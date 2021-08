China Merchants Bank (03968.HK) L’utile netto provvisorio sale del 23% rispetto al previsto calo del rapporto NPL

Condividi questo articolo!

Data: 15 agosto 2021

China Merchants Bank (03968.HK) ha annunciato i suoi risultati intermedi il 13 agosto. Nella prima metà dell’anno, il margine di interesse e le commissioni nette sono aumentate rispettivamente del 9,3% e del 23,6% su base annua, guidando un Aumento del 22,8% dell’utile netto e guadagno di 61,15 miliardi di yuan (RMB).Lo stesso sotto), l’aumento è stato superiore al 20% previsto dal mercato, e anche più del 15% nel primo trimestre. La China Merchants Bank ha chiuso venerdì a 65,45 dollari di Hong Kong, in rialzo dello 0,8%.

A fine giugno il saldo delle sofferenze era pari a 54.542 miliardi di yuan, in aumento di 927 milioni di yuan rispetto alla fine dell’anno precedente; il rapporto tra sofferenze e prestiti era dell’1,01%, in diminuzione di 0,06 punti percentuali rispetto alla rispetto alla fine dell’anno precedente, che è stato il terzo trimestre consecutivo di miglioramento; il rapporto di copertura delle riserve è stato del 439,46%, rispetto alla fine dell’anno precedente Un aumento di 1,78 punti percentuali; il rapporto di disposizione dei prestiti è stato del 4,45%, in diminuzione di 0,22 punti percentuali rispetto alla fine dell’anno precedente.

Poiché il bilancio continua ad espandersi, la banca deve effettuare accantonamenti corrispondenti per le attività e il contesto futuro, determinando un aumento su base annua del 3,6% delle svalutazioni creditizie nella prima metà dell’anno, raggiungendo i 41,895 miliardi di yuan .

Alla fine di giugno, il rapporto di copertura delle riserve si attestava al 439,46%, con un aumento di 0,58 punti percentuali da un trimestre all’altro, che era relativamente elevato tra le banche nazionali.

Nel solo secondo trimestre, il margine di interesse netto di China Merchants Bank è stato del 2,49%, ridotto di 0,03 punti percentuali trimestralmente.Tuttavia, beneficiando dell’aumento della dimensione del suo bilancio, il margine di interesse ha ancora raggiunto i 51,204 miliardi di yuan, un tasso trimestrale aumento del 6,3%, spese di gestione nette e commissioni attive è sceso del 7,9% a 25,052 miliardi di yuan. L’utile netto per il secondo trimestre è stato di 29,135 miliardi di yuan, in calo dell’8,9% da un trimestre all’altro e in aumento del 32,4% su base annua.

Il gruppo prevede di adottare varie misure nella seconda metà dell’anno per mantenere una rapida crescita del reddito netto non da interessi, tra cui l’avanzamento della trasformazione digitale, la trasformazione della piattaforma e la trasformazione ecologica, nonché la promozione della crescita del reddito aziendale delle carte di credito e delle carte di debito reddito di liquidazione.

A fine giugno, il coefficiente di adeguatezza patrimoniale core Tier 1 ha raggiunto l’11,89%, in diminuzione di 0,4 punti percentuali rispetto alla fine dello scorso anno, riflettendo il fattore del dividendo finale.China Merchants Bank non ha pagato acconti sui dividendi come nei precedenti anni.

Guardando al futuro, China Merchants Bank ritiene che la politica macro globale tornerà a essere neutrale da allentata, ma ci sono differenze di ritmo, intensità e struttura.La banca continuerà a sviluppare la sua attività di gestione patrimoniale e a migliorare le sue capacità digitali per rafforzare la sua competitività di base.

Per quanto riguarda il margine di interesse della sua controllata China Merchants Wing Lung Group nella prima metà dell’anno, ha comunque registrato 2,05 miliardi di HK$, in calo dello 0,9% su base annua, principalmente grazie ai saldi dei prestiti (fino a 204,844 miliardi di HK$, un aumento del 5,2%) per compensare la pressione sui margini. Durante il periodo, l’utile netto non da interessi è stato pressoché invariato a 1,157 miliardi di HK$ e l’utile attribuibile agli azionisti è aumentato del 22,2% a 2,165 miliardi di HK$.

Il rapporto tra crediti deteriorati di CMB Wing Lung era dello 0,46% a fine giugno, in miglioramento rispetto allo 0,48% di fine anno.

