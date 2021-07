Coinbase Ventures supporta una rete di streaming basata su Ethereum

Sotto la guida di Digital Currency Group, i fondi di Livepeer hanno ricevuto la partecipazione di grandi venture capitalist, tra cui Coinbase Ventures, CoinFund, Northzone, 6th Man Ventures e Animal Ventures. Secondo l’annuncio, gli ultimi fondi di Livepeer verranno utilizzati per creare protocolli interni per testare casi d’uso di trasmissioni in diretta, come la classificazione delle scene, il riconoscimento degli oggetti, il rilevamento del titolo dei brani e il rilevamento delle impronte digitali dei video.

Quest’anno è la base per il successo dei progetti in esecuzione sulla blockchain. A condividere le luci della ribalta c’è Livepeer, una rete di streaming video basata su Ethereum, Annunciare Ha raccolto 20 milioni di dollari in finanziamenti di serie B.

