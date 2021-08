Chi sono i primi 5 azionisti di GoPro?

Dopo il suo tentativo .com Dopo il fallimento della compagnia, Nicholas Woodman andò in Australia e Indonesia. Quando era all’estero, si rese conto che poteva vendere macchine fotografiche impermeabili. Nel 2002, Woodman ha fondato la società madre di GoPro, Woodman Labs (Pro).

GoPro produce alcune delle fotocamere più versatili al mondo. Questi prodotti possono essere installati in un piccolo spazio, montati su un casco e possono sopravvivere in ambienti difficili. L’azienda sviluppa anche applicazioni mobili e strumenti di editing video che consentono agli utenti di creare video di alta qualità girati con la sua fotocamera in miniatura.Questo articolo esamina le cinque persone più grandi dell’azienda azionista.

Punti chiave GoPro è il produttore di alcune delle fotocamere più versatili al mondo.

L’azienda è stata fondata nel 2002 da Nicholas Woodman, CEO di GoPro.

GoPro ha registrato un fatturato di 891,9 milioni di dollari alla fine dell’anno fiscale 2020.

I maggiori azionisti individuali di GoPro sono Nicholas Woodman, Brian McGee, Kenneth Goldman, Peter Gotcher e Alexander Lurie.

Prentice Capital Management, The Vanguard Group e BlackRock sono i maggiori investitori istituzionali di GoPro.

GoPro: Panoramica

Nel settembre 2004, GoPro ha sviluppato e venduto la sua prima fotocamera, la HERO da 35 mm, con un fatturato di 350.000 dollari USA. Woodman ha continuato a innovare i suoi prodotti e ha guidato GoPro attraverso Un giro di finanziamenti Girone del 2011.

GoPro ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di dollari alla fine del 2011 redditoI ricavi nel 2013 sono quasi raddoppiati a 985,7 milioni di dollari USA. La società ha registrato un fatturato di 891,9 milioni di dollari alla fine del 2020 anno fiscale.

GoPro ha marciato nella realtà virtuale e nei droni per aumentare la sua linea di prodotti e spera che questo aumenterà la sua quota di mercato Industria fotografica. Tuttavia, GoPro non ha un vantaggio di prima mossa nei settori della realtà virtuale e dei droni, il che potrebbe rendere difficile per il suo marchio recuperare il ritardo in questi settori.

Il prezzo delle azioni della società è diminuito drasticamente dalla sua quotazione Offerta pubblica iniziale (IPO) Nel 2014, i primi cinque maggiori azionisti controllavano ancora rigorosamente gli investimenti. Titolare di classe A Azioni ordinarie Avente diritto ad un voto per azione, il titolare Azioni di classe B Ogni azione ha 10 voti.

Nicholas Woodman

Woodman è compagnia Amministratore Delegato (CEO) E il maggiore azionista di GoPro. Al 20 aprile 2021, Woodman possiede 28,4 milioni di azioni di Classe B. Detiene il 69% del controllo di voto della società. A tale data possiede anche 305.361 azioni di Classe A.

Dall’umile inizio di Woodman sull’autobus Volkswagen nel 1971, ha arruolato brevetto Con i documenti legali di Woodman Labs, ha aiutato GoPro a diventare un’azienda tecnologica multimiliardaria.

Si è classificato 389° nella lista dei miliardari di Forbes 2015 patrimonio netto 1,75 miliardi di dollari USA. Tuttavia, dopo che il prezzo delle azioni della società è sceso del 20%, è uscito dalla lista l’anno successivo.Il commerciante è in Trading fuori orario Dopo che la società ha registrato un calo delle entrate nel terzo trimestre del 2016.

Woodman e sua moglie Jill sono co-fiduciari del Woodman Family Trust, che possiede circa 26,5 milioni di azioni GoPro di classe B.

Brian McGee

Brian McGee è il vicepresidente esecutivo di GoPro, Direttore finanziario (CFO)e Direttore Operativo (COO). Prima di entrare in azienda, ha ricoperto varie posizioni presso Qualcomm, Atheros Communications e Intellon.

McGee ha un totale di 326.266 Azioni di classe A.

Kenneth Goldman

Kenneth Goldman (Kenneth Goldman) ha lavorato in precedenza presso GoPro Consiglio di Amministrazione Da dicembre 2013 è amministratore indipendente del consiglio di amministrazione della società dall’aprile 2017.

Goldman Sachs è presidente di Hillspire LLC, un fornitore di servizi di gestione patrimoniale da settembre 2017. Da ottobre 2012 a giugno 2017, ha ricoperto il ruolo di Chief Financial Officer di Yahoo, responsabile delle funzioni finanziarie globali dell’azienda, tra cui pianificazione e analisi finanziaria, diritti di controllo, tassazione, tesoreria e relazioni con gli investitori.

Goldman Sachs possiede 209.785 azioni di classe A e 95.000 azioni di classe B.

Peter Goche

Peter Gotcher è membro del consiglio di amministrazione della società da giugno 2014 ed è un privato indipendente investitore Chi si concentra sugli investimenti nelle società di tecnologia dei media digitali. Gotcher è stato partner di una serie di società di investimento private, tra cui Redpoint Ventures da settembre 1999 a giugno 2002 e Institutional Venture Partners dal 1997 al 1999.

Ha anche fondato Digidesignm, un produttore di workstation audio digitali, in qualità di presidente, Presidente e Amministratore DelegatoHa ricoperto il ruolo di Executive Vice President di Avid Technology dal 1995 al 1996.È anche membro del consiglio di amministrazione della Santa Clara University e presidente del consiglio di amministrazione dei Dolby Laboratories..

Gotcher possiede 271.228 azioni di classe A e 17.234 azioni di classe B.

Alexander Lurie

Alexander Lurie, chiamato anche Zander Lurie, è membro del consiglio di amministrazione della società dal 2016. È il CEO di SurveyMonkey e ricopre questa posizione dal 2016. SurveyMonkey crea e pubblica sondaggi online.

È un volto familiare di GoPro ed è stato vicepresidente senior dei media dell’azienda da novembre 2014 a gennaio 2016. Ha lavorato nel campo dei media digitali per molti anni, ricoprendo anche il ruolo di Executive Vice President di Guggenheim Digital Media dal 2013 al 2014 e di Senior Vice President of Strategic Development di CBS dal 2010 al 2012.

Al 20 aprile 2021, Lurie possiede 256.095 azioni di Classe A.

Azionisti istituzionali

I singoli azionisti non sono gli unici evidenziati nella delega della società. Il file inviato da GoPro elenca i primi tre investitore aziendale Dal 20 aprile 2021.

Prentice Capital Management detiene la maggior parte delle azioni, con quasi 12,7 milioni di azioni di Classe A. Questo rappresenta poco più del 10% di proprietà. Pioneer Group è il secondo azionista istituzionale, con oltre 11 milioni di azioni, pari all’8,8% delle azioni di Classe A della società. BlackRock è il terzo maggiore azionista, con circa 8,6 milioni di azioni, pari al 6,8% del totale delle azioni di Classe A emesse.