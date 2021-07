Chi può battere il mercato?

Il termine “battere il mercato” significa ottenere un ritorno sull’investimento che supera la performance dell’indice S&P 500.Spesso indicato come Standard & Poor’s 500 Index, è uno degli indici più popolari Prova delle prestazioni Tutti gli Stati Uniti mercato azionario che ha eseguito.

Tutti hanno provato a batterlo, ma pochi ci sono riusciti.

ostacolo

I costi di investimento sono uno dei principali ostacoli alla sconfitta del mercato.Se adotti un consiglio popolare per investire nell’indice S&P 500 Fondo indicizzato La performance del tuo fondo dovrebbe essere la stessa dell’indice S&P 500, non sui singoli titoli, buona o cattiva che sia. Ma i costi di investimento verranno sottratti da questi rendimenti, quindi non lo corrisponderai esattamente, figuriamoci lo batterai. Cerca un fondo indicizzato a commissioni ultra basse con una commissione annua dallo 0,05% allo 0,2%.Anche se non lo batterai, sarai vicino al mercato.

La tassazione è un altro grande ostacolo alla sconfitta del mercato. Quando paghi le tasse sui rendimenti degli investimenti, perdi gran parte dei tuoi profitti. L’aliquota dell’imposta sulle plusvalenze va dal 15% al ​​20%, a meno che il tuo reddito non sia molto basso. Si tratta di una tassa riscossa sugli investimenti detenuti per almeno un anno. Le partecipazioni a breve termine sono tassate come reddito ordinario.

La psicologia degli investitori è il terzo ostacolo alla sconfitta del mercato. Al contrario, la maggior parte delle persone tende a comprare a prezzi alti e a vendere a prezzi bassi perché tendono a comprare quando il mercato sta andando bene e a vendere per paura quando il mercato inizia a scendere. Questo è almeno sotto il tuo controllo. Scopri come analizzare le azioni e considerare il potenziale di guadagno futuro dell’azienda. Questo non è infallibile, ma almeno comprerai per una ragione ragionevole.

Il rischio è la chiave

Un modo per cercare di battere il mercato è prendere più rischi, ma sebbene rischi maggiori possano portare maggiori ritorni, possono anche portare maggiori perdite.

potresti stare bene Supera il mercato Il mercato, se hai informazioni superiori.A meno che non siano membri della società, i singoli investitori non hanno quasi modo di padroneggiare informazioni di alta qualità e il commercio con informazioni non pubbliche è un reato grave, chiamato affare segreto.

Tuttavia, da una definizione più ampia, potresti avere informazioni avanzate basate sul tuo settore o esperienza sul prodotto. Non è un crimine investire in ciò che sai.

Alcuni investitori hanno fatto fortuna grazie a capacità analitiche apparentemente superiori.Un nome familiare Peter Lynch con Warren Buffett Il successo è stato ottenuto selezionando i singoli titoli. Molte persone di cui non hai mai sentito parlare hanno provato strategie simili ma hanno fallito.Anche la reciprocità più professionale Gestore del fondo Impossibile battere il mercato.

A volte solo fortuna

Non c’è alcun significato di mancanza di rispetto, Lynch e Buffett potrebbero essere particolarmente fortunati, anche se sono maestri finanziari. Economisti di tutto rispetto hanno dimostrato che i portafogli azionari selezionati casualmente si comportano così come i portafogli accuratamente combinati.

Sì, potresti essere in grado di battere il mercato, ma poiché i costi di investimento, le tasse e le emozioni umane non sono un bene per te, è più probabile che tu lo faccia per fortuna piuttosto che per abilità. Se riesci a eguagliare solo l’indice S&P 500, meno una piccola quantità di commissioni, farai meglio della maggior parte degli investitori.