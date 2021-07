Chi sono i principali concorrenti di Amazon (AMZN)?

Amazzonia (Amazon) Competere a testa alta con alcune delle più grandi società del mondo per la quota di mercato.Sebbene Amazon fosse originariamente un rivenditore di libri online, si è sviluppato in La più grande azienda di e-commerce Secondo il reddito negli Stati Uniti.

Nei suoi rendiconti finanziari trimestrali e annuali, Amazon divide le sue fonti di entrate in cinque categorie principali:

Negozio online

Negozio fisico

Servizio venditore di terze parti

Servizio in abbonamento

Servizi Web Amazon (AWS)

Di seguito, li descriveremo Fonte di reddito Ed elenca quali aziende in ciascuna categoria sono i maggiori concorrenti di Amazon.

Punti chiave Amazon è il più grande rivenditore online al mondo e sta rapidamente espandendo la sua presenza in altre aree come negozi al dettaglio fisici, servizi in abbonamento e servizi online.

I concorrenti dei negozi al dettaglio di Amazon includono Target, Wal-Mart, Best Buy e Costco.

In termini di servizi in abbonamento, Amazon compete con Netflix, Apple e Google.

Nella categoria dei servizi di rete, Amazon ha diversi concorrenti, come Oracle, Microsoft e IBM.

Negozio online

Questa categoria include le vendite di prodotti e media digitali di Amazon E-commerce sito web. L’azienda fornisce ai propri clienti un’ampia gamma di beni di consumo durevoli e di consumo, nonché prodotti in formato digitale come e-book, video, software, musica e giochi.

I concorrenti di Amazon in questo settore includono LightInTheBox Holding Co. (LITBA), Overstock.com (OSTK), Vipshop Holdings Limited (VIP), JD (Jingdong), Wayfair Inc. (larghezza) e Etsy (ETSY).

Negozio fisico

Sebbene le vendite dello shopping online rappresentino la maggior parte delle entrate dell’azienda, Amazon ha notevolmente ampliato la sua influenza nel settore della vendita al dettaglio fisica attraverso l’acquisizione di rivenditori di generi alimentari nel 2017 Mercato di cibi integrali. Amazon gestisce anche altri quattro tipi di negozi fisici: Amazon Books, Amazon 4 stelle, Amazon Go e Amazon Pop Up.

Nella categoria dei negozi fisici, Amazon compete con Best Buy (Bibi), Costo (costo), L’obiettivo. il gol(TGT), Walmart Inc. (Classificazione dei rifiuti) E grande lotto (BIG).

2.000+ Il numero di città e paesi degli Stati Uniti in cui i membri di Amazon Prime possono usufruire di un servizio di consegna di generi alimentari in due ore tramite Amazon Fresh e Whole Foods Market (a partire da luglio 2021).

Servizio venditore di terze parti

I fornitori di terze parti utilizzano la piattaforma del marketplace online di Amazon per vendere i loro prodotti. La popolarità di Amazon come sito di e-commerce ha consentito a molti venditori di terze parti di raggiungere una base di clienti più ampia e sviluppare la propria attività. Per questo servizio Amazon addebita commissioni, spese di spedizione e relativi costi di evasione.

Nel settore del mercato di terze parti, il fondatore Jeff Bezos ha affermato una volta che i principali concorrenti di Amazon sono Sito di aste eBay.

Servizio in abbonamento

Amazon vende vari servizi in abbonamento. Il suo servizio di abbonamento a pagamento più popolare è Amazon Prime, che conta 150 milioni di membri in tutto il mondo a partire da gennaio 2020. L’azienda vende anche servizi in abbonamento per e-book, audiolibri, video digitali e musica digitale.

Il principale concorrente di Amazon nel campo dei servizi in abbonamento è il media game changer Netflix (NFLX), Mela (AAPL) Con iTunes e Google (Google) E il suo Play Store.

Servizi Web Amazon (AWS)

Amazon Web Services (AWS) è la piattaforma cloud dell’azienda, che fornisce più di 200 servizi, come Apprendimento automatico, Intelligenza artificiale, archiviazione e analisi. I clienti AWS includono startup, aziende e agenzie governative.

Il principale concorrente di Amazon nel campo dei servizi di rete è Alibaba Group (Baba), Oracolo (ORCL), Microsoft (Servizi finanziari Microsoft), International Business Machines Corporation (IBM) e Google (Google).

Linea di fondo

Amazon è un’azienda diversificata che beneficia di molteplici fonti di reddito redditizie. L’azienda si concentra sull’innovazione dirompente e ha la capacità di fornire fondi per entrare in nuovi settori per catturare quote di mercato dai concorrenti. Le vendite di Amazon alla fine del quarto trimestre del 2019 sono aumentate del 21% a 87,4 miliardi di dollari.

L’azienda ha raggiunto Valore di mercato Nel settembre 2018 ha superato per la prima volta i 1.000 miliardi di dollari.