China Traditional Chinese Medicine (00570.HK) guadagna il 27% in più in sei mesi La strategia complessiva di costruire un gruppo leader nel settore della medicina cinese per la salute group-shareandstocks.com

Data: 22 agosto 2021 alle 11:17

[Caihua News Agency]China Traditional Chinese Medicine (00570.HK) ha annunciato i suoi risultati intermedi per il semestre conclusosi il 30 giugno 2021, con un fatturato di 8,149 miliardi di yuan (RMB. Lo stesso sotto), un aumento del 22,45% anno- su anno; un utile di 930 milioni di yuan, è aumentato del 27,02% su base annua, con un utile per azione di 18,46 centesimi; è stato distribuito un dividendo intermedio di 6,66 centesimi di HK per azione.

Nella seconda metà dell’anno, sotto il forte sostegno del consiglio di amministrazione e la forte leadership del team di gestione, il Gruppo continuerà a concentrarsi su “Costruire in modo completo una catena del settore sanitario MTC sostenibile, coordinata e co-sviluppata, e costruire un’industria sanitaria MTC leader del settore.La strategia complessiva del “Gruppo”, facendo affidamento sulle entità industriali che sono sbarcate in tutto il paese, dispiega in modo completo risorse medicinali, promuove sinergie industriali, implementa creativamente innovazioni tecnologiche, aumenta notevolmente l’efficienza operativa, in modo completo migliorare la governance e costruire marchi leader del settore di alta qualità. Presterà attenzione al raggiungimento di una crescita economica con una maggiore efficienza, un’offerta più efficiente, una struttura più elevata e una crescita economica più verde e sostenibile.

In attesa dello sviluppo nella seconda metà dell’anno, le misure specifiche includono: far avanzare rapidamente il lavoro relativo alla trasformazione degli standard dei granuli di formula della medicina cinese per accogliere l’attuazione della nuova politica; il settore della medicina brevettuale cinese aderisce al multi- modo di pensare al marketing, rafforza lo sviluppo del terminale di mercato e il volume delle vendite; promuove in modo completo l’espansione del mercato del business dei pezzi di decotto, pezzi di decotto industriale, pezzi di decotto medico e pezzi di decotto premium sono integrati e sviluppati; continuare a promuovere la costruzione del sistema GACP per i medicinali cinesi materiali e consolidare le capacità di gestione della qualità dell’intero ciclo di vita insieme alle industrie intermedie e a valle; continuare a coltivare il nuovo modello di business della medicina tradizionale cinese per la salute e sforzarsi di essere nel campo della medicina tradizionale cinese e dei beni di consumo ulteriori scoperte; stabilire una gestione e un controllo di gruppo incentrati sulla strategia e promuovere in modo completo il miglioramento della governance; rafforzare il ruolo guida della ricerca scientifica e dell’innovazione e fornire competitività di base per lo sviluppo delle imprese; accelerare la digitalizzazione e la costruzione dell’informatizzazione per adattarsi alla futura trasformazione digitale; incremento La promozione del marchio “Longyin Chinese Medicinal Materials” accresce l’influenza e la forza trainante del marchio, esplora le riforme strategiche della gestione dei talenti, crea un sistema di remunerazione incentivante positivo e mobilita completamente l’entusiasmo e la creatività dei talenti.

Borsa di Hong Kong originale

