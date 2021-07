Città-stato straniere in lutto

Dopo aver vissuto a Dubai per un anno, il mio amico americano dovrebbe essere molto arrabbiato. I divieti locali includono l’omosessualità e il sesso extraconiugale. Nella sua borsa, anche nel sangue, una traccia di marijuana porterà all’arresto. Se è solo per mantenere gli inglesi, c’è libertà.Questo è un discorso ipocrita e dolce, ma è casuale come l’architettura.

Per spiegare il suo sguardo liberatorio, il suo senso di agio, ha citato la cultura, non la legge. A Dubai manca anche la pressione informale di “identità” in termini di diritti riservati. L’appartenenza a minoranze etniche sovrapposte non lo definisce in una città che non riflette. Quando il transitorio diventa la regola, non c’è motivo di discutere o addirittura dubitare di “chi è”. A settemila miglia di distanza dalla sede centrale, è libero dalla prova della doppiezza e dall’anelito al bene e al male ogni giorno, ed è supervisionato dalle sue generazioni più giovani. Alcune delle cose più preziose della vita sono proibite nella monarchia del Golfo. Ma avere la possibilità di dimenticare se stessi e scomparire alla vista di tutti è anche una sorta di libertà.

La risposta sta nel dove trovarlo in futuro. Ora, il sole sta tramontando nella poesia idilliaca di alcuni nomadi. A Hong Kong il problema è il riassorbimento in Cina. A Singapore questa è una pandemia e un nuovo impegno per il “core” del Paese. Anche gli Emirati Arabi Uniti, di fronte a malattie e disoccupazione interna, hanno cacciato un gran numero di stranieri.

La pressione della carriera mantiene indisturbata la vita interiore

So che ci saranno pochissime persone in lutto dopo la città-stato straniera. Sicurezza ottusa, pulizia volgare: bussare a un posto del genere è un must per i bohémien. Ma la superficialità si può liberare. Queste città offrono un tipo di libertà che le città più presuntuose non potranno mai ottenere. Sebbene la popolazione nata all’estero rappresenti un terzo o più della sua popolazione, New York e Londra sono integrate nella cultura nazionale. Berlino, Parigi e Tokyo sono più stabili. C’è una storia profonda qui che può essere adattata o risolta. L’atmosfera è determinata dai valori politici e dai gusti estetici e dalla rude democrazia commerciale.

Nessuno di questi posti Lavagna Un giovane entrepot può farlo. È una metafora per le persone che si riscrivono nella grande città, ma – dico che questo è il venditore ambulante di questa idea – è anche una mezza bugia.Più spesso, sono scritti come nelI luoghi vecchi e strutturati segnano l’individuo, non il contrario.

Si può vedere che Dubai e i suoi pari sono stati in grado di liberarsi proprio a causa della loro sterilità. La pressione sul lavoro mantiene indisturbata la vita interiore. Anche a Singapore, dove le relazioni ei ricordi d’infanzia avrebbero dovuto radicarmi, mi sento senza peso. Un mondo basato su queste città subirà ritardi. Ma un mondo senza di loro priverà alcuni tipi di persone dell’opportunità di ricreare.

Questo è il tipo che conosco. Si è detto così tanto sulla frattura tra la classe globale e le altre classi, che la divisione all’interno della prima tribù scomparve. Tra i miei coetanei, quelli che si precipitano al più presto in città-stato di solito sono i primi laureati nelle loro case. Alcune persone hanno camminato e hanno ignorato la presa in giro “sporca” (fallita a Londra, prova a Hong Kong). Desiderano una vita più ampia di quella in cui sono nati, ma non hanno ironia o imbarazzo riguardo al godimento materiale. È la classe media di seconda generazione che preferisce le grandi città o affronta il pericolo.

Questo disgusto deve spiegare il divario nel trattamento artistico. Le città più drammatiche nell’attuale era della globalizzazione appaiono anche nelle città vittoriane. Alcune persone hanno interagito con mercanti stranieri nel Medioevo. La differenza nell’ultimo mezzo secolo circa sono gli arrivisti come gli Emirati Arabi Uniti e Singapore.Joseph O’Neill cane Con Kevin Pazzo ricco asiatico Tuttavia, a parte questo, le storie dietro quelle finestre della torre di ghiacciolo sono sconosciute.

Nel loro fasto, queste città mi hanno ricordato la Legione Straniera francese: un punto di riferimento per coloro che desiderano liberarsi della propria identità, una fusione di durezza e apertura. Proprio come i legionari non prestano giuramento alla Francia, l’appartenenza alla città non implica una lealtà più ampia. Se anche questi luoghi soccombessero a una grande svolta verso l’interno, la perdita supererebbe il business.

