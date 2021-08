Chi possiede Dow Jones?

Dow Jones è stata acquisita da News Corporation dalla famiglia Bancroft nel 2007 e la famiglia Bancroft è proprietaria dell’azienda dal 1902.L’azienda comprende giornale di Wall Street, di Barron E l’agenzia di stampa Dow Jones.News Corp. è di proprietà del magnate dei giornali Rupert Murdoch, e Murdoch ha promesso di non influenzare l’acquisizione di Dow Jones giornale di Wall Street.

La storia del Dow Jones

Dow Jones è stata fondata nel 1882 Charles Dow e Edward Jones, Due giornalisti finanziari. Durante quel periodo, i giornalisti accettavano tangenti e pubblicizzavano solo alcune notizie su determinati titoli. L’indice Dow Jones cerca di fornire agli investitori un resoconto corretto delle notizie finanziarie di Wall Street. Hanno pubblicato per la prima volta un rapporto intitolato “Lettera del pomeriggio dei clienti”.Questa notizia è apprezzata per la sua struttura semplice, ma fino al famoso Dow Jones Industrial Average (DJIA) è stato rilasciato per la prima volta nel maggio 1896 e gli investitori prestano sempre più attenzione alle notizie finanziarie di Dow Jones.In seguito, la domanda di giornali ha portato alla prima pubblicazione giornale di Wall Street.Nel 2019, il quotidiano è stato il secondo quotidiano più diffuso negli Stati Uniti ed è stato considerato affidabile per la sua corretta divulgazione di dati finanziari reali sulle società quotate.

Successivamente, Dow Jones ha sviluppato una newsletter per società di investimento e WSJ.com. In ciascuno dei suoi investimenti di rischio, l’azienda si sforza di fornire dati finanziari corretti e veritieri in modo che i consumatori possano prendere decisioni di investimento sagge.

(Per la lettura correlata, vedere “Chi o cosa è Dow Jones?“)