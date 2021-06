CoinQuora avverte gli esperti che l’inverno delle criptovalute sta arrivando

Ha raggiunto un record di 64.804,72 dollari ad aprile. Tuttavia, al momento in cui scriviamo, la criptovaluta principale è scesa di quasi il 50% a $ 33.039,01. Dopo aver testato il livello di resistenza di $ 30.000, Bitcoin è effettivamente aumentato dell’1,5% nelle ultime 24 ore. Sebbene le principali criptovalute sembrino in ripresa, gli esperti ritengono che la situazione potrebbe peggiorare.

Gli esperti di JPMorgan Chase e DailyFX affermano che siamo nell’inverno delle criptovalute. Tuttavia, altri esperti come John Bollinger non sono d’accordo. Il creatore dell’indicatore tecnico Bollinger Bands ritiene che BTC abbia toccato il fondo a $ 30.000.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.