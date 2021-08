Chi sono i principali concorrenti di Pfizer (PFE)?

Pfizer (PTFE) È un’azienda biofarmaceutica leader a livello mondiale con sede a New York.questo L’azienda genera ricavi Promuovere la salute e prevenire le malattie sviluppando e producendo trattamenti farmacologici. La sua singola unità aziendale copre una vasta gamma di aree terapeutiche, tra cui oncologia, medicina interna, ospedali, vaccini, infiammazione e immunologia e malattie rare. Nell’anno fiscale 2020, il fatturato annuo di Pfizer è stato di 41,9 miliardi di dollari USA e l’utile netto è stato di 9,6 miliardi di dollari USA.dell’azienda Valore di mercato Alla chiusura del mercato il 20 agosto 2021, era di 280,1 miliardi di dollari.

I farmaci più venduti di Pfizer nell’anno fiscale 2020 sono: Prevnar 13/Prevnar 13, un vaccino contro lo pneumococco, che ha generato entrate per 5,9 miliardi di dollari; Ibrance, usato per trattare alcuni tumori al seno, che ha generato entrate per 5,4 miliardi di dollari; ed Eliquis, usato per curare fibrillazione atriale non valvolare, trombosi venosa profonda ed embolia polmonare hanno generato 4,9 miliardi di dollari.

Diversi altri grandi produttori globali di farmaci hanno lanciato una forte concorrenza con Pfizer. Includono Roche Holdings (RHHBY), Eli Lilly and Company (Giglio), AbbVie (ABBV), Novartis (NVS) e Merck (MRK). Diamo uno sguardo più da vicino a questi cinque giganti farmaceutici. Sono classificati in base alla capitalizzazione di mercato alla fine della transazione il 20 agosto 2021. Le entrate di Roche Holding da alcuni farmaci sono state convertite da franchi svizzeri a dollari statunitensi il 23 agosto 2021.

Punti chiave Pfizer è una delle aziende leader in questo campo Biotecnologia E l’industria farmaceutica.

I farmaci più venduti di Pfizer nell’anno fiscale 2020 sono Prevnar 13/Prevnar 13, Ibrance ed Eliquis.

I principali concorrenti di Pfizer sono Roche Holding AG, Eli Lilly and Co., AbbVie Inc., Novartis AG e Merck & Co..

Valore di mercato: 344,4 miliardi di dollari

Entrate nell’anno fiscale 2020: $ 62,2 miliardi

Utile netto per l’anno fiscale 2020: $ 15,3 miliardi

Farmaco ad alto reddito (anno fiscale 2020): Avastin

Principali entrate da farmaci (anno fiscale 2020): $ 5,5 miliardi

Roche Holdings è un’azienda sanitaria globale con sede a Basilea, in Svizzera. La sua attività è suddivisa in due divisioni principali: farmaceutica e diagnostica. L’azienda sviluppa farmaci e trattamenti in una vasta gamma di campi, tra cui oncologia, neuroscienze, malattie infettive, immunologia, cardiovascolare e metabolico, oftalmologia e sistemi respiratori. Il farmaco più venduto di Roche nell’anno fiscale 2020 è Avastin, che viene utilizzato per trattare il cancro del colon-retto avanzato, il cancro al seno, il cancro ai polmoni, il cancro del rene, il cancro del collo dell’utero e delle ovaie, il glioblastoma ricorrente e il cancro al fegato. Altri farmaci più venduti nell’anno fiscale 2020 includono: il farmaco per le neuroscienze Ocrevus, che ha generato $ 4,7 miliardi di entrate; e il farmaco oncologico Perjeta, che ha generato $ 4,3 miliardi.

Valore di mercato: $ 257,6 miliardi

Entrate nell’anno fiscale 2020: $ 24,5 miliardi

Reddito netto per l’anno fiscale 2020: $ 6,2 miliardi

Farmaco ad alto reddito (anno fiscale 2020): Trulicity

Principali entrate da farmaci (anno fiscale 2020): 5,1 miliardi di dollari USA

Eli Lilly è una società farmaceutica globale con sede a Indianapolis, Indiana. La sua attività si concentra sulla scoperta, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici umani. Questi prodotti abbracciano diversi campi terapeutici, tra cui diabete, oncologia, immunologia, neuroscienze, ecc. Il farmaco più venduto di Eli Lilly nell’anno fiscale 2020 è Trulicity, che viene utilizzato per trattare il diabete di tipo 2 e ridurre il rischio di eventi cardiovascolari avversi maggiori. Altri farmaci più venduti nell’anno fiscale 2020 includono: il farmaco per il diabete Humalog, con un fatturato di 2,6 miliardi di dollari e il farmaco oncologico Alimta, con un fatturato di 2,3 miliardi di dollari.

