Citi taglia i titoli tecnologici mentre i rendimenti del Tesoro USA salgono

Osservazione del mercato

Un gruppo di 31 organizzazioni ha scritto in una recente lettera aperta al presidente Biden che la protezione della pensione degli americani è instabile e che la legislazione su pensioni, sicurezza sociale e altri problemi di risparmio o assistenza sanitaria deve essere decisa dai funzionari del governo. Aziende, think tank economici e altre organizzazioni hanno firmato una lettera in cui sollecitava il presidente a formare un gruppo di lavoro interagenzia composto da un numero di dipartimenti governativi di alto livello, tra cui il Dipartimento del Lavoro, il Dipartimento del Tesoro, la Securities and Exchange Commission e il Comitato per la politica di genere della Casa Bianca, firmato da ADP, Edelman Financial Engine, Employee Welfare Institute e Prudential.

