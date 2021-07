Chiedi a Gwen Berry di squalificarsi per le Olimpiadi a causa delle proteste contro le bandiere che dominano questa settimana – shareandstocks.com

Sebbene la sua decisione abbia ricevuto un misto di sostegno e opposizione offline, l’olimpionica statunitense Gwen Berry ha protestato alle prove olimpiche alla fine del mese scorso. La bandiera americana si è rivelata impopolare su Facebook e ha criticato il lanciatore di martello su Facebook. I post dominano su questo tipico sito web conservatore. La settimana scorsa.

Il terzo posto Gwendolyn Berry (a sinistra) guarda mentre suona l’inno nazionale con DeAnna… [+] Dopo la finale del lancio del martello femminile nel nono giorno delle prove a squadre di atletica leggera degli Stati Uniti del 2020, tenutesi all’Hayward Stadium di Eugene, in Oregon, il 26 giugno 2020, il primo posto (C) e il secondo posto Brooke Anderson sono saliti sul podio.

I dati dello strumento di analisi di Facebook CrowdTangle mostrano che dal 27 giugno, 4 dei 10 post basati su link più popolari sul sito sono relativi a proteste e 3 di questi provengono da noti conservatori che hanno esplicitamente criticato Berry’s Said che la protesta era razzismo sistemico . Con oltre 300.000 risposte, il secondo post più popolare in questa categoria nell’ultima settimana è stato condiviso da un commentatore di destra Ben Shapiro articolo Dal suo sito di notizie The Daily Wire, su due membri del Congresso repubblicano, la Camera dei Rappresentanti. Dan Crenshaw (Texas) e il senatore Tom Cotton (Arizona) – Chiamano la squadra olimpica statunitense per rimuovere Berry. Il quarto post popolare presenta informazioni simili di Franklin Graham, il leader evangelico, che è sempre stato uno dei conservatori più popolari di Facebook. Graham ha scritto a più di 140.000 reazioni, 47.000 commenti e 21.000 condivisioni: “Se rappresenti gli Stati Uniti alle Olimpiadi e manchi di rispetto al nostro paese mancando di rispetto alla bandiera o al nostro inno nazionale, la tua iscrizione verrà automaticamente annullata dalle qualifiche”. Un’altra critica a Berry pubblicata dal conduttore di Fox News e popolare podcaster Dan Bongino è entrata anche nella top ten su Facebook questa settimana.

“Se odi gli Stati Uniti, perché vuoi rappresentarci alle Olimpiadi? Vai a casa”, ha scritto Bonghino in un post del 20 giugno, ricevendo più di 156.000 risposte, 22.900 commenti e 11.500 condivisioni.

Dopo essere arrivato terzo nelle prove olimpiche degli Stati Uniti tenutesi a Eugene, in Oregon, il 26 giugno, Berry si è allontanato dalla bandiera americana mentre suonava a “Stars and Stripes” alla cerimonia del podio. Ha anche drappeggiato una maglietta nera con le parole “Atleta attivista” sulla testa.L’olimpionico in seguito affermò che lo era “Impostazioni” Sul podio, le è stato detto che l’inno nazionale sarebbe stato suonato prima e ha difeso le sue azioni, dicendo che “non ha mai detto” che “odiava questo paese”.

“Il mio scopo e la mia missione sono più importanti dello sport”, ha detto Berry. “Sono qui a nome di coloro che sono morti di razzismo sistemico. Questa è la parte importante. Ecco perché ci vado. Ecco perché sono qui oggi”.

Sebbene questo sembri essere un problema unilaterale su Facebook, la protesta di Berry ha anche suscitato elogi diffusi.Altri atleti di atletica leggera neri, inclusi gli olimpionici 2020 Tina Daniels con Wilkley, Dare incoraggiamento dopo la protesta.Clay, che ha partecipato alle gare di salto in lungo e salto triplo, ha scritto: “Spero che la gente di questo paese capirà un giorno che tutto ciò che fai è amare la tua gente, non perché odi questo paese”. Johnson lode Berry conosceva la forte opposizione che avrebbe dovuto affrontare, il suo “coraggio” nel “perseverare nella fede”. La protesta di Berry è l’ultima da molto tempo che gli atleti neri hanno usato i principali eventi sportivi per attirare l’attenzione sull’ingiustizia razziale. Queste manifestazioni, come il famigerato inginocchiamento dell’ex giocatore dei San Francisco 49ers Colin Kaepernick all’inizio della partita NFL 2016 durante l’inno nazionale, hanno spesso causato reazioni polarizzanti e in alcuni casi si sono concluse con un impatto professionale negativo sugli atleti (Kaepernick ha non ha ancora firmato alcuna squadra di calcio professionistica dopo la protesta).

L’amministrazione Biden ha difeso il diritto di Bailey alla “protesta pacifica” tra una forte opposizione. Il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha dichiarato in una conferenza stampa questa settimana che il presidente Biden riconoscerà che “parte dell’orgoglio del nostro paese significa riconoscere che noi, come paese, non abbiamo realizzato i nostri più alti ideali ad un certo punto”.

Berry non ha detto se ha intenzione di protestare di nuovo se salirà sul podio alle Olimpiadi di Tokyo del 2021. “Dipende da come mi sento”, ha detto Berry giovedì a Don Lemon della CNN. “Dipende da cosa voglio fare in quel momento e da cosa voglio fare per la mia gente in quel momento.” Sebbene nel processo siano state ammesse alcune manifestazioni di giustizia sociale e razziale, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha sostenuto che l’articolo si chiama divieto della Regola 50, che impedirà agli atleti di protestare o manifestare nelle competizioni giapponesi.Non è chiaro cosa accadrà se Berry viola le regole stabilite dal CIO nella sua dichiarazione Linee guida “Se necessario, saranno presi provvedimenti disciplinari in base alle circostanze specifiche”.

