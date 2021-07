Classifica della maggior parte delle azioni detenute da Southbound Trading al 28 luglio

Condividi questo articolo!

Data: 29 luglio 2021 alle 8:32

Nell’ultimo giorno di negoziazione (28 luglio), il maggior numero di azioni aumentato da Southbound Stock Connect è stato Gome Retail (00493-HK).Il numero di azioni aumentato è stato di 5.2425.000 azioni, con un aumento dell’1,601%. l’aumento, il numero di azioni è aumentato a 3327466.000 azioni, pari al 13,95% del totale emissione.

Il secondo posto è SMIC (00981-HK), che ha aumentato la sua partecipazione di 46705000 azioni e il suo rapporto di partecipazione è stato del 3,096%.Dopo l’aumento della partecipazione, la sua partecipazione è salita a 1555095855 azioni, pari al 19,67% del totale delle emissioni.

Al terzo posto c’è Hope Education (01765-HK), che ha aumentato la propria partecipazione di 3.8792.000 azioni e il suo rapporto di partecipazione è stato del 3,010%.Dopo l’aumento di partecipazione, la sua partecipazione è salita a 1.327.381.507 azioni, pari al 16,63% del emissione totale.

scorta

data della transazione

data della transazione

Sovrappeso

2021-07-27

2021-07-28

numero di serie

nome

Partecipazione azionaria

Contabilizzato per circolazione

Partecipazione azionaria

Contabilizzato per circolazione

Numero di condivisioni

Proporzione

100493 Gome Retail 327504100013.73%33274660013.95%524250001.601%200981 SMIC 150839085519.08%155509585519.67%467050003.096%301765 Hope Education 128858950716.14%132738150716.63%387920003.010%401810Xiaomi Group-W316465623612,641% 163565623612,61%. 801060 Alibaba Pictures 413822862015.41%415295862015.46%147300000.356%901628Gruppo Yuzhou 115000 Ferro 4014330309.53%4131660309.81%117330002.923%1202357 AVIC 72192302711.61%73351602711.80%115930001.606%1306666 Istruzione %762200027.907%1701800 China Communications Construction 121553800027.50%122306300027,67%75250000.619%1801171 Yanzhou Coal Industry Co., Ltd. 39938500021.01%40674700021.40%73620001.843%1903969 Cina Numero di tessera 42824900021.74%43553700022.11%72880001.702%2001368 Xtep International 42990054516.35%43702554516,62%71250001.657%

Fonte: FinetAI

(Le informazioni di cui sopra sono solo di riferimento, non una guida all’investimento)

