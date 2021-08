Cina, Pakistan e India competono per la posizione nel nuovo big game dell’Afghanistan Reuters

2/2 © Reuters. Foto del file: il primo ministro pakistano Imran Khan parla durante un’intervista con Reuters a Islamabad, in Pakistan, il 4 giugno 2021. REUTERS/Saiyna Bashir



Autori: Sanjeev Miglani, Asif Shahzad e Yew Lun Tian

(Reuters) – La Russia e l’Impero britannico hanno combattuto per l’Afghanistan nel 19° secolo, e gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica hanno combattuto per l’Afghanistan nel 20° secolo. Con i talebani che prendono il controllo di questo paese strategico senza sbocco sul mare, il nuovo grande gioco prende il controllo del Pakistan e il suo alleato, la Cina, spera di consolidare il suo controllo sulla regione.

Il Pakistan ha profondi legami con i talebani ed è stato accusato di sostenere l’organizzazione islamica perché ha combattuto un governo appoggiato dagli Stati Uniti a Kabul-Islamabad nega queste accuse. Quando i talebani hanno occupato Kabul la scorsa settimana, il primo ministro pakistano Imran Khan ha affermato che gli afgani avevano spezzato il “giogo della schiavitù”.

Quando i talebani hanno discusso e deciso il loro modello di governo, i media hanno riferito che erano coinvolti alcuni funzionari pakistani.

Un portavoce del ministero degli Esteri di Islamabad ha affermato che il Pakistan spera di raggiungere una soluzione politica inclusiva in Afghanistan per garantire pace e stabilità nella regione, ma ha aggiunto che “il ruolo chiave spetta ancora agli afgani”.

La Cina, che non è mai stata in Afghanistan prima ma è alleata con il Pakistan, estende un ramoscello d’ulivo https://www.reuters.com/world/china/taliban-advances-china-lays-groundwork-accept-an-awkward-reality -2021-08-14 Attratto dalle risorse minerarie dei Talebani https://www.reuters.com/world/asia-pacific/what-are-afghanistans-untapped-minerals-resources-2021-08-19, compreso il suo grande litio riserve, che è I componenti chiave dei veicoli elettrici. La Cina sta anche valutando la prospettiva di fornire ulteriore sicurezza per la sua stretta via di terra attraverso le montagne del Karakorum in Pakistan.

Poi c’è il nemico di lunga data dell’India-Pakistan, che da più di un anno si trova in una situazione di stallo militare al confine conteso con la Cina. L’India è il principale sostenitore del regime rovesciato a Kabul e le tensioni a Nuova Delhi stanno aumentando mentre il Pakistan e la Cina diventano i principali attori nell’Afghanistan governato dai talebani.

Tuttavia, la Cina ha affermato che lo scopo principale dei suoi contatti con i talebani è proteggere la sua regione occidentale dello Xinjiang dai militanti del Movimento islamico del Turkestan orientale (ETIM) anti-Pechino che potrebbero chiedere asilo in Afghanistan.

Zhang Li, professore di studi sull’Asia meridionale all’Università di Sichuan, ha dichiarato: “Sebbene il Pakistan possa considerare di usare l’Afghanistan per combattere l’India, questo non è necessariamente il caso della Cina”.

“La Cina è ora molto preoccupata per i talebani… per stabilire un regime inclusivo e moderato in modo che il terrorismo non si diffonda nello Xinjiang e nella regione. Restano da vedere altri calcoli”.

Il governo degli Stati Uniti ha dichiarato che l’ETIM non esiste più come organizzazione formale, ma come un’ampia etichetta utilizzata dalla Cina per opprimere vari gruppi musulmani, inclusi gli uiguri, nella regione dello Xinjiang. La Cina nega tutte le accuse di abuso di potere.

Brahma Chellaney, professore di studi strategici presso il New Delhi Policy Research Center, ha affermato che la Cina è preoccupata per la prospettiva di fornire due cose di cui i talebani hanno bisogno per gestire l’Afghanistan: riconoscimento diplomatico e infrastrutture e assistenza economica tanto necessarie.

Ha detto: “Una Cina opportunista utilizzerà sicuramente questa nuova apertura per entrare strategicamente in Afghanistan, che è ricco di risorse minerarie, e approfondire la sua penetrazione in Pakistan, Iran e Asia centrale”.

Ricordi dolorosi

Raza Ahmad Rumi, un commentatore politico che insegna all’Ithaca College di New York, ha detto che il Pakistan ha esultato per il disagio dell’India quando le cose sono cambiate. Da quando i due paesi sono diventati paesi indipendenti dopo la divisione del subcontinente nel 1947, i due paesi hanno combattuto tre guerre.

Rumi ha dichiarato: “Gli applausi pakistani testimoniati sui social media e sugli schermi televisivi sono in gran parte legati al declino dell’influenza dell’India, perché i circoli politici tradizionali considerano gli stretti legami di (presidente afghano Ashraf) Ghani con l’India come una minaccia”.

L’India ha ricordi dolorosi del predecessore dei talebani al potere dal 1996 al 2001 e dei legami dell’organizzazione con il Pakistan.

Un aereo della Air India è stato dirottato nel 1999 e alla fine è atterrato a Kandahar, nel sud dell’Afghanistan. New Delhi ha rilasciato tre alti militanti pakistani nella sua prigione in cambio del ritorno dei passeggeri, ei talebani hanno permesso ai dirottatori e ai prigionieri rilasciati di andare in Pakistan.

“La nostra posizione oggi è quella di adattarci alla realtà. Dobbiamo combattere una lunga guerra in Afghanistan. Non abbiamo un confine continuo, ma abbiamo interessi lì”, ha detto Jayant Prasad, l’ex ambasciatore indiano a Kabul.

Fonti diplomatiche a Nuova Delhi hanno affermato che nell’ultimo anno, quando i talebani sono diventati la forza dominante e sono iniziati i negoziati con la mediazione degli Stati Uniti a Doha, i diplomatici indiani hanno stabilito contatti con l’organizzazione.

“Stiamo parlando con tutte le parti interessate”, ha detto uno di loro, ma non ha voluto conoscere i dettagli specifici della discussione. Alcune persone nel paese hanno criticato il fatto che quando gli stessi Stati Uniti hanno iniziato i negoziati con i talebani, l’India ha messo tutte le sue uova nel paniere del governo Ghani, ma era troppo tardi a New Delhi.

‘Non rieseguire’

La fonte ha affermato che, nonostante ciò, l’India come principale attore economico potrebbe essere attraente per i talebani, sperando di evitare un’eccessiva dipendenza dalla Cina.

L’India ha progetti di sviluppo in ciascuna delle 34 province dell’Afghanistan, indipendentemente dalle dimensioni, compreso il palazzo del parlamento costruito a Kabul.Dopo aver spazzato la città la scorsa settimana, i talebani armati hanno già occupato la città.

L’ex giornalista di Reuters Myra MacDonald, autrice di tre libri sull’Asia meridionale, ha affermato che sebbene l’acquisizione dei talebani sia stata una battuta d’arresto per l’India, non è finita per New Delhi.

“Questa non è una ripetizione del passato. Questa volta tutti saranno più attenti a non permettere al terrorismo islamico in Afghanistan di esplodere come avvenne prima dell’11 settembre”.

“Inoltre, relativamente parlando, questa volta l’India è molto più forte del Pakistan economicamente”.

Un membro anziano dei talebani ha detto a Reuters che l’impoverito Afghanistan ha bisogno dell’aiuto dei paesi della regione, tra cui l’Iran, gli Stati Uniti e la Russia.

“Speriamo che ci aiutino e sostengano la nostra gente, in particolare il settore sanitario, in particolare il settore commerciale e il settore minerario”, ha affermato Waheedullah Hashimi, che ha il diritto di partecipare al processo decisionale dell’organizzazione.

“Il nostro compito è convincerli ad accettarci”.