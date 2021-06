Cobham mette gli occhi sul concorrente britannico Ultra Electronics

Il gruppo aerospaziale e della difesa britannico Cobham, sostenuto da private equity, sta considerando di fare un’offerta per la rivale Ultra Electronics, che si dice crei un “campione globale dell’elettronica per la difesa”.

La società è stata acquisita lo scorso anno dal gruppo di acquisizioni statunitense Advent International per 4 miliardi di sterline, che ha dichiarato venerdì che sta studiando “strutture multiple” per ottenere una fusione con Ultra.

Questi includono offerte di acquisizione ai rivali di Londra, o inversione a Ultra in cambio di nuove azioni nel gruppo combinato.

Cobham ha affermato che le due società “hanno una lunga tradizione come innovatrici e condividono capacità complementari avanzate per fornire soluzioni mission-critical agli Stati Uniti, al Regno Unito e ad altri importanti alleati”.

Questi due gruppi sono i principali fornitori di componenti degli aerei Eurofighter Typhoon e dei caccia F-35, che saranno schierati su due nuove portaerei della Royal Navy.

L’interesse di Cobham ha spinto la dichiarazione fortemente formulata da Ultra, affermando di non aver ricevuto alcuna offerta dagli acquirenti. La società ha affermato che la possibile combinazione di alcune o tutte le sue risorse di comunicazione con le risorse del CAES di affari elettronici di Cobham è nelle “primissime fasi delle discussioni esplorative”.

Ultra ha aggiunto che nell’ambito di questi colloqui, Advent e Cobham hanno confermato di “non considerare attivamente un’offerta per Ultra”. Ha detto che ora ha chiuso questi negoziati.

Alla fine degli scambi di venerdì, il prezzo delle azioni di Ultra è aumentato di quasi il 7% a 23 sterline.Dopo la notizia dell’interesse di Cobham, la società è stata valutata a 1,64 miliardi di sterline.

Ultra è in una svolta per il meglio sotto la guida del CEO Simon Pryce. La società è riuscita a sbarazzarsi della maggior parte dell’impatto della pandemia di coronavirus e ha riferito a marzo che nell’anno fino alla fine di dicembre l’utile ante imposte è aumentato del 14% a 103 milioni di sterline. La domanda per le sue attrezzature per la caccia sottomarina e altri strumenti per la guerra informatica continua ad aumentare.

La notizia dell’interesse di Cobham per Ultra è aumentata La recente spinta al private equity Dopo la pandemia, gruppi ricchi di liquidità hanno acquistato alcune delle società più note sul mercato azionario britannico.

La società americana Clayton, Dubilier & Rice si è offerta per acquisire la catena di supermercati Wm Morrison. Lone Star è partito all’inizio di questa settimana Possibili offerte di alto livello Dopo essere stato rifiutato dal fornitore di componenti aerospaziali e per la difesa FTSE 250.

Secondo i dati di Refinitiv, quest’anno le offerte di private equity per le società quotate nel Regno Unito sono ammontate a 21 miliardi di sterline.

L’acquisizione di Cobham da parte di Advent è Opposto dalla famiglia del fondatore E diversi ex dirigenti della società hanno espresso preoccupazione per ciò che hanno affermato essere l’apparente mancanza di controllo da parte del governo. La tecnologia pionieristica di rifornimento aria-aria dell’azienda è utilizzata in tutti gli aerei a reazione veloci occidentali e si teme che Advent possa sciogliere il gruppo.

Gli oppositori della transazione hanno sottolineato che Advent ha continuato a vendere molte delle attività di Cobham, inclusa la tecnologia di rifornimento aria-aria.

Advent ha preso una serie di impegni al momento dell’acquisto e ha detto che continuerà a rispettare questi impegni.

Cobham ha detto che non è sicuro che verrà prodotta alcuna combinazione, né è sicuro che verrà fatta un’offerta. La società deve annunciare la sua intenzione di acquisire Ultra o andarsene prima del 23 luglio.