Chi è la principale azienda produttrice di aerei?

Sebbene l’industria aeronautica nel suo complesso sia un mercato estremamente competitivo, la concorrenza tra i suoi fornitori di aeromobili è molto scarsa. Nel grande mercato degli aerei commerciali delle attività di fornitura dell’aviazione, l’attore principale è Boeing.BA) e Airbus Group, precedentemente noto come European Aviation Defence and Space Company (EADS).

Attore principale nella produzione di aerei commerciali commercial

Airbus e Boeing, gli unici produttori di aerei passeggeri su larga scala al mondo, Leader nel settore delle forniture per l’aviazione Con i suoi noti marchi, i jet della serie Boeing 7 e Airbus A. Le due società controllano quasi esclusivamente l’attività di fornitura globale di aerei a reazione di grandi aerei commerciali, inclusi aerei a fusoliera stretta, aerei a fusoliera larga e grandi aerei a reazione. Ma in altre aree dell’industria aerospaziale, ci sono altre aziende che esistono in misura minore:

United Technologies Corporation e General ElectricAd esempio, la produzione di motori e componenti per gli operatori del settore.

Bombardier con sede in Canada e il produttore di aerei brasiliano Embraer sono leader nel mercato degli aerei regionali e commerciali, concentrandosi su piccoli aerei a reazione.

A livello globale, è difficile competere con Boeing e Airbus. Tuttavia, a livello regionale, altre compagnie possono trarre vantaggio dalla nicchia di mercato dell’aviazione commerciale, o almeno tentare di farlo.

Oltre ai più maturi Bombardier ed Embraer, i nuovi fornitori di compagnie aeree includono la cinese COMAC, la giapponese Mitsubishi e la russa UAC.COMAC e UAC stanno sviluppando una serie di nuovi jet wide body Joint venture Sperano di renderli alla fine un legittimo concorrente per il dominio di Airbus e Boeing nel campo dei jumbo jet.

Anche Boeing e Airbus hanno un significativo quota di mercato Quando si tratta di fornire aerei militari, in particolare agli Stati Uniti, deve affrontare concorrenti come Lockheed Martin e United Technologies. Più della metà delle entrate di Boeing proviene da contratti governativi. Tuttavia, quasi il 70% delle entrate di Airbus proviene dalla sua unità commerciale.