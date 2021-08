China Shipping Heavy Industry (00651.HK) annuncerà i risultati dell’intero anno 2020 prima della fine di agosto e continuerà a fare trading su sospensioni-shareandstocks.com

Data: 2 agosto 2021 alle 9:56

[Caihua News Agency]China Shipping Heavy Industry (00651.HK) ha annunciato che poiché i revisori della società hanno ancora bisogno di tempo aggiuntivo per completare le sue procedure di revisione, incluso ma non limitato a 1) revisione e conferma di debitori, creditori e istituzioni finanziarie; 2) Relazione di valutazione di vari saldi contabili; e 3) elementi probativi sul valore netto di realizzo della nave cancellata e, pertanto, la società non ha rilasciato l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 entro il 31 luglio 2021 o prima del 31 luglio 2021 I risultati dell’intero anno (2020 risultati dell’intero anno).

Sulla base dell’attuale valutazione del consiglio di amministrazione, si prevede che la società sarà in grado di raggiungere un accordo con i revisori dei conti sul bilancio di gruppo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e i risultati dell’intero esercizio 2020 saranno rilasciato entro la fine di agosto 2021.

L’articolo 13.49(3) del Regolamento Emittenti prevede che se un emittente non comunica i risultati preliminari sulla base del proprio bilancio ai sensi degli articoli 13.49(1) e 13.49(2) del Regolamento Emittenti, deve comunicarlo entro tre mesi dalla data di chiusura dell’esercizio di riferimento Risultati finanziari non ancora concordati con i revisori. Tuttavia, dopo un’attenta e attenta valutazione e considerazione della prevista data di pubblicazione dei risultati annuali 2020, il consiglio di amministrazione ritiene che la pubblicazione dei risultati annuali 2020 sulla base del bilancio concordato con i revisori prima dell’inizio dell’operazione al fine agosto 2021. Prudente e in linea con gli interessi degli azionisti complessivi della società e dei potenziali investitori.

A causa del ritardo nell’attuazione dei risultati annuali 2020, il Consiglio di Amministrazione comunica che la data della riunione consiliare sarà posticipata a fine agosto 2021.

Su richiesta della società, le azioni della società sono state sospese dalla negoziazione su The Stock Exchange of Hong Kong Limited alle 9:00 del 1 aprile 2021 e le negoziazioni continueranno a essere sospese fino a quando la società non soddisfa le condizioni per la ripresa delle negoziazioni.

Borsa di Hong Kong originale

leggi di più