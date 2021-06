Coinbase si tuffa con Bitcoin e altre criptovalute – shareandstocks.com

Banca di monete Martedì è sceso del 5% ed è attualmente scambiato a circa US $ 212, non lontano dal minimo storico e lontano dal prezzo massimo di circa US $ 429,50.

Sono passati solo due mesi Coinbase diventa pubblico Attraverso la quotazione diretta delle proprie azioni. Inutile dire, Il tempismo è già pessimo. Il prezzo delle azioni di Coinbase è sceso di oltre il 35% dal prezzo di chiusura il primo giorno di quotazione. Durante questo periodo, Bitcoin è diminuito di oltre il 50%.

Sebbene molti rialzisti di Coinbase credano che la società non sarà influenzata dalle fluttuazioni dei prezzi delle criptovalute personali come Bitcoin, Ethereum e Dogecoin, si scopre che non è così.

Coinbase è ancora strettamente legato al destino di Bitcoin, anche se gli utenti continuano a fare trading, indipendentemente dal fatto che il prezzo delle criptovalute salga o scenda. In breve, quando i prezzi scendono, Coinbase genera meno entrate.

“Il 90% delle entrate di Coinbase proviene dalle commissioni di transazione, che vengono valutate come percentuale delle transazioni”, ha affermato l’analista di CFRA Research Chris Kuiper in un rapporto di questo mese. Kulper ha aggiunto: “Anche altre fonti di reddito, come i servizi di custodia, vengono addebitate in base alla percentuale delle risorse archiviate e quindi sono correlate al prezzo delle risorse crittografate”. Naturalmente, tutta la volatilità può creare una buona opportunità per coloro che osano acquistare in ribasso. “Se il futuro della finanza, riserva di valore e modi innovativi di scambiare beni e servizi diventa sempre più connesso con blockchain, crediamo [Coinbase] È destinato ad essere il principale beneficiario”, ha affermato l’analista di Canaccord Genuity Joseph Vafi in un rapporto la scorsa settimana. Vafi ha aggiunto che Coinbae è “il “super portale” per tutte le criptovalute”, ma ha ammesso che “oggi il portale è composto principalmente da proventi da trading”. forza degli investitori a termine. Ma Coinbase non è l’unico titolo legato alle criptovalute che ha recentemente trascinato Tom Petty in caduta libera. Azienda di software MicroStrategy ( metropolitana ) Ha una grande quantità di Bitcoin nel bilancio della sua azienda, che è crollato dell’11% martedì dopo essere sceso del 10% lunedì. Le azioni del minatore di bitcoin Riot Blockchain ( rivolta ) e Marathon Digital Holdings ( Mara ) E Canaan ( erano capaci ) Tutto è precipitato questa settimana.





