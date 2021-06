Chiudere i fondi comuni di investimento: protezione degli investimenti o trappola?

Forse una mattina stavi sfogliando i titoli e hai notato che un certo fondo comune chiuderà i battenti a nuovi investitori alla fine del periodo in corso. Giorno lavorativoChe cosa significa questo comunque?Se sei desideroso di investire in esso, aumenta il tuo tenendo In esso, o desideroso di vendere le tue partecipazioni? Di seguito sono elencate le caratteristiche dei fondi comuni chiusi, i motivi per cui i fondi comuni vengono chiusi e i fattori chiave che dovrebbero essere considerati nella valutazione dei fondi comuni chiusi.

Fondi chiusi e fondi chiusi

L’importante è saper distinguere Fondo chiuso con uno Fondo chiusoI fondi chiusi sono fondi comuni di investimento che, quando sono stati creati, hanno emesso al pubblico un numero fisso di azioni per poi strutturarle in azioni (infatti, cestino Azioni o obbligazioni) possono essere acquistate e vendute solo tramite borse valori.

I fondi chiusi sono Fondo aperto Questo non accetterà più fondi da nuovi investitori (investitori che attualmente non possiedono azioni del fondo).Per i fondi chiusi che attuano il “soft closing”, l’attuale azionista Il fondo può ancora acquistare le sue azioni dopo la chiusura al pubblico. In una rara “chiusura dura”, il fondo non accetta nuovi fondi da nuovi azionisti o azionisti esistenti.

Perché i fondi comuni di investimento vengono chiusi?

La ragione principale del reciproco vantaggio mutual società di fondi La decisione di chiudere la porta del suo fondo è che la strategia del fondo è minacciata Per dimensione del fondoIl fondo che ha maggiori probabilità di superare le sue dimensioni è Azioni a piccola capitalizzazione Fondi o Fondi in comuneQuando un fondo ha un buon rendimento, molti nuovi investitori sono disposti a investire in esso, ma poiché i fondi a piccola capitalizzazione si occupano divolume Azioni e fondi chiave preferiscono un portafoglio di sole 20 azioni circa e un gran numero di attività ostacolerà le strategie di questi due fondi.

Inoltre, una grande quantità di flussi di cassa può influire sulla comodità dei gestori di condurre transazioni.È molto più facile per una persona Gestore del fondo È più importante mischiare un titolo del valore di $ 500.000 rispetto a un rimescolamento di $ 10 milioni. La decisione di chiudere le porte del fondo ai nuovi investitori potrebbe essere quella di proteggere gli azionisti esistenti da una performance stagnante o in calo del fondo.I fondi aperti possono anche scegliere di chiudere se hanno intenzione di farlo Riorganizzazione.

Performance del fondo dopo la chiusura

Che impatto avrà la chiusura sulla performance del fondo? Beh, è ​​difficile da dire, ma gli investitori dovrebbero essere consapevoli che alcuni fondi chiusi tendono ad essere meno attraenti dopo la chiusura. Guida ai fondi comuni di MorningstarPubblicato nel 2003, citando uno studio in cui Morningstar tiene traccia della performance di un gruppo di fondi aperti chiusi a nuovi investitori. I fondi oggetto di studio appartenevano al primo 20% dei fondi della loro categoria prima della loro chiusura. Tuttavia, dopo tre anni di chiusura, il 75% della performance del fondo è sceso alla media.

Il rendimento inferiore non è necessariamente una conseguenza diretta della chiusura stessa, ma può essere il risultato di problemi che il fondo aveva incontrato prima della chiusura. Tuttavia, quando la chiusura del fondo indica che c’è un problema, la chiusura può effettivamente essere un segnale di gestione prudente.

Quando le cattive notizie

Molti fondi non decideranno di chiudere le porte a nuovi investitori finché la loro performance non sarà stata danneggiata dalla crescita.Questo Problema di agenzia Agency, A Conflitto d’interesse Fra creditore, Gli azionisti e il management hanno obiettivi diversi, motivo principale per cui molti fondi non hanno chiuso prima i battenti. Poiché le società di fondi apportano più fondi (spese) attirando investitori, la motivazione del fondo per aumentare la propria redditività potrebbe renderlo aperto per troppo tempo. Inoltre, il compenso di alcuni gestori di fondi è legato alla dimensione del fondo, quindi questi gestori hanno l’incentivo a gestire sempre più asset in portafoglio.

Per gli investitori, è importante rendersi conto che alcuni fondi chiusi stanno andando male solo a causa delle normali condizioni di mercato.Un fondo consistente Superare di gran lunga Il mercato è una scoperta rara, nel lungo periodo i fondi tendono a convergere al tasso medio di interesse.

Quando è la buona notizia?

D’altra parte, i grandi afflussi di fondi da parte degli investitori a volte indicano che i gestori di fondi hanno eccellenti capacità nella selezione delle attività per i portafogli di investimento. Alcuni fondi stabiliscono limiti al numero massimo di risorse che possono gestire quando vengono creati per la prima volta. La chiusura di tali fondi indica che i gestori di fondi stanno lavorando duramente per mantenere gli obiettivi di investimento originali del fondo e l’efficienza del trasferimento delle attività del fondo. Il fondo ha maggiori possibilità di ottenere buoni risultati dopo la sua chiusura.

La porta è chiusa, ma non bloccata per sempre

I fondi aperti possono scegliere di aprire e chiudere la porta come meglio credono. Prendiamo ad esempio l’Hartford Midcap Fund, inizialmente chiuso nel settembre 2001. valore del patrimonio netto Il prezzo a quel tempo era di circa US $ 15 per unità, un forte calo rispetto al picco del fondo di US $ 23 alla fine dello scorso anno.La pendenza verso il basso dal picco di $ 23 indica che i gestori di fondi stanno iniziando a lottare per mantenere la performance del fondo. Fascia media strategia.

Figura 1

Essendo un fondo chiuso, la performance del fondo è tornata al suo stato originale l’anno successivo, ma quando è stato riaperto nell’estate del 2002, la sua performance ha ricominciato a diminuire. Il fondo è stato nuovamente chiuso agli investitori nell’estate del 2003.

Stai dentro o esci?

Se attualmente detieni quote di un fondo che è stato annunciato essere chiuso a nuovi investitori, vuoi spremere Esci da quella porta o dovresti restare? Solo perché il tuo fondo sta chiudendo le sue porte a nuovi investitori non significa necessariamente che dovresti aspettarti di perdere denaro in futuro, soprattutto se la chiusura è una decisione prudente e tempestiva.

Linea di fondo

Quando il tuo fondo o fondo potenziale chiude, comprendere gli effetti positivi e negativi della chiusura è importante per decidere cosa fare, soprattutto perché di solito hai solo poco tempo per agire. Quando si valuta la chiusura di un fondo, dovrebbe essere fondamentale determinare se il fondo è stato danneggiato o se mantiene la sua strategia in modo da non danneggiare i suoi obiettivi. Ricordati di guidare il tuo investimento, altrimenti ti guideranno.