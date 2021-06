China Evergrande prevede di rimborsare 1,5 miliardi di dollari di obbligazioni in scadenza il 28 giugno di questa settimana

Gli sviluppatori hanno gareggiato per denaro per soddisfare i nuovi requisiti normativi sul rapporto di indebitamento, compresa la raccolta di fondi attraverso le loro singole unità e la vendita di alcune delle loro unità residenziali a forti sconti.

L’analista di DSB Danielle Wang ha affermato che gli investitori sono preoccupati che Evergrande non avrà a disposizione liquidità offshore per rimborsare le obbligazioni, perché gli sviluppatori non hanno emesso obbligazioni in dollari USA per un po’, quindi rimborsare anticipatamente le obbligazioni aiuterà ad aumentare il prezzo delle azioni e dei titoli obbligazionari.

All’inizio della giornata, Carl Kesen, un collega più piccolo, ha dichiarato in un documento che l’azionista di controllo Evergrande avrebbe venduto più della metà delle sue azioni per un valore di 386 milioni di dollari, una mossa che aumenterebbe il flusso di cassa di Evergrande.

All’inizio di questo mese, Evergrande ha affermato che stava organizzando il pagamento di alcuni documenti commerciali che la società del progetto non ha rimborsato in tempo.

Evergrande ha rifiutato di commentare se rimborserà le obbligazioni in anticipo, ma ha affermato di avere fondi sufficienti per rimborsare le obbligazioni in scadenza lunedì prossimo.

