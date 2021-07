Chi è Ross Ubricht?

Ross Ulbricht (nato nel 1984) Rete oscura Operatore di mercato noto per la creazione e la gestione di mercati Mercato della via della seta.

È stato arrestato nel 2013 e due anni dopo, una giuria federale di Manhattan lo ha dichiarato colpevole di sette capi di imputazione, tra cui cospirazione per riciclaggio di denaro, cospirazione per hackerare un computer, cospirazione per traffico di droga via Internet e continuazione di attività criminali ( cosiddetta carica principale).

Ulbricht è il primo delinquente: lui stesso non è stato condannato per vendita di droghe illegali e altri oggetti, ma è stato condannato per aver creato e gestito un sito web creato da altri. Lui è stato condannato all’ergastolo.

Ulbricht, che ha usato lo pseudonimo di “Terror Pirate Roberts” online, è stato condannato a trascorrere il resto della sua vita in una prigione federale.

Punti chiave Il “pirata terrorista Roberts” di Internet Ross Ulbricht ha fondato e gestito il mercato del dark web Silk Road nel 2011 fino a quando non è stato chiuso dal governo degli Stati Uniti nel 2013.

Il sito web è un mercato che contiene attività criminali come la vendita di droga e armi. Gli utenti di questo sito Web utilizzano valuta crittografata per pagare; identità utente protetta da crittografia.

Nel 2013, Ulbricht è stato arrestato e accusato di sette capi di imputazione, tra cui cospirazione per riciclaggio di denaro, cospirazione per hackerare un computer, cospirazione per traffico di droga via Internet e attività criminale continua.

Ulbricht è stato condannato per tutti i crimini e condannato a due ergastoli più 40 anni, mentre scontava la sua pena senza condizionale.

Oggi è ancora in prigione e il suo appello è stato respinto dalla Corte d’Appello del Secondo Circuito degli Stati Uniti.

Vita e formazione

Ulbricht è cresciuto vicino ad Austin, in Texas, ha studiato fisica all’Università del Texas a Dallas e poi ha conseguito un master in scienze dei materiali alla Pennsylvania State University.

Durante questo periodo, Ulbricht sviluppò un vivo interesse per le visioni liberali della teoria economica.Divenne un sostenitore dei filosofi politici Ludwig von Mises E allineare le sue opinioni con i famosi politici liberali.

Atti famosi

Inizio carriera

Nel 2009, dopo essersi laureato alla Pennsylvania State University, Ulbricht è tornato ad Austin per diventare un imprenditore. I suoi primi tentativi non hanno avuto successo, quindi ha cambiato diversi lavori. Ha provato il day trading e lo sviluppo di videogiochi e ha fondato una società che vende libri online.

Fu durante questo periodo che Ulbricht propose per la prima volta l’idea di creare un mercato online, usando Crittografia Tor con Bitcoin, Era ancora nella sua infanzia.

Utilizzando la crittografia e CriptovalutaUlbricht crede che il suo mercato possa fornire anonimato e sicurezza ai suoi partecipanti, consentendo loro di evitare la censura del governo.

Tor trasmette le informazioni dell’utente attraverso un’enorme rete di programmi crittografati, nascondendo efficacemente l’identità e la posizione dei partecipanti alla rete, mentre Bitcoin fornisce una piattaforma di trading anonima decentralizzata. Questa prima idea alla fine si svilupperà nel mercato della Via della Seta.

Via della Seta

Ulbricht ha fondato Silk Road nel 2011 e si è definito “il pirata horror Roberts” online come tributo al film di successo del 1987 Principessa sposa. Secondo la sua pagina LinkedIn, ha immaginato la Via della Seta come “un mezzo per eliminare l’uso della coercizione e dell’aggressione tra gli umani”.

Ha anche affermato che sta “creando una simulazione economica che consentirà alle persone di sperimentare in prima persona come sarebbe vivere in un mondo senza l’uso sistematico della forza”.

