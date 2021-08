Cobham accetta di acquisire il gruppo rivale britannico della difesa Ultra Electronics per 2,6 miliardi di sterline

Il gruppo aerospaziale e della difesa di proprietà di private equity Cobham ha concordato Acquisita la rivale Ultra Electronics per 2,6 miliardi di sterline Nella recente acquisizione di esperti di ingegneria britannici.

Advent International, proprietaria di Cobham e del gruppo di private equity statunitense, si è impegnata a proteggere le opportunità di lavoro e la sicurezza nazionale nel Regno Unito al fine di alleviare le preoccupazioni del governo sulla transazione.

Ultra fornisce tecnologie chiave al governo britannico, tra cui equipaggiamento sonar e caccia sottomarini della Royal Navy, sistemi di controllo per la flotta di sottomarini missilistici nucleari britannici Trident e componenti per caccia F-35.

Secondo i termini della transazione, gli azionisti di Ultra riceveranno 35 sterline per azione e un dividendo provvisorio di 16,2 pence in scadenza il mese prossimo.La società è valutata 2,57 miliardi di sterline. Il prezzo è un premio del 63% rispetto al prezzo di chiusura di Ultra il 24 giugno prima della prima offerta di Cobham, a 28 sterline per azione.

Cobham ha dichiarato che “riconosce l’importanza speciale del contributo di Ultra all’economia britannica e alla sicurezza nazionale”.

Ha affermato che contatterà il governo e fornirà “impegni giuridicamente vincolanti e applicabili” per Ultra, tra cui “un’adeguata protezione delle capacità sovrane britanniche, continuità dell’approvvigionamento e capacità britanniche critiche”.

Ha aggiunto che istituirà un “forum” con i rappresentanti del governo per ottenere “dialogo continuo, cooperazione e supervisione” e per garantire che le autorità britanniche “capiscano appieno come Cobham stia mantenendo le sue promesse”.

Sebbene entrambe le società siano d’accordo, la transazione potrebbe aumentare le preoccupazioni sulla vulnerabilità delle società britanniche di difesa e ingegneria alle acquisizioni.

Meggitt, un altro esperto britannico di aerospazio e difesa, ha pubblicato i suoi termini Il gruppo statunitense Parker Hannifin ha acquisito per 7,1 miliardi di sterline di lunedi. Meggitt sta ancora aspettando i dettagli di una possibile offerta per un’altra società aerospaziale statunitense TransDigm. La British Takeover Commission ha fornito a TransDigm un’offerta definitiva prima del 14 settembre.

Si dice che il Segretario al Commercio britannico Kwasi Kwarteng “Interessato attivamente” Nell’acquisizione di Ultra e Meggitt, però, nessuna decisione di intervenire è stata ancora presa. Una revisione formale della sicurezza nazionale di qualsiasi transazione può richiedere diversi mesi.

Secondo la legge sulle imprese del 2002, il Segretario del Commercio può intervenire in fusioni e acquisizioni per motivi di sicurezza nazionale, stabilità finanziaria e diversificazione dei media. Nel gennaio 2022 entrerà in vigore una serie più ampia di norme nazionali in materia di sicurezza e investimenti.

L’acquisizione di Cobham da parte di Advent lo scorso anno ha scatenato una protesta politica. Il governo ha infine convenuto che la transazione potrebbe avvenire sotto la promessa ufficiale di un severo controllo. Entro 18 mesi dopo aver ottenuto il controllo, Advent ha venduto più della metà dei suoi beni acquistati per valore.

Il presidente del Cobham Group Shonnel Malani ha dichiarato che la società riconosce che “la fusione di Cobham e Ultra svolgerà un ruolo importante nella difesa dei ‘Five Eyes’ e si impegna a proteggere la continuità della fornitura al Regno Unito e ai nostri alleati”.

Tony Rice, presidente di Ultra, ha dichiarato che la società ha “ragione” [Advent’s] Gli impegni delle parti interessate abbinati agli impegni giuridicamente vincolanti nei confronti del governo “tuteranno gli interessi delle parti interessate”.