Chi sono i principali fornitori di Ford?

Alcuni dei principali fornitori di Ford Motor Company (F) Compresi Flex-N-Gate Seeburn, NHK Spring e Valeo Electric ed Electronic Systems.

Punti chiave Ford è la seconda casa automobilistica degli Stati Uniti e i suoi fornitori sono numerosi, molti dei quali sono ben noti fornitori indiretti.

I principali fornitori di airbag includono Autoliv, mentre Warn Industries fornisce componenti per assali e Flex-N-Gate Seeburn of Ontario fornisce cerniere e bracci delle porte.

I fornitori indiretti includono FedEx, Union Pacific e Roush.

Ford è stata una delle prime case automobilistiche, fondata nel 1903, ed è ora una casa automobilistica multinazionale. La sede della società si trova ancora a Dearborn, nel Michigan, appena fuori Detroit. Oltre ai principali marchi Ford, Ford vende anche auto di lusso con il marchio Lincoln. Dal 1938 al 2011, Ford ha anche prodotto il marchio Mercury, un ibrido di medio livello tra Ford e Lincoln, e ha prodotto versioni di fascia alta dei modelli Ford e versioni leggermente ridotte delle auto Lincoln.

Ford è stata fondata con lo stesso nome, Henry FordNon si fa notare solo per le auto che produce, ma anche per il processo con cui le realizza. Henry Ford ha introdotto un metodo di produzione della catena di montaggio mobile, che è stato presto seguito da altre case automobilistiche e centinaia di altre grandi aziende manifatturiere. I metodi di produzione di Ford sono così ben noti che in realtà hanno coniato il termine “fordismo” per descriverli.

I principali fornitori di Ford

Ford è attualmente la seconda casa automobilistica degli Stati Uniti dopo General Motors (GM). A partire dal 2020, è anche il sesto marchio automobilistico più venduto in Europa. L’azienda ha promosso vigorosamente la sua espansione in altri paesi sviluppati, nonché Mercati emergenti Paesi, come la Russia, dove ha stabilito un Joint venture Ha collaborato alla creazione di Ford Sollers. In Brasile, ad agosto 2021, il valore di mercato di Ford è di 55,2 miliardi di dollari USA.

Ford è stata quotata in borsa nel 1956, ma la famiglia Ford detiene ancora il 40% della società Azioni di classe BSebbene queste azioni costituiscano Partecipazione di minoranza Dal lato dell’azienda, sono ancora sufficienti per consentire alla famiglia Ford di controllare efficacemente l’azienda.

I principali fornitori di componenti di Ford e i componenti che forniscono sono i seguenti:

Flex-N-Gate Seeburn-Ontario, Canada: cerniere per porte e corrimano.

NHK Spring-Shiga Prefecture, Giappone: Collegamento stabilizzatore delle sospensioni.

U-Shin Europe-Komárom-Esztergom, Ungheria: piantone dello sterzo.

Valeo Electrical and Electronic Systems-Czechowice-Dziedzice, Polonia: componenti di avviamento.

Webasto Roof & Components-Schierling, Germania: lucernari scorrevoli.

Summit Plastics-Nanjing, Cina: componenti del cruscotto.

Dee Zee-Des Moines, Iowa: predellino.

Warn Industries-Clarkmas, Oregon: componenti dell’asse.

Chaidneme-Bogotá, Colombia: silenziatore e sistema di scarico.

Autoliv-Stoccolma, Svezia: Airbag

Gli altri principali fornitori di componenti di Ford includono Comstar Automotive Technologies, Commissione federale delle comunicazioni Adams, Flextronics, E componenti del motore MAHLE. Allo stesso tempo, alcuni fornitori indiretti includono Cisco (CSCO), FedEx (FDX), Penske Logistics, Roush e Union Pacific.