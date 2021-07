Ci sono eccezioni alla legge della domanda in economia?

Share it

Ci sono diverse definizioni Legge della domanda In economia. La definizione più comune si applica ai modelli macroeconomici, che mostrano una correlazione negativa tra il prezzo di una merce e la quantità domandata. Esistono alcune eccezioni del mondo reale alle definizioni basate su modelli, ma queste stesse eccezioni non si applicano a leggi della domanda più specifiche e logicamente deduttive.

Punti chiave In Econ 101, ci viene detto tutti che il prezzo e la quantità dei beni sul mercato raggiungeranno un punto di equilibrio in base alla loro domanda e offerta.

Questa “legge” afferma che quando la domanda per una data offerta aumenta, i prezzi aumenteranno; quando la domanda diminuisce, i prezzi diminuiscono.

Allo stesso modo, sotto la stessa domanda, all’aumentare dell’offerta, il prezzo diminuirà; e viceversa.

Tuttavia, è stato riscontrato che alcuni prodotti violano le regole della domanda e dell’offerta. Ne discutiamo alcuni qui.

Eccezioni al modello della legge della domanda

Il diagramma di domanda e offerta di base in microeconomia mostra il prezzo sull’asse verticale e la domanda sull’asse orizzontale e la curva di domanda è inclinata verso il basso. La curva di offerta è inclinata verso l’alto e all’equilibrio interseca la curva di domanda. Tuttavia, non tutti i mercati sono adatti a questo modello. L’aumento e la diminuzione della domanda di alcune materie prime sono correlati positivamente con i prezzi. Questo di solito accade con le materie prime che non hanno sostituti stretti.Gli economisti dicono alcuni di loro Giffen Goods E altri prodotti Veblen.

Le materie prime di Giffen indicano una curva di domanda inclinata verso l’alto nel modello. Storicamente, gli economisti possono solo indicare uno o due esempi di merci che si comportano come le merci di Giffen, come il riso di alcune province della Cina o le patate dell’Irlanda nel XIX secolo. Anche questi sono considerati controversi.

La maggior parte degli esempi colloquiali di prodotti Giffen sono in realtà prodotti Veblen, che sono il risultato di cambiamenti nei gusti dei consumatori. I beni di Veblen hanno effettivamente una curva di domanda inclinata verso il basso; la curva di domanda si sposta verso destra. Tuttavia, non tutti gli economisti definiscono questo come una violazione della legge della domanda.

Un altro gruppo di valori anomali sono le cosiddette materie prime Veblen, dal nome dell’economista Thorstein Veblen.Un tipo Veblen buono È un prodotto la cui domanda aumenta con l’aumento del prezzo a causa della sua unicità e attrattività Status symbolLe materie prime Veblen hanno una curva di domanda inclinata verso l’alto, che è in contrasto con la tipica curva inclinata verso il basso. Tuttavia, la merce Veblen è solitamente un prodotto ambito e di alta qualità, mentre la merce Giffen è solitamente un prodotto di bassa qualità senza sostituti prontamente disponibili.

Detrazione della domanda

La versione più ampia della legge della domanda non può essere tracciata sui grafici dei prezzi microeconomici. Non ci sono eccezioni a questa legge della domanda. Le sue regole derivano dal sillogismo o dalla logica deduttiva basata sul comportamento umano. Una semplice descrizione di questa regola è: quando il vero costo di acquisto di una merce aumenta, i consumatori spesso acquistano meno merci di quanto avrebbero comprato.

Il vero costo di acquisizione di un articolo include utilità-prezzoAnche se la domanda di oro e altre materie prime aumenta con l’aumento del costo, il costo opportunità relativo diminuirà effettivamente.