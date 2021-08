Chi sono i talebani 2.0?

Da sinistra: Mawlawi Haibitullah Akhundzada, Mullah Abdul Ghani Baradar e Sirajuddin Haqqani © AP; AFP; Getty Images; Reuters



Maurawi Haibatura Ahunzada

Conosciuto come il “comandante dei credenti”, era un ex consigliere religioso del fondatore talebano Mullah Mohamed Omar, morto nel 2013. Ahunzada è il capo del comitato direttivo talebano Rahbari Shura. Dopo che il suo predecessore, Akhtar Mansour, è stato ucciso in un attacco di droni degli Stati Uniti vicino al confine tra Afghanistan e Pakistan nel 2016, ha assunto questo ruolo. Ha combattuto l’Unione Sovietica, anche se era conosciuto come uno studioso di religione.

Mullah Abdul Ghani Baradal

È il più alto leader politico dell’organizzazione talebana e una delle quattro persone che hanno avviato il movimento nei primi anni ’90. Baradal è stato arrestato in un’operazione congiunta USA-Pakistan nel 2010 ed è stato rilasciato nel 2018 su richiesta degli Stati Uniti per partecipare ai colloqui di pace. È un membro della squadra negoziale dei talebani il cui compito è promuovere un accordo politico che apra la strada a un cessate il fuoco.

Sirajadine Haqqani

Il leader della rete Haqqani è un’organizzazione poco organizzata responsabile della supervisione delle attività finanziarie e militari dei talebani al confine tra Pakistan e Afghanistan, figlio del famoso comandante jihadista Jalaluddin Haqqani. Questa potente organizzazione è stata accusata di diversi attacchi di alto profilo in Afghanistan, compresi gli attacchi ai migliori hotel di Kabul, l’assassinio dell’allora presidente Hamid Karzai e gli attacchi suicidi all’ambasciata indiana.