La Via della Seta divenne popolare in breve tempo. A metà del 2011, quando molti media riferivano sul mercato, c’era un grande interesse per il sito web e il traffico aumentava in modo esponenziale. Naturalmente, man mano che il sito è diventato più noto, le autorità hanno anche preso provvedimenti per identificare gli utenti di Silk Road e chiudere il sito.

Nonostante ciò, la Via della Seta è ancora un mercato popolare per le attività legali e altamente illegali che si sono svolte nel 2013. Secondo il pubblico ministeroAl momento della chiusura, il sito aveva generato quasi $ 213,9 milioni di vendite e $ 13,2 milioni di commissioni per i suoi proprietari.

Arresto, processo e carcere

Punto giornaliero All’inizio del 2013, i trafficanti di droga australiani sono stati i primi ad essere condannati per reati direttamente collegati alla Via della Seta. Da allora, l’identificazione degli utenti della Via della Seta ha continuato a svilupparsi e, infine, l’FBI ha stabilito che Ulbricht era il fondatore e proprietario della Via della Seta. È stato arrestato alla Biblioteca di San Francisco il 2 ottobre 2013 e in seguito è stato accusato di sette capi di imputazione.

Ulbricht affronta anche accuse di omicidio in un altro caso presso la Corte Federale di Baltimora. Queste accuse sono state finalmente ritirate nel 2018.

Nel processo di chiusura della Via della Seta, L’FBI ha sequestrato 144.336 bitcoin dai portafogli digitali condivisi sui laptop UlbrichtSono stati venduti in una serie di aste, generando un valore di $ 48,2 milioni di proventi.

Il processo di Ulbricht è iniziato a Manhattan nel gennaio 2015 ed è stato condannato per sette capi di imputazione. Il processo è stato un incidente molto pubblicizzato e presunto, ed è stato riferito che il presidente del tribunale ha ricevuto minacce di morte da presunti sostenitori di Silk Road, anche se questo non è mai stato confermato.

Prima della sentenza, Ulbricht ha dichiarato in una lettera al giudice che il suo comportamento era legato ai suoi ideali liberali: “La Via della Seta dovrebbe consentire alle persone di avere la libertà di fare le proprie scelte”. due ergastoli, più 40 anni, mentre scontava la pena senza condizionale.

appello

Ulbricht ha provato a presentare ricorso e nel maggio 2017 la Corte d’appello degli Stati Uniti per il secondo circuito ha respinto il suo ricorso. Anche nel 2017, Ulbricht si appellò alla Corte Suprema, L’avvocato ha sostenuto che il suo caso riguardava questioni costituzionali irrisolte relative al quarto emendamento e all’era digitale.

Ma nel giugno 2018, la corte ha rifiutato di ascoltare il caso di Ross. Il 10 ottobre 2019, Ulbricht ha presentato una mozione nel distretto meridionale di New York, chiedendo che il suo giudizio fosse annullato o annullato. Anche la mozione è stata respinta.

Alla fine del 2020, i media nazionali hanno riferito che l’ex presidente Donald Trump stava considerando di ridurre la sua condanna per Ulbricht, ma alla fine non l’ha fatto.



Per gentile concessione di FreeRoss.org.



Dall’arresto di Ulbricht, più di 435.000 persone hanno firmato un have Petizione online Creato dalla madre di Rose, Lyn Ulbricht, per alleviare la sua doppia condanna a vita. I suoi sostenitori hanno anche creato a Scheda informativa online Fornisci maggiori dettagli sul caso Ross.

Linea di fondo

Ross Ulbricht è noto per aver creato e gestito il mercato della Via della Seta. Anche se ha affermato che la sua intenzione di creare il sito web era disinteressata, una giuria federale lo ha ritenuto colpevole di sette gravi accuse, tra cui l’aver spacciato per spaccio di droga per trascorrere il resto della sua vita in prigione.

Molti sostenitori di Ulbricht hanno condannato la sua ingiusta sentenza e quasi mezzo milione di persone hanno firmato una richiesta di clemenza nel suo caso.