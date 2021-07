Chi sono i principali concorrenti di Costco?

Azienda all’ingrosso Costco (costo). Nel mercato al dettaglio dei grandi discount, altamente competitivo, i principali concorrenti sono Wal-Mart (WMT) e Target (TGT).Queste aziende sono talvolta classificate come consumatori Titoli difensivi.

Punti chiave Nel settore estremamente competitivo dei grandi discount, i principali concorrenti di Costco sono Wal-Mart e Target.

Per i negozi al dettaglio, un indicatore importante è il tasso di rotazione dell’inventario, perché indica la qualità dell’inventario del negozio e se è obsoleto o obsoleto.

Costco ha il più alto tasso di rotazione delle scorte dei tre, seguito da Wal-Mart e poi Target.

Costco

Costco e le sue sussidiarie gestiscono un magazzino di appartenenza, che fornisce una varietà di beni di consumo Vendite all’ingrosso.Tutti e due marca I prodotti di marchi famosi e i prodotti a marchio del distributore sono venduti in un’ampia gamma di categorie merceologiche, come snack, cibi secchi/preconfezionati, tabacco, bevande alcoliche e analcoliche, prodotti per la pulizia: elettronica, prodotti per la salute e la bellezza, forniture per e prodotti agricoli e abbigliamento.

Costco gestisce anche farmacie, centri fotografici, punti ristoro, distributori di benzina e alcuni altri servizi. Al 22 aprile 2021, Costco gestisce 809 magazzini. L’azienda dispone anche di magazzini in Canada, Messico, Regno Unito, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Australia e Spagna. Costco, precedentemente Costco Companies, Inc., è stata fondata nel 1976 e ha sede a Issaquah, Washington.alcunialcuni

Dati finanziari Costcoco

Il valore di mercato di Costco è di circa 182,3 miliardi di dollari.alcuniIl suo reddito netto per l’anno fiscale di 52 settimane conclusosi il 30 agosto 2020 è stato di circa 4 miliardi di dollari.alcuniIl Crescita del rapporto prezzo/utili (PEG) Il rapporto è 4,28. (Il rapporto PEG della società si basa sugli utili previsti per i dodici mesi terminati a giugno 2022.).alcuniIl titolo Costco offre un dividend yield dello 0,78%.alcuniIl Ritorno sull’equità (ROE) è il 23% della società.alcunialcuni

Fatturato di inventario È un indicatore importante dei negozi al dettaglio, perché può ben mostrare l’efficienza della gestione degli ordini e delle scorte da parte dell’azienda.azione Turnover Può anche misurare la qualità dell’inventario del negozio e la quantità di inventario obsoleto o obsoleto. C’è anche il fatto che ogni rotazione delle scorte segna un’altra grossa fetta di profitto lordo. Il tasso di rotazione dell’inventario di Costco per l’anno fiscale riportato più di recente (al 31 agosto 2020) è di circa 11,84, il che significa che trasforma l’intero inventario all’incirca ogni mese.alcuniCiò dimostra che la qualità dell’inventario è elevata e la gestione degli ordini è relativamente efficiente.

Walmart

Walmart Inc. è uno dei principali concorrenti di Costco, che gestisce negozi al dettaglio in tutto il mondo attraverso tre importanti aziende segmento: Walmart America, Walmart International e Sam’s Club. Sam’s Club e Costco hanno i modelli di vendita più simili; tuttavia, Costco è ancora considerata in concorrenza diretta con Wal-Mart e le sue sussidiarie. Filiale.

I negozi Wal-Mart offrono una varietà di prodotti, tra cui gastronomia e prodotti da forno, carne, produzione, alimenti surgelati, prodotti secchi, prodotti per la salute e la bellezza, elaborazione di foto, medicinali, abbigliamento, prodotti per la caccia, forniture automobilistiche ed elettronica di consumo. Wal-Mart ha un proprio servizio di telefonia mobile, StraightTalk, che fornisce principalmente servizi attraverso le torri di segnalazione di Verizon.alcunialcuni

L’azienda fornisce anche alcuni Servizi finanziari E i prodotti includono bozza, Carte prepagate, incasso assegni e pagamento bollette. Sia i prodotti di marca che i prodotti a marchio privato sono venduti nei negozi Wal-Mart e sul suo sito web. A partire dal 2021, Walmart gestisce più di 10.500 negozi in tre filiali in 24 paesi.alcuniWal-Mart ha sede a Bentonville, Arkansas ed è stata fondata nel 1962.alcunialcuni

Dati finanziari Walmart

L’utile netto di Wal-Mart nell’ultimo anno fiscale nel 2020 è stato di 14,9 miliardi di dollari, che è molto più alto di Costco.alcuniTuttavia, Wal-Mart Rapporto P/EO il rapporto P/E, che è 25,47, inferiore al 39,49 di Costco.alcunialcuni alcuniCiò potrebbe indicare che la crescita degli utili previsti di Wal-Mart in futuro è bassa.Questo Rendimento da dividendo Il rendimento delle azioni di Wal-Mart è di circa 1,57%, che è migliore di Costco.alcunialcuni

Il tasso di rotazione delle scorte di Wal-Mart è di circa otto.alcuniRispetto al rapporto di Costco di 12.alcuniLa qualità dell’inventario di Wal-Mart potrebbe essere leggermente inferiore a quella di Costco, ma il suo tasso di rotazione è ancora all’interno di un intervallo accettabile, il che suggerisce che Wal-Mart potrebbe aver fatto un buon lavoro mantenendo il suo inventario aggiornato e ripulendo quello obsoleto o prodotti obsoleti.

azienda di destinazione

Target, un altro concorrente di Costco, è un discount di grandi magazzini che opera negli Stati Uniti. Questa catena di negozi fornisce beni di prima necessità; medicinali; prodotti per la cura personale; prodotti per la pulizia e la carta; abbigliamento; accessori; articoli sportivi; elettronica; e cibo, oltre a mobili e altri prodotti. Target offre anche carte di debito e credito REDcard, offrendo ai consumatori uno sconto del 5% sugli acquisti.alcuniUtilizzo target Mattone e malta Luoghi ed e-commerce per vendere i propri prodotti. A partire dal 2021, Target gestisce 1.897 negozi.alcuniTarget Corporation è stata fondata nel 1962 e ha sede a Minneapolis, Minnesota.alcunialcuni

Dati finanziari target

Il rendimento del dividendo di Target è del 2,1%, che è superiore a quello di Wal-Mart e molto più alto del rendimento del dividendo di Costco.alcuniA partire dal 9 luglio 2021, il rapporto PEG di Target è il più basso di tutte e tre le società a 1,55, mentre il rapporto PEG di Wal-Mart è 5,06 e il rapporto PEG di Costco è 4,26.alcunialcuni alcunialcuni alcuniQuesto è importante perché mostra che il prezzo delle azioni di Target non ha superato il suo tasso di crescita.

Il tasso di rotazione dell’inventario di Target è il più basso dei tre, circa 5, il che dimostra che il suo tasso di rotazione dell’inventario è solo circa la metà di quello di Costco e inferiore a Walmart. Il rapporto relativamente basso può indicare che, in media, Target ha più inventario di Wal-Mart o Costco.