Valore di mercato: $ 211,4 miliardi

Entrate nell’anno fiscale 2020: 45,8 miliardi di dollari

Reddito netto per l’anno fiscale 2020: $ 4,6 miliardi

Farmaco ad alto reddito (anno fiscale 2020): Xiumile

Principali entrate da farmaci (anno fiscale 2020): $ 19,8 miliardi

AbbVie è un’azienda biofarmaceutica globale con sede a Chicago. La singola unità aziendale dell’azienda è impegnata nella ricerca e sviluppo, produzione, commercializzazione e vendita di farmaci e terapie innovative. I suoi prodotti coprono una vasta gamma di campi relativi all’assistenza sanitaria, tra cui immunologia, oncologia, estetica, neuroscienze, cura degli occhi, salute delle donne, ecc. Il farmaco più venduto di AbbVie nell’anno fiscale 2020 è Humira, una terapia biologica utilizzata per trattare una varietà di malattie autoimmuni, come l’artrite reumatoide, l’artrite psoriasica, il morbo di Crohn negli adulti, ecc. Altri farmaci più venduti nell’anno fiscale 2020 includono: il farmaco ematologico oncologico Imbruvica, che ha generato 5,3 miliardi di dollari di entrate; e il farmaco per il virus dell’epatite C Mavyret, che ha generato 1,8 miliardi di dollari.

Valore di mercato: $ 210 miliardi

Entrate nell’anno fiscale 2020: $ 49,9 miliardi

Reddito netto per l’anno fiscale 2020: $ 8,1 miliardi

Farmaco ad alto reddito (anno fiscale 2020): Cosentyx

Principali entrate da farmaci (anno fiscale 2020): 4 miliardi di dollari USA

Novartis è un’azienda sanitaria globale con sede a Basilea, in Svizzera. La sua attività è suddivisa in due divisioni principali: farmaci innovativi, che sviluppa farmaci soggetti a prescrizione medica protetti da brevetto, e Sandoz, che sviluppa farmaci generici e biosimilari. Le aree di interesse dell’azienda includono oncologia, immunologia, epatologia, dermatologia, oftalmologia, neuroscienze, malattie cardiovascolari, renali, metaboliche e respiratorie. Il farmaco più venduto di Novartis nell’anno fiscale 2020 è Cosentyx, un anticorpo monoclonale iniettabile completamente umano usato per trattare una varietà di malattie immunitarie. Altri farmaci più venduti nell’anno fiscale 2020 includono: il farmaco per le neuroscienze Gilenya, con un fatturato di 3 miliardi di dollari USA; i farmaci cardiovascolari, renali e metabolici Entresto, che ha generato entrate per 2,5 miliardi di dollari USA.

Valore di mercato: $ 198,7 miliardi

Entrate nell’anno fiscale 2020: $ 48 miliardi

Reddito netto per l’anno fiscale 2020: $ 7,1 miliardi

Farmaco ad alto reddito (FY2020): Keytruda

Principali entrate da farmaci (anno fiscale 2020): $ 14,4 miliardi

Merck è un’azienda sanitaria globale con sede a Kenilworth, nel New Jersey. L’azienda fornisce farmaci da prescrizione, vaccini, terapie biologiche e prodotti per la salute degli animali. Le sue due divisioni operative sono i prodotti farmaceutici e la salute degli animali. Fornisce vari trattamenti in una vasta gamma di campi, tra cui oncologia, vaccini, pronto soccorso ospedaliero, immunologia, neuroscienze, virologia, malattie cardiovascolari, diabete, salute delle donne, prodotti zootecnici e prodotti per animali da compagnia. Il farmaco più venduto di Merck per l’anno fiscale 2020 è Keytruda, che viene utilizzato per trattare pazienti con una gamma di diversi tipi di cancro, come il cancro cervicale, il linfoma di Hodgkin classico, alcuni tumori polmonari e molti altri tumori. Altri farmaci più venduti nell’anno fiscale 2020 includono: il farmaco per il diabete Januvia/Janumet, che ha generato entrate per 5,3 miliardi di dollari; e il vaccino contro il papillomavirus umano Gardasil/Gardasil 9, che ha generato entrate per 3,9 miliardi di dollari.