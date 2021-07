Cinque value investor di grande successo

Il concetto alla base della filosofia dell’investimento di valore è semplice: gli investitori possono ottenere grandi risultati reddito Attraverso l’acquisto Titoli Molto al di sotto del loro commercio Valore intrinseco.Nel suo libro Analisi dei titoli (1934) e Investitore intelligente, (1949) Benjamin Graham–padrino investimento di valore——Spiega agli investitori: “Un’azione è più di un semplice Codice magazzino O segnale elettronico; è il capitale del proprietario dell’attività effettiva e il suo valore potenziale non dipende dal prezzo delle azioni. “

La filosofia di investimento di Graham ha aiutato molti dei suoi discepoli ad arricchirsi. A partire dal 2021, il suo seguace più famoso, Warren Buffett, È il sesto uomo più ricco del mondo con un patrimonio netto di oltre 101,3 miliardi di dollari USA. Ma Buffett non è l’unico investitore che ha tratto grandi benefici dall’adozione dei metodi di investimento di Graham. Di seguito sono riportati cinque investitori di valore meno noti, nonostante il loro record impeccabile di battere il mercato anno dopo anno.

Punti chiave Sebbene non siano famosi come Warren Buffett, ci sono molti investitori di valore di grande successo. Loro includono:

Michael Lee-Chin è il presidente di Portland Holdings, una holding canadese.

David Abrams gestisce l’hedge fund Abrams Capital Management con sede a Boston.

Mohnish Pabrai gestisce il Fondo di investimento Pabrai.

Allan Mecham gestiva l’Arlington Value Capital Management a Salt Lake City.

In qualità di Co-CEO di Markel Corp., Tom Gayner gestisce il portafoglio di investimenti della compagnia assicurativa.

Michele Lichene

Michael Lee-Chin è nato da una madre adolescente in Giamaica nel 1951 ed è una delle persone più gentili del Canada. MiliardarioDopo essersi diplomato al liceo, Lee-Chin si è trasferito in Canada per continuare la sua formazione in ingegneria. è entrato Settore finanziario Avere un lavoro a 26 anni Fondo comune Venditore. Quando Li Qin è andato porta a porta per convincere le famiglie ad acquistare fondi comuni di investimento, è diventato ossessionato dalla scoperta di una formula costante che avrebbe potuto utilizzare per arricchire se stesso e i suoi clienti.

Anni dopo, scoprì questa formula e la raccolse in cinque caratteristiche condivise da ricchi investitori:

Hanno un portafoglio aziendale concentrato di alta qualità. Capiscono le attività nel loro portafoglio. Usano il denaro degli altri con attenzione per creare la propria ricchezza. Garantiscono che la loro attività si trovi in ​​un settore con una forte crescita a lungo termine. Tengono la propria attività da molto tempo.

Con queste cinque leggi, Li Qin ha preso in prestito cinque milioni di dollari e ha investito in una sola società. Quattro anni dopo, il valore delle sue azioni è aumentato di sette volte. Ha venduto queste azioni e ha utilizzato i profitti per acquisire una piccola società di fondi comuni di investimento.Prima di vendere la società a Manulife Financial, il suo patrimonio in gestione è cresciuto da $ 800.000 a oltre $ 15 miliardi.MFC).

Oggi, Lee-Chin è il presidente di Portland Holdings, che ha più operazioni nei Caraibi e nel Nord America. Il suo mantra è “compra, tieni e prospera”. A luglio 2021, il suo patrimonio netto è di 1,5 miliardi di dollari.

David Abrams

Con pochissime attività di marketing e raccolta fondi, David Abrams ha stabilito un Hedge Fund Gestito asset per oltre 10 miliardi di dollari USA. In qualità di capo della Boston Abrams Capital Management Company fondata nel 1999, Abrams ha ottenuto un rendimento netto annualizzato del 15% per gli investitori nei primi 15 anni del fondo, quindi ha sovraperformato la maggior parte dei gestori di fondi.

Il Fondo Abrams è unlevered: non utilizza fondi presi in prestito (con leva finanziaria) per investire e detiene grandi quantità di denaro a portata di mano.

Guarda Abrams Capital di agosto 2019 Modulo SEC 13-F I documenti mostrano che la società detiene un portafoglio di investimenti molto concentrato di 3,68 miliardi di dollari, ognuno dei quali detiene una quota molto ampia. Le grandi proprietà di Abrams In termini di valore, le società che rappresentano il 42% del portafoglio sono Celgene Corp. (CELG) (17% del portafoglio), PG&E Corp. (PCG) (15% di capitale) e Franklin Resources (BEN) (9%).

Mohanish Pabre

Mohnish Pabrai è noto per aver speso più di $ 650.000 a pranzo con Warren Buffett e segue il dogma dell’investimento di valore.alcunisecondo Forbes, Pabrai «Non gli interessa un’azienda che sembra sottovalutata del 10%. Ha intenzione di guadagnare cinque volte tanto in pochi anni. Se pensa che l’opportunità non sia scontata, passerà.alcunialcuni

Dopo aver venduto la sua attività IT per oltre 20 milioni di dollari nel 1999, Pabrai ha fondato Pabrai Investment Funds, una società di investimento modellata sulla partnership di investimento di Buffett.alcuniIl suo metodo di investimento “Vinco al rialzo e non perdo molto al ribasso” è ovviamente efficace. Tra il 2000 e il 2018, Pabrai è stata in grado di ottenere rendimenti cumulativi superiori al 900% per gli investitori.alcunialcuni

A partire dal 2020, Pabrai Investment Funds gestisce 674,5 milioni di dollari di asset.alcunialcuni

Il suo portafoglio di investimenti è concentrato in India e nei paesi emergenti, perché non ha riscontrato che ci siano molti prezzi sbagliati o titoli sottovalutati nel mercato statunitense.alcunialcuni

Alan Mecham

Allan Mecham non è un tipico gestore di hedge fund. Ha lasciato il college e vive vicino a Salt Lake City, nello Utah, lontano da Wall Street, dove ha fondato l’Arlington Value Capital Management. Con la fine 1,4 miliardi di asset in gestione, Mecham esegue strategie di investimento di valore per i suoi clienti. Opera circa una o due volte l’anno, detiene da 6 a 12 titoli nel suo portafoglio e trascorre la maggior parte del tempo a leggere il rapporto annuale della società. Ad agosto 2019, le sue posizioni principali sono presso Berkshire Hathaway (BRK.B) – la società di Buffett rappresenta il 30% del portafoglio – e Alliance Data Systems (ADS) (13%).

Dal 2007 al 2019 è uscito Arlington Value Tasso di crescita annuale composto (CAGR) 18,36%. Nel 2012 è stato riferito che gli investitori che hanno investito in Mecham dieci anni fa aumenteranno il loro capitale del 400%.

Secondo i rapporti, a partire da aprile 2020, Allan Mecham chiuderà Arlington Value Capital Management per problemi di salute.

Tom Gayner

In qualità di Co-CEO di Markel Corporation (MKL), Un’attività di riassicurazione con un modello di business simile a Berkshire Hathaway (BRK-A), Tom Gayner è responsabile delle attività di investimento di Markel, compresa la gestione del suo flottante. I float sono fondi forniti dagli assicurati che sono detenuti prima che i sussidi assicurativi di Markel siano pagati per i sinistri. In totale, Gehner gestisce più di 5,3 miliardi di dollari di asset.

A causa del suo Elencato Dal 1986 al 2014, Markel ha aggiunto Valore contabile Aumento del 20% ogni anno. Ancora più importante, la performance di Gehner supera l’indice S&P 500 di centinaia di punti base ogni anno. La sua strategia consiste nell’allocare fondi a grandi portafogli aziendali sottovalutati dal mercato (140 titoli a partire dal 2020). Apprezza innanzitutto le aziende ben gestite e preferisce le grandi aziende globali.

Linea di fondo

Warren Buffett non è l’unico value investor premiato dal mercato. Molti investitori hanno beneficiato molto dalla fedele esecuzione della strategia di Benjamin Graham di scegliere azioni che scambiano al di sotto del loro valore intrinseco.