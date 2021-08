Classifica delle entrate delle società TJX (TJX)

Società TJX (Città di Tientsin) Ha portato a scontare le azioni di abbigliamento e moda per la casa in rialzo mercoledì dopo che il rivenditore a basso prezzo ha riportato migliori del previsto Performance trimestraleLa società madre di HomeGoods, TJ Maxx e Marshalls ha guadagnato 64 centesimi per azione nel secondo trimestre (Q2), recuperando da una perdita di 18 centesimi per azione nello stesso periodo dello scorso anno. Gli analisti si aspettavano guadagni di 58 centesimi per azione. allo stesso tempo, Vendite nette Supera facilmente i 12,08 miliardi di dollari USA Aspettative di Wall Street 11,2 miliardi di dollari, un aumento del 67% rispetto ai 6,7 miliardi di dollari registrati nello stesso periodo dello scorso anno.

Punti chiave Dopo che le società TJX hanno superato le aspettative dei massimi e dei profitti degli analisti, mercoledì i titoli di abbigliamento a basso prezzo e moda per la casa sono aumentati.

Il prezzo delle azioni di TJX è salito dalla linea di tendenza superiore del modello a triangolo simmetrico superiore alla media, indicando l’interesse all’acquisto degli investitori istituzionali.

Il prezzo delle azioni di Ross Stores, Inc. (ROST) è rimbalzato dall’ampio volume della linea di tendenza a 10 mesi e dalla media mobile semplice (SMA) a 200 giorni, indicando che gli acquirenti sono fiduciosi.

TJX esclusivo aperto solo Negozio comparabile L’indicatore delle vendite, che confronta la crescita delle vendite dei negozi aperti nell’ultimo trimestre con le vendite di quei negozi nello stesso giorno dell’anno fiscale 2020, è aumentato del 20%.prodotti per la casa parte Poiché molti consumatori continuano a studiare e lavorare a casa durante la pandemia, sono in una posizione di leadership in questo indicatore, con un aumento su base annua del 36%.

La direzione stima che i negozi legati al COVID siano stati temporaneamente chiusi in Europa, Canada e Australia questo trimestre e che le entrate nel trimestre siano state comprese tra 300 milioni di dollari e 350 milioni di dollari. Linea superiore E avrà un effetto negativo sui guadagni nell’intervallo da 5 centesimi a 7 centesimi. Tuttavia, la società ha affermato che i negozi negli Stati Uniti, in Canada e in Europa sono ancora operativi in ​​questo trimestre. Al 19 agosto 2021, il valore di mercato delle azioni TJX era di 88,07 miliardi di dollari, con un aumento del 6,9% su base annua. Gli investitori possono anche guadagnare l’1,5% Rendimento da dividendo.

TJX stock da uno Triangolo simmetrico All’inizio di questo mese, seguito dall’impressionante rapporto sugli utili del rivenditore che è tornato alla linea di tendenza principale del modello, per poi salire da quel livello. Inoltre, il volume delle transazioni è superiore alla media, indicando l’interesse all’acquisto degli investitori istituzionali.Coloro che desiderano scambiare slancio dovrebbero considerare di inserire un’iniziale Stop loss ordine A metà di ieri Giornata ampia E trascina lo stop loss al di sotto del minimo di ogni barra superiore fino allo stop loss.

Rivenditore di abbigliamento a basso costo Ross Stores, Inc. (Tatto) Dopo l’impressionante trimestre del suo concorrente, mercoledì ha anche aggiunto guadagni impressionanti. Diamo un’occhiata ai prossimi guadagni della società.

Ross Store Company (ROST)

Ross Stores gestisce il marchio Ross Dress for Less e dd’s DISCOUNTS e prevede guadagni per il secondo trimestre di 94 centesimi per azione e ricavi per 4,43 miliardi di dollari. Ciò rappresenta un miglioramento significativo rispetto alla perdita segnalata di 18 centesimi per azione nelle vendite di 2,7 miliardi di dollari USA per il trimestre di giugno 2020.Gli investitori dovrebbero anche cercare continuamente Alla luce della dichiarazione della società nella sua ultima teleconferenza sugli utili secondo cui si prevede che la domanda repressa dei consumatori fornirà tendenze di vendita favorevoli per il resto dell’anno, le entrate sono aumentate rispetto al trimestre precedente.Alla chiusura di mercoledì, il titolo viene scambiato a $ 124,05 Valore di mercato A 44,3 miliardi di dollari, il rendimento da dividendo è dello 0,92%, che è aumentato solo dell’1% finora quest’anno.

Il prezzo delle azioni del Ross Store è rimbalzato dalla linea di tendenza a 10 mesi e dalla linea di tendenza a 200 giorni Media mobile semplice (SMA) Un gran numero di transazioni di mercoledì ha mostrato che gli acquirenti erano convinti.I trader attivi che desiderano aderire dovrebbero considerare di crearne uno Obiettivo di profitto Vicino alla resistenza principale chiave di $ 132 e imposta uno stop loss al di sotto del blu per proteggere il capitale Tendenza al rialzo Filo.

