul Farmer hanno co-fondato un’organizzazione chiamata Partners in Health (PIH) a Boston per fornire servizi medici alle aree povere del mondo.

A metà degli anni ’90, Kim ha aperto la strada agli sforzi per fornire un trattamento a basso costo per i pazienti con tubercolosi multiresistente ai farmaci (MDR TB) a Carabayllo, in Perù. Successivamente, ha rivolto i suoi sforzi al trattamento dell’AIDS, per il quale ha vinto una borsa di studio dalla Fondazione MacArthur nel 2003.

King ha insegnato alla Harvard Medical School dal 1993 al 2009, quando è stato nominato preside del Dartmouth College.

Dal 2003 al 2004, King è stato consigliere del direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Dal 2004 al 2005 è stato Direttore del Dipartimento HIV/AIDS dell’OMS, durante il quale ha guidato la campagna “3 per 5”, che mira a fornire 3 milioni di nuovi pazienti HIV e AIDS entro il 2005 farmaci antiretrovirali.

Presidente della Banca Mondiale

Nel marzo 2012, il presidente Obama ha nominato Jin presidente della Banca mondiale, principalmente per la sua esperienza di lavoro nelle comunità povere e nei paesi in via di sviluppo. King è stato confermato nell’aprile dello stesso anno e si è insediato nel luglio dello stesso anno.

Quando gli è stato chiesto se la sua personale mancanza di background finanziario avrebbe influito sulla sua capacità di guidare la Banca Mondiale, Jin ha risposto: “Lo sviluppo economico e la riduzione della povertà sono così complicati, penso che non ci sia un unico background o una singola disciplina che possa risolvere questi importanti problemi umani. .. … Voglio sradicare la povertà. Penso che ci sia un grande entusiasmo per questo all’interno della Banca Mondiale.”

In qualità di preside del Dartmouth College, King ha utilizzato un progetto per risolvere il problema della violenza sessuale nel campus, che educa gli studenti sull’importanza dell’intervento degli astanti.

In qualità di Presidente della Banca Mondiale, lo stipendio annuo di Jin è di 500.000 dollari, più i sussidi. Nel 2015, Forbes Magazine ha classificato King come la 45esima persona più potente del mondo. E si stima che il suo patrimonio netto sia di almeno 5 milioni di dollari USA.

Dopo la Banca Mondiale

A metà del 2021, il Dr. Kim vive a New York, è partner, vicepresidente e presidente dei mercati emergenti di Global Infrastructure Partners, un fondo di investimento infrastrutturale, ed è entrato a far parte di GIP nel 2019.

Linea di fondo

Il dottor Jim Yong Kim proveniva da un ambiente umile ed è diventato un leader nella politica sanitaria e nel lavoro umanitario correlato alla salute. La sua impressionante carriera comprende tre anni come preside del Dartmouth College e sette anni come presidente della Banca mondiale.