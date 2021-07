Circa 100 funzionari della CIA e le loro famiglie soffrono di “Sindrome dell’Avana” – Direttore della CIA Reuters

La sindrome dell’Avana presenta sintomi come vertigini, nausea, emicrania e perdita di memoria.È così chiamata perché è stata segnalata per la prima volta da un funzionario degli Stati Uniti all’ambasciata degli Stati Uniti a Cuba nel 2016.

Burns è stato nominato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden come il primo diplomatico professionista a servire come direttore della Central Intelligence Agency.In un’intervista alla National Public Radio, ha dichiarato di aver rafforzato gli sforzi dell’agenzia per determinare la gravità della sindrome. responsabilità.

