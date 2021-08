China Tongfu (01763.HK) propone di emettere azioni A da quotare nel Science and Technology Innovation Board

Condividi questo articolo!

Data: 19 agosto 2021 alle 6:36

[Caihua News Agency]China Tongfu (01763.HK) ha annunciato che, in conformità con il piano di sviluppo dell’azienda e la strategia di sviluppo, al fine di migliorare la competitività globale dell’azienda e migliorare le capacità di sviluppo sostenibile dell’azienda, l’azienda intende presentare domanda per questo A- emissione di azioni e quotata al Science and Technology Innovation Board della Borsa di Shanghai.

Le risoluzioni di cui sopra sono state riviste e approvate dal consiglio di amministrazione il 18 agosto 2021 (mercoledì) e saranno presentate agli azionisti in occasione dell’assemblea generale straordinaria, dell’assemblea della classe di azioni nazionale e dell’assemblea della classe di azioni H per la revisione e l’approvazione.

La proposta preliminare di emissione della società rappresenterà non più del 13% del capitale sociale totale della società dopo l’emissione, ovvero il volume di emissione non supererà 47.797.398 azioni (incluse 47.797.398 azioni) e l’offerta pubblica di azioni sarà la proporzione del capitale sociale complessivo della società dopo l’emissione, oltre il 25%.

La quantità di emissione finale sarà determinata dal consiglio di amministrazione autorizzato dall’assemblea generale degli azionisti in consultazione con lo sponsor (lead underwriter) in conformità con i requisiti delle autorità di regolamentazione competenti, la situazione effettiva del mercato mobiliare e i requisiti patrimoniali del progetto di raccolta fondi, e prevarrà la quantità dopo la registrazione approvata dalla China Securities Regulatory Commission.

La società ha ragionevolmente determinato i progetti di investimento con i fondi raccolti in base all’attività principale esistente, alla scala di produzione e funzionamento, allo stato finanziario, alle condizioni tecniche, alle capacità di gestione e agli obiettivi di sviluppo. I progetti di investimento sollevati sono legati all’attività principale dell’azienda e si concentrano nel campo dell’innovazione tecnologica. Dopo aver detratto i costi di emissione, i fondi totali raccolti saranno investiti nei seguenti progetti in ordine di priorità: progetto di costruzione di un centro di medicina degli isotopi, progetto di costruzione di basi di produzione e ricerca e sviluppo di sorgenti radioattive, progetto di costruzione di basi di produzione di farmaci diagnostici e terapeutici mirati della Cina settentrionale, Shanghai Molecular Targeted Diagnostic and Therapeutic Drug R&S e progetto di costruzione della base di produzione, progetto di ricerca e sviluppo di farmaci per la diagnosi e il trattamento radiologico, importante progetto di ricerca e sviluppo di isotopi medici, tecnologia di apparecchiature per la medicina nucleare e progetto di sviluppo del prodotto, progetto di ricerca e sviluppo di container per il trasporto di materiale radioattivo, progetto di ricerca e sviluppo di apparecchiature per acceleratori a cortina elettronica a bassa energia, progetto di sviluppo di prodotti per serie di diagnosi mediche, catena del freddo ,1818 milioni.

Adottare una combinazione di assegnazione ai richiedenti che partecipano all’assegnazione offline e alla sottoscrizione online e all’emissione a investitori pubblici al valore di mercato o altri metodi approvati dall’autorità di regolamentazione dei titoli (inclusa ma non limitata all’assegnazione di azioni a investitori strategici).

Oltre all’emissione di investimenti pubblici, questa emissione prevede anche di organizzare l’assegnazione di azioni a investitori strategici. L’introduzione di investitori strategici aderirà ai principi di attrazione di capitale, attrazione di informazioni e introduzione di sistemi. Gli investitori dovrebbero comportarsi bene e avere un buona reputazione in patria e all’estero Concentrarsi sulla costruzione di un rapporto di cooperazione strategica a lungo termine e stabile con China Tongfu e aiutare l’espansione futura del business dell’azienda e l’implementazione strategica. In termini di portata dell’assegnazione strategica degli investitori, può essere orientata in modo completo a investitori multi-livello, tra cui: società nazionali ed estere note nella medicina nucleare, apparecchiature per la medicina nucleare, servizi medici e altri settori; partner nel settore industriale catena, ecc. Inoltre, la società prenderà in considerazione la creazione di uno speciale piano di gestione patrimoniale per consentire ai dirigenti e ai dipendenti principali di partecipare al posizionamento strategico di questa emissione sulla base delle operazioni aziendali, delle prestazioni dei dipendenti e dello sviluppo strategico, in modo da motivare efficacemente l’alta qualità talenti e dare pieno gioco all’entusiasmo e alla creatività dei dipendenti.

