Chi vincerà la gara per l’integrazione completa della crittografia? Da DailyCoin

L’unità di crittografia di Visa ha guadagnato slancio quest’anno perché hanno impostato 5 chiavi, che stanno per essere realizzate. È difficile prevedere chi guiderà perché sono tutti in una posizione di leadership.

Quest’anno, ogni gigante dei pagamenti transfrontalieri basati su transazioni ha preso provvedimenti per espandere il proprio raggio d’azione attraverso la tecnologia di crittografia. MasterCard sta attualmente negoziando con Evolve e Metropolitan Commercial Bank per emettere carte crittografate ai clienti.

Questa mossa ha reso i giganti finanziari uno per uno, poiché ognuno di loro ha lavorato duramente per rendere più facile la vita commerciale dei detentori di criptovalute.

La maggior parte delle società di criptovaluta converte con successo le criptovalute in corso legale, ed è qui che entra in gioco Mastercard. Incorporando le stablecoin, lo scambio diventa più facile e la soddisfazione del cliente è assicurata.

Mastercard ha annunciato la sua prima stablecoin, che verrà utilizzata come ponte per i clienti che effettuano pagamenti in criptovaluta.

Mastercard sarà inclusa in USDC per i pagamenti crittografati

Visa ha anche collaborato con 50 piattaforme per aumentare i pagamenti in criptovalute e il suo utilizzo di carte relative alle criptovalute ha superato $ 1 miliardo nel primo trimestre di quest’anno.

Visa vs Mastercard: chi vincerà la competizione per l’integrazione completa della crittografia?

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.