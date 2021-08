China Overseas Property (02669.HK) l’utile intermedio è aumentato del 40,4% a 393 milioni di HK$, proposto di pagare 3 centesimi di HK per azione-shareandstocks.com

Data: 17 agosto 2021 alle 12:29

[Caihua News Agency]China Overseas Property (02669.HK) ha annunciato che per i sei mesi terminati il ​​30 giugno 2021, le entrate complessive sono aumentate del 50,7% a 4,296 miliardi di HK$. L’utile operativo è aumentato del 39,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso a 545 milioni di HK$. L’utile attribuibile agli azionisti è aumentato del 40,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno a 393 milioni di HK$. L’utile base e diluito per azione è di 11,96 centesimi HK; il dividendo proposto per azione è di 3 centesimi HK.

Poiché l’epidemia di polmonite da “Coronavirus 2019” era sotto controllo nella Cina continentale nella seconda metà dello scorso anno, l’attività dell’azienda è stata in grado di riprendere rapidamente la normale crescita quando l’epidemia è diventata normale. L’incremento dei ricavi è dovuto principalmente a: (i) l’aumento della società nell’area in gestione è stato dominato da una maggiore incidenza di contratti forfettari; (ii) i servizi a valore aggiunto non residenziali e per le famiglie hanno continuato a crescere nel business; e (iii) il valore storico del RMB rispetto al dollaro di Hong Kong L’impatto dell’apprezzamento medio su dodici mesi.

D’altro canto, l’aumento dei costi operativi diretti rispetto al più rapido tasso di crescita dei ricavi, è aumentato del 54,2% a 3.606 milioni di HK$ nel periodo in corso (2020: 2.338 milioni di HK$), principalmente a causa (i) di una maggiore proporzione di contratti a forfait e industrie di gestione immobiliare La concorrenza sui prezzi affrontata durante l’espansione del mercato; (ii) espansione dei servizi a valore aggiunto non residenziali e della gamma di prodotti; (iii) espansione della manodopera per esplorare attivamente mercati incrementali esterni; e (iv) un riduzione significativa della risposta del governo alla polmonite nello stesso periodo dello scorso anno Assistenza fornita dall’epidemia (compresi gli sgravi sociali).

Per i sei mesi terminati il ​​30 giugno 2021, le entrate dei servizi di gestione della proprietà hanno rappresentato il 70,9% delle entrate totali (2020: 78,3%), con un aumento del 36,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso a 3,044 miliardi di HK$ (2020: 2,23 miliardi di HK$) .

L’elevata soddisfazione del cliente e il riconoscimento dei tradizionali servizi di gestione immobiliare dell’azienda favoriscono la promozione e l’espansione dei servizi a valore aggiunto dell’azienda agli sviluppatori immobiliari, ad altre società di gestione immobiliare e ai residenti delle proprietà dell’azienda. Con il controllo dell’epidemia nella seconda metà dello scorso anno, le condizioni aziendali hanno continuato a migliorare e a svilupparsi completamente, l’attività ha ripreso la sua corsa al rialzo e la crescita è tornata alla normalità. il segmento dei servizi aggiuntivi ha rappresentato il 27,5 delle entrate totali.% (2020: 21,4%) ed è aumentato del 93,5% a 1,182 miliardi di HK$ (2020: 611 milioni di HK$) rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, che è stato afflitto dall’epidemia. ) E le entrate del sottosegmento dei servizi a valore aggiunto per le famiglie sono aumentate dell’89,4% e del 102,4% rispettivamente a 797 milioni di HK$ e 385 milioni di HK$ (2020: 421 milioni di HK$ e 190 milioni di HK$, rispettivamente).

Per i sei mesi terminati il ​​30 giugno 2021, attraverso il sistema di incentivi dell’azienda per migliorare lo slancio delle vendite, i ricavi del segmento commerciale del commercio di parcheggi sono aumentati significativamente di 6,8 volte rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso a 69,4 milioni di HK$ (2020: 8,9 milioni di HK$) L’utile del segmento è salito a 19,4 milioni di dollari di Hong Kong (2020: 2,3 milioni di dollari di Hong Kong).

Per il semestre chiuso al 30 giugno 2021, l’area edificabile gestita dalla società è aumentata di 45,4 milioni di metri quadrati pari al 24,3% a 233 milioni di metri quadrati dai 187 milioni di metri quadrati alla fine dello scorso anno, di cui l’82,1% del area di nuova gestione Da un soggetto terzo indipendente. I nuovi ordini per progetti residenziali e progetti non residenziali hanno rappresentato rispettivamente il 30,1% e il 69,9% e i relativi contratti ammontano rispettivamente a circa 1,091 miliardi di HK$ e 832 milioni di HK$.Contemporaneamente, il valore dei contratti di gestione immobiliare rinnovati in la prima metà del 2021 è stata di 1,409 miliardi di dollari di Hong Kong. Alla fine del periodo, la quota di GFA in gestione da terzi indipendenti è salita al 26,2% (al 31 dicembre 2020: 12,6%*).

Il Gruppo adotta una politica di gestione finanziaria prudente, attua un’efficace gestione finanziaria e del capitale sotto supervisione centralizzata e mantiene un livello di liquidità adeguato e sufficiente. Al 30 giugno 2021, il valore delle attività correnti nette era di 2,031 miliardi di HK$ (al 31 dicembre 2020: 1,784 miliardi di HK$). I saldi bancari e la liquidità sono diminuiti del 12,1% dalla fine dello scorso anno a 3.259 milioni di HK$ (al 31 dicembre 2020: 3.706 milioni di HK$), di cui RMB rappresentavano il 93,3% e MOP/MOP rappresentavano il 6,7%.

Borsa di Hong Kong originale

leggi